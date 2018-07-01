«Сборная России слабее, чем на Евро-2008». Испанцы разбирают соперника

В преддверии матча плей-офф чемпионата мира одна из крупнейших испанских спортивных газет Marca вышла с вдохновляющей для сборной Испании заглавной страницей. «Мы верим в вас», — написано на первой полосе издания, и перечислены все имена футболистов в составе национальной команды.

Дм. Черышев: можно представить, какой вулкан клокочет у Дениса внутри Дмитрий Черышев рассказал, что знает о новом главном тренере испанцев и что скажет сыну перед решающим матчем.

Кстати, если несколько дней назад издание разглядело лишь пять сильных сторон в сборной России, то теперь их уже все 11:



Акинфеев. «Он далёк от нашего уровня, но в России он номер один. Конечно, это уже не «молодой Яшин» в плане подвижности, но ноги у него в тонусе. Он способен делать забросы на 80-90 метров, прямо на Дзюбу».



Фернандес. «Что-то вроде Маркоса Алонсо на правом фланге. Бразильский правый защитник, получивший российский паспорт, очень подвижен. Партнёры постоянно ищут его взглядом, и не только при стандартных положениях».

Кутепов. «Сильный игрок в центре, который выделяется качественной игрой в воздухе. Защитник «Спартака» привык к единоборствам, высокий и физически сильный. Единственное, что доставляет ему неудобства, это необходимость отодвигаться назад, когда у соперника возникают свободные пространства».



Игнашевич. «Вернулся в сборную в 38 лет после травм Васина и Джикии. Он прибыл в стан команды в последний момент, но по-прежнему является лидером на своей части поля. Его сильная сторона – выбор позиции и способность подчистить недочёты».

Жирков. «Его левая нога по-прежнему в ударе. К чемпионату мира подошёл в хорошей форме, несмотря на то, что ему уже 34 года. Его пасы всегда в удовольствие форвардам – Дзюбе, Смолову и компании».

«Сантиметры Дзюбы», «магия Головина». Marca определила 5 сильных сторон России

Газинский. «Трактор» и автор первого гола на ЧМ. Игрок «Краснодара» выполняет очень много беговой работы и вместе с Зобниным он – «чистящая машина» сборной России. Постепенно этот футболист привыкает к игре под сильным прессингом».



Зобнин. «Одно из откровений этого чемпионата мира. Чётко действует на поле, его действия более выверены, чем у Газинского, плюс он делает хорошие заходы в штрафную соперника. Именно полузащитник «Спартака» вынудил Фатхи забить гол в свои ворота в матче с Египтом».

Самедов. «Креативная сила сборной. Хорошо действует при стандартах. Любит действовать в связке с Марио Фернандесом и самостоятельно пробивать по воротам, однако легко теряется при прессинге».



Головин. «Травма Дзагоева в какой-то степени помогла ему блеснуть в этой сборной. Он начинал играть слева, но, когда Дзагоев травмировался, смог перестроиться. Многопрофильный игрок. Добавьте ещё к его заслугам гол и две голевые передачи».



Черышев. «Лучший бомбардир сборной (три мяча) стартовал с замены. В связи с травмой Дзагоева он перешёл в стартовый состав. Его стиль игры – вишенка на торте Черчесова. Левоногий форвард «Вильярреала» умеет отбирать мяч и выстреливает, как пуля».

Он рос в Испании, чтобы сегодня её «похоронить» Самый важный день Дениса Черышева.

Дзюба. «Башня», на которой держится весь черчесовский футбол. Россия не играет красиво, зато играет практично. Если возникают проблемы, они решаются с помощью навеса на Дзюбу. Девятый номер имеет активе два гола».

Дзюба лучший на этом ЧМ сразу по трём показателям. Вы удивлены? Много статистических фактов о нашей сборной.

Коллеги из другого уважаемого издания, AS, просят своих футболистов обойтись в Москве без неожиданностей. «Без революции в Москве. Испания должна снять проклятие матчей против хозяев», — гласит заголовок. Удивительно, но факт: Испания ни разу за всю историю не выигрывала у хозяев мировых и европейских первенств.

Ещё одна спортивная газета, Sport, выносит не первую полосу такой заголовок: «Золотой шанс». А коллеги из El Espanol, тем временем, вспоминают «тот самый» полуфинальный матч на Евро-2008 против сборной России. «Если есть встреча, которая занозой сидит в памяти всех испанцев, то это она. Именно там всё началось. Это та самая встреча, в которой Испания выдала лучший футбол, когда-либо виденный в её исполнении. Эти 3:0 на стадионе в Вене – момент апогея испанского футбола. Так круто Испания с тех пор больше не играла, хотя выиграла чемпионат мира и ещё один Евро. 10 лет спустя Испания снова встретится с Россией, и с тех пор многое изменилось. В том числе и обстоятельства: теперь Россия выступает в качестве хозяйки турнира, состав команды у неё слабее, чем на том Евро, но её поддержат заполненные до отказа «Лужники», мечтающие о возвращении русского величия. А Испанию, в то же время, терзает столь же много сомнений, сколько и вариантов дальнейшего прохода в турнире».