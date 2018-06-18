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Сочи. Бельгия – Панама – 3:0. Чемпионат мира по футболу – 2018 в России

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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Ромелу Лукаку
Григорий Телингатер
Фото: Francois Nel/Getty Images
«Коробка из-под хлопьев» не сопротивлялась. Бельгийцы неудержимы!
Лукаку проспал первый тайм, чтобы во втором уничтожить сборную Панамы.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Лучшие среди не фаворитов – так воспринимают сборную Бельгии. Согласно котировкам букмекеров именно бельгийцы окажутся первыми в группе, а не англичане. Главный редактор «Чемпионата» Евгений Слюсаренко заявил, что сегодня сборная Бельгии «сомнёт панамцев, как коробку из-под хлопьев».

«Панамцев сомнут, как коробку из-под хлопьев». Прогнозы на матчи ЧМ-2018
Прогнозы на матчи ЧМ-2018 Швеция — Южная Корея, Бельгия — Панама, Тунис — Англия.

И уже начало матча подтвердило ожидания и букмекеров, и Слюсаренко. За первые 22 минуты бельгийцы имели пять (!) моментов. Из пределов штрафной били поочерёдно Лукаку, Мертенс и Азар. Затем панамец Торрес вынес мяч едва ли не с ленточки. И, наконец, Кевин де Брёйне приложился издали.

Всё это было похоже на избиение младенца. Даже в первом матче мундиаля была более сбалансированная борьба. В эти секунды можно было лишь посочувствовать панамцам, которые объявили о дополнительном выходном на родине ради просмотра этого матча.

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Статистика после первых 30 минут встречи Бельгия – Панама: Лукаку больше раз пробил по воротам (1), чем сделал точных передач (0). Похоже, что нападающий был максимально нацелен на вертикальный футбол. Хотя наш эксперт по тактике Сергей Титов утверждает, что уместнее говорить: панамцам удалось отрезать Лукаку от его партнёров.

Весь первый тайм бельгийцы доминировали, но счёт так и не был открыт. Как это вышло – загадка. Даже закралась мысль, что «коробка из под хлопьев» сомнёт руку. Похоже, что тренер сборной Бельгии достаточно внятно объяснил футболистам в перерыве, что моменты надо реализовывать.

Уже на 47-й минуте Мертенс мощно запулил с лёта – без шансов для голкипера. Нападающий «Наполи» после гола заботливо погладил себя по голове. Всё встало на свои места. Правда, уже через мгновение бельгийцы едва не пропустили. Мурильо вышел один на один с Куртуа, но голкипер спас.

Проигрывая 0:1, панамцы бросились в атаку. В результате у бельгийцев появилось ещё больше моментов. И тогда слово взял Лукаку, который был неубедителен до перерыва. На 69-й минуте Лукаку даже не пришлось выпрыгивать, чтобы замкнуть головой навес. А ещё через шесть минут без опеки вышел на вратаря и спокойно его перекинул – 3:0!

ЧМ-2018 - финальный раунд. Группа G. 1-й тур
18 июня 2018, понедельник. 18:00 МСК
Бельгия
3 : 0
Панама
1:0 – Мертенс – 47, 2:0 – Лукаку – 69, 3:0 – Лукаку – 75

Это 15-й мяч для Лукаку за последние 10 матчей в майке сборной. Просто машина! Об отсутствии Наингголана уже мало кто вспомнит. По крайней мере с Панамой и без него вполне справились.

Ну а панамцев, безусловно, жалко. Просто в Сочи на этом турнире часто пропускают три мяча. А жалко панамцев потому что мы вряд ли увидим тренера их сборной после двух бутылок водки. Это было бы то ещё зрелище.

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