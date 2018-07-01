Экс-тренер «Волги» – ассистент Йерро в сборной Испании. Что это за история?

Как бы смешно ни прозвучало, но в тренерском штабе сборной Испании есть человек, работавший в нижегородской «Волге». Причём даже не главным. Рассказываем об этом человеке – 47-летнем уроженце Мадрида Хулиане Калеро.



Воспитанник клуба «Парла» полузащитник Калеро не стал известным игроком. Названия команд, за которые он выступал на протяжении 12 лет карьеры футболиста, ничего не скажут широкому кругу российских болельщиков. В 2000 году Хулиан перестал мучить мяч, повесил бутсы на гвоздь и решил учиться на тренера.

Сперва Калеро доверили юношескую команду родной «Парлы», а потом, приобретя первый опыт, он начал подниматься по профессиональной лестнице. В 2003-м попал в академию мадридского «Атлетико», а в 2005-м стал помощником экс-игрока сборной Испании Мичела в «Райо Вальекано». Ещё через год он попал в структуру «Реала», где познакомился с бывшим нападающим сборной России Дмитрием Черышевым. Хулиан работал с юношами и вторым тренером в «Кастилье» – фарм-клубе «сливочных». Под его руководством тренировались, в частности, Денис Черышев, Начо, Маркос Алонсо и Педро Сарабиа. К слову, в одном из интервью Калеро вспоминал, что Алонсо поначалу был худым и маленьким, поэтому перспективы нынешнего защитника «Челси» ставились под сомнения, но вдруг всего за год резко вырос и окреп.

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Следующий шаг Хулиана – работа главным тренером. Естественно, в малоизвестных командах: «Алькобендасе» и всё той же «Парле». В мае 2011-го в жизни Калеро происходит резкий поворот. Возглавлявший в тот момент «Волгу» Черышев-старший пригласил старого знакомого в Нижний Новгород. Испанца сделали тренером по физподготовке. В «Волге» Черышеву помогал и другой представитель этой страны – Роберто Овехеро, преподававший до этого в университете и трудившийся школе тренеров федерации футбола Мадрида. Впрочем, всего через три месяца Хулиан вернулся домой и принял «Парлу». Судя по всему, он остался не в восторге от организации дела в клубе РФПЛ.

Высказываний Калеро о России практически не найти. За исключением комментария, который он дал в сентябре 2011-го после трагедии хоккейного ярославского «Локомотива». Тогда уже покинувший нашу страну испанец рассказал в интервью местным СМИ, что он летал с «Волгой» на этом самолёте Як-42. «Узнав о трагедии в новостях, я окаменел. Вы даже представить не можете мои чувства в тот момент. Просто не могу поверить в случившееся. Я с большой любовью вспоминаю экипаж, свой разговор со стюардессой. Они всегда отлично обращались с нами».



В 2013-м Калеро отправился в новое путешествие – в ОАЭ. Ещё один экс-игрок сборной Испании Луис Милья позвал его в свой штаб в «Аль-Джазиру». Хулиан объяснил своё решение тем, что в Испании слишком тяжело пробиться наверх тренеру, не выступавшему на высоком уровне в качестве футболиста. Однако через год наш герой вернулся к самостоятельной работе, откликнувшись на предложение очередной команды из низших испанских дивизионов – «Атлетико» Пинто.

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Дальше его история развивается ещё более интересно. В 2014 году Хулен Лопетеги возглавляет «Порту» и берёт с собой Калеро. Они знали друг другу ещё по «Реалу». Хулиан задержался в Португалии до 2016-го, пока «драконы» не уволили испанского наставника. Вскоре Лопетеги возглавил сборную Испании, и Калеро, скорее всего, оказался бы в его штабе. Если бы чуть ранее не согласился стать ассистентом Фернандо Йерро в «Овьедо». Так что у Хулиана есть опыт совместной работы как с предыдущим тренером «красной фурии», уволенным перед стартом ЧМ-2018, так и с нынешним. Однажды журналисты предложили Калеро сравнить Лопетеги с Йерро. «Они разные», – последовал уклончивый ответ. Возможно, эти слова действительно подтверждают мнение Станислава Черчесова, сказавшего, что сборная Испании играет при Йерро по-другому.

В Португалии отмечали, что у Калеро сложились хорошие отношения с футболистами «Порту». Хулиано раскрыл в интервью свою философию: «У меня есть друг – великий человек, который дал мне однажды ценный совет по поводу отношений с игроками. Он сказал: «Ты должен быть строгим с группой, но ласковым с отдельным человеком». Вообще тренеру и футболисту трудно стать настоящими друзьями, тем не менее они могут быть близки. Важно, чтобы игроки понимали, что если они нуждаются в чём-то, то вы будете рядом с ними, а не превратитесь в недоступный остров».

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В завершившемся сезоне-2017/18 Калеро возглавлял «Навалькарнеро» из Сегунды В (третий по силе дивизион Испании). Команда заняла под его руководством шестое место, а ведь годом ранее финишировала лишь пятнадцатой. По просьбе Лопетеги с «Навалькарнеро» в мае тренировался Давид Сильва, которому требовалось улучшить физическое состояние перед началом подготовки сборной Испании к ЧМ-2018.

Хулиан собирался смотреть чемпионат мира как болельщик сборной и комментатор на радио. Однако Лопетеги неожиданно уволили за подписанный контракт с «Реалом», а сменивший его Йерро снова позвал Калеро в помощники. От таких вариантов не отказываются. Теперь бывший тренер Черышева-младшего размышляет над тем, как остановить Дениса.



Между прочим, у Хулиана тоже есть сын – профессиональный футболист. 23-летний Иван Калеро выступал за юношеские сборные Испании всех возрастов, а на клубном уровне поиграл за вторую команду мадридского «Атлетико», английские «Дерби Каунти» и «Бёртон Альбион», голландскую «Спарту». Сейчас Калеро-младший пылит в «Эльче», он не раскроется так, как Черышев.

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