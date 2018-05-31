Игроки "Тосно" попросят денег у Путина. Губернатор помочь не смог

Игнашевич стал самым возрастным игроком в истории сборной СССР/СНГ/России

В Инсбруке на стадионе «Тиволи-Ной» прошел товарищеский матч сборных Австрии и России (1:0).

В составе российской команды с первых минут на поле вышел защитник ЦСКА Сергей Игнашевич. На 30 мая возраст Сергея составляет 38 лет и 320 дней. Таким образом, он превзошёл достижение бывшего голкипера сборной СССР Льва Яшина, в 1967 году вышедшего на поле в матче с Грецией (4:0) в возрасте 37 лет и 267 дней. Теперь Игнашевич – самый возрастной футболист в истории сборной СССР/СНГ/России.

Главная проблема сборной — не отсутствие Денисова, а отсутствие плотности Эта команда обречена на флэшбеки.

Сборная России по футболу проиграла Австрии в товарищеском матче в Инсбруке

Сборная России по футболу в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира–2018 провела товарищескую встречу с командой Австрии. Встреча проходила в Инсбруке на стадионе «Тиволи-Ной» и завершилась победой местной национальной команды со счётом 1:0.



Единственный гол в матче записал на свой счёт полузащитник Алессандро Шёпф, который отличился на 28-й минуте после передачи от форварда Марко Арнаутовича.



Следующий товарищеский матч подопечные Станислава Черчесова проведут 5 июня. Соперником сборной России станет Турция.



На чемпионате мира–2018 сборная России выступит в одной группе с командами Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

В четыре защитника. Как сборная России проиграла австрийцам Наша команда не впечатлила на фоне соперника, пролетевшего мимо ЧМ-2018.

Моуринью присутствовал в Инсбруке на товарищеском матче Австрия — Россия

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» португалец Жозе Моуринью присутствовал в Инсбруке на стадионе «Тиволи-Ной», где в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира—2018 прошёл товарищеский матч сборной России с командой Австрии, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Перед началом домашнего мирового первенства сборная России 5 июня сыграет со сборной Турции.

Шатов: «Краснодар» хотел меня выкупить, но я решил вернуться в «Зенит»

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов признался, что принял решение о возвращении в петербургскую команду, несмотря на предложение "Краснодара" о выкупе его трансфера.



"Немного удивлен такой трактовкой. Напротив, "Краснодар" очень хотел, чтобы я остался, и делал предложение. Встретил там немало прекрасных людей, мне было комфортно, многое нравилось и в городе, и в клубе. Но после того, как стало ясно, что прежний тренер "Зенита" покидает пост, принял окончательное решение вернуться в Петербург", — сказал Шатов.

Все пять команд, завершивших сезон в зоне вылета из ФНЛ, должны остаться в лиге

Стали известны итоги процедуры лицензирования клубов ФНЛ для участия в лиге в следующем сезоне.



Среди клубов, которым было отказано в выдаче лицензии, оказались «Волгарь», «Кубань», «Арарат» и «Тосно». Ранее стало известно, что заявку на лицензирование не подал «Сахалин», вместо которого в ФНЛ выступит «Зенит-2». Места «Волгаря», «Кубани», «Арарата» и «Тосно», в соответствии с пунктом 4.14. регламента ФОНБЕТ-Первенства России, скорее всего, займут «Ротор-Волгоград», «Луч-Энергия», «Тюмень» и «Факел», которые, как и «Зенит-2», завершили сезон в зоне вылета.



Состав участников должен быть утверждён на общем собрании лиги, которое состоится в начале июня.

Игроки «Тосно» обратятся к Путину в связи с финансовой ситуацией в клубе

Как стало известно «Чемпионату», футболисты «Тосно» намерены обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой урегулировать финансовую ситуацию в клубе из Ленинградской области. Кроме того, игроки планируют обратиться в различные суды ради погашения перед ними долгов.



Клуб всё ещё не погасил перед игроками задолженностей по зарплате, сроки которых составляют от трёх до четырёх месяцев, а также по премиальным и индивидуальным бонусам. Ранее руководство клуба просило игроков пойти на снижение финансовых претензий на 20–30% – в этом случае губернатор Ленинградской области обещал помочь в финансировании «Тосно» и найти новых спонсоров. Команда пошла навстречу руководителям, однако ситуация с финансированием клуба до сих пор не урегулирована.



Напомним, 30 мая по итогам заседания апелляционного комитета РФС «Тосно» не получил лицензии для участия в первенстве ФНЛ. Теперь клуб намерен пробовать пройти процедуру лицензирования в ПФЛ.

Черчесов зовёт Путина на тренировки сборной. Не ожидали? В Австрии, кстати, Россию считают топ-сборной.

«Уфа» запросила у ЦСКА € 2,5 млн за Живоглядова

По информации "Чемпионата", ЦСКА и "Уфа" ведут активные переговоры о трансфере защитника башкирского клуба Дмитрия Живоглядова.



ЦСКА вынужден искать нового игрока в линию обороны в связи с возможным расставанием с братьями Березуцкими и Сергеем Игнашевичем. Контракты троих опытных игроков истекают, а новые до сих пор не подписаны.

Уфимцы просят за Живоглядова € 2,5 млн, что не устраивает московский клуб, который пытается сбить цену. "Армейцы" борются за 24-летнего футболиста с "Краснодаром" и "Локомотивом".



В прошедшем сезоне Дмитрий принял участие в 28 матчах РФПЛ, отметившись 2 голами и 4 результативными передачами.

«Все замёрзли и ушли, а Игнашевич остался на скамейке и дал ценный совет» Большое интервью с Виктором Гончаренко – о Гинере, Игнашевиче, Березуцких, Мусе, Вернблуме, Головине и всех-всех-всех.

«Кубань» может лишиться возможности выступить не только в ФНЛ, но и в ПФЛ

«Кубань» не получила лицензию РФС из-за финансовых задолженностей. Клуб может лишиться возможности выступить в следующем сезоне не только в ФНЛ, но и в ПФЛ.



«Несмотря на все приложенные усилия по стабилизации финансового положения, клуб не смог выполнить требования финансового критерия лицензирования в связи с задолженностями, накопленными в течение предыдущих лет.



Дальнейшее участие НАО «Футбольный клуб «Кубань» в соревнованиях под эгидой РФС под большим вопросом», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.



В завершившемся сезоне Кубань заняла девятое место в турнирной таблице ФНЛ.

Клубы зоны «Юг» отказываются играть в ФНЛ. Это провал Долги, отсутствие денег и руководители под следствием. Российский футбол на юге вымирает.

Налоговые власти Испании требуют с Роналду € 28 млн

Налоговые власти Испании отказались от предложения нападающего сборной Португалии и «Реала» Криштиану Роналду о выплате € 14,7 млн для избежания тюремного наказания по делу об уклонении от уплаты налогов, сообщает AS.



По информации издания, налоговая служба хочет, чтобы 33-летний футболист выплатил не только долг, но и штрафы, а также проценты и прочие расходы – в сумме € 28 млн. Роналду должен выплатить эту сумму до 15 июня, в противном случае после чемпионата мира–2018 он предстанет перед судом.



Роналду обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму € 14,7 млн с 2011 по 2014 год. Прокуратура считает, что футболист использовал созданную бизнес-структуру с целью сокрытия доходов, полученных за имиджевые права.