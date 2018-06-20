Реакция социальных сетей на победу сборной России над Египтом.

Лишних слов не нужно! Сборная России в историческом матче со сборной Египта одержала победу. Сейчас мы близки к тому, чтобы впервые за 32 года выйти в плей-офф чемпионата мира по футболу. В нашем материале мы собрали для вас реакцию из разных уголков планеты, где смотрели этот потрясающий матч.

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Кто там следующий?

Фейковый аккаунта Станислава Черчесова в «Твиттере» уже ждёт встречи со сборной Уругвая.

По версии болельщиков Станислав Саламович не знает, как добился такого результата.

Также из главного тренера сборной России сделали героя, а на золотой перчатке разместили два флага покорённых команд: Саудовской Аравии и Египта.

«Ты просто космос, Стас»

После матча комментатор телеканала «Россия 1» Владимир Стогниенко поставил песню группировки «Ленинград» — «Экстаз», в которой есть строчка: «Ты просто космос, Стас». Естественно, Владимир адресовал их главному тренеру национальной сборной страны. Болельщики тут же подхватили задумку комментатора и сделали из строчки песни хэштег в социальных сетях.

«Русских поверяли на допинг?»

Естественно, не могло обойтись и без подколов на тему того, что в победах национальной сборной принял участие президент страны Владимир Путин.

Иностранные фанаты лишний раз вспомнили о допинге, заподозрив игроков сборной России в его употреблении.

А так, по их мнению, выглядят граждане России после победы над Египтом.

Не оставляют вниманием и игроков сборной России, кто-то впечатлился игрой Романа Зобнина.

Героем стал и Артём Дзюба, забивший уже второй мяч на мундиале.

Много разговоров было об участии в матче Мохаммеда Салаха, но, к сожалению, для него чемпионат мира складывается неудачно.

Горестно сейчас и Ахмеду Фахти, на счету которого первый гол за сборную России.

Болельщики сборной Египта сейчас плачут, они хотели большего…

Остаётся только пожелать нашей национальной сборной не сбавлять обороты, и дальше радовать страну такими яркими матчами. Возможно после, кто-то снимет об этом фильм, и его номинируют на «Оскар».

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АААААААААаааааааа!!!1 Запомните этот день.

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Черчесов: Жирков сказал, что готов, и стало ясно, как играть с Салахом Петербург аплодирует Черчесову, а он объясняет, как победил Египет.

МЫ – НЕ ГОВНО! Это самая сильная сборная России Честь тебе, Стас Черчесов. Спасибо, божественная команда. Мутко был прав: «Россия всех порвёт».