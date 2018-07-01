«О расизме говорят враги». Уникальный бразилец в России

По пути на матч Уругвая с Португалией я встретил одного из самых ярких легионеров в истории нашего мини-футбола. Сирило стоял в футболке «Сан Пауло» и вместе с сыном ждал шаттла в аэропорту Сочи.

— Мы поедем в Олимпийский парк, — сказал он. – Погуляем. Говорят, там очень красиво.

Меня в этот момент поразила легкость, с которой некогда натурализованный бразилец говорил по-русски. Мы ведь привыкли к другому: что иностранцы меняют паспорт либо ради денег, либо для того, чтобы играть на крупных турнирах. Слишком уж много было таких, кто, числясь в составе сборной, не знал ни единого слова по-русски и тут же уезжал в другие, европейские лиги.

Сирило – исключение. В 2003 году он приехал в «Спартак» к Евгению Ловчеву и с тех пор не только помог нашей стране стать трёхкратным призером чемпионатов Европы, но и выбрал жизнь в России, недавно открыв здесь собственную мини-футбольную академию.

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Сборная, Дзюба, Черчесов

— На чемпионате мира я болею именно за Россию, а не за Бразилию, — говорит он, а сын кивает.

— Думаете, у них есть шанс с Испанией?

— Почему нет? Россия показала в первых двух матчах, что может хорошо играть в футбол. Шансы есть, тем более это чемпионат мира, а наша команда дома играет. Болельщики очень важны. Думаю, футболисты при их поддержке чувствуют себя очень хорошо, это дает импульс. Игроки молодцы, а вот к тренеру у меня очень много вопросов.

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— До чемпионата мира не верили в Черчесова?

— Честно, да. До турнира переживал. Было непонятно, в какую сторону идёт команда. В каждом матче были разные составы и системы игры. Хорошо, что в первой игре на чемпионате мира выиграли со счётом 5:0 – так у футболистов появилась уверенность.

— Сейчас-то понимаете, во что играет команда?

— Все равно не понимаю системы. Странно, что с Уругваем в основе не вышли Марио Фернандес и ряд других игроков. Или вот в первом матче Черышев вышел на замену только из-за травмы Дзагоева. И мне интересно, а почему он сразу не играл в основном составе?

— Кто вам нравится в сборной России?

— Головин — хороший игрок. Дзюба тоже. Я не ожидал от него. Такие нападающие редко встречаются. Артём высокий, борется, играет до конца. Мне очень нравится.

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— Кого бы вы выбрали на матч с Испанией: Дзюбу, Смолова или обоих?

— Дзюбу. Такие нападающие на чемпионатах мира должны играть во всех матчах. Он борется до конца, играет головой. Думаю, шансы с Испанией равные.

Фернандес, русский язык, «Спартак»

— Вы дружите с Марио Фернандесом?

— Да, я его знаю. Он хороший человек и футболист. Надеюсь, он сыграет с Испанией.

— За сборную страны, на языке которой не говорит.

— Мы всегда общаемся на португальском. Но да, я знаю, что он не особо говорит по-русски. Однако Марио очень нравится в России. Осталось только выучить язык – время у него для этого есть.

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— Почему вы стали учить?

— Это было моей первой задачей. Если ты приехал в страну, если получил гражданство, то должен хотя бы познакомиться с культурой, с людьми, уважать их, а не просто играть с новым паспортом. Для меня это было важно.

— Ваше знакомство началось со «Спартака», а потом были 13 лет в «Динамо». За кого болеете?

— За «Спартак», очень сильно! Ходим вместе с сыном на матчи, болеем всегда. Когда я только приехал в Россию, меня потрясло, что на мини-футболе всегда было много красно-белых, причем, в какой бы точке страны ты ни играл. С тех пор люблю клуб.

— Кто нравится в нынешней команде?

— Зе Луиш. Это очень сильный и очень важный для команды форвард. Если он в хорошей форме, то у соперника мало шансов. Уверен, в этом году мы поборемся за титул.

— А если брать весь период твоего пребывания здесь – кто особо впечатлял?

— Робсон. Я смотрел нарезки и видел, какой это сильный игрок. Жаль, мы с ним разминулись по времени.

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Бразилия, Неймар, симуляции

— Какая сборная выиграет этот чемпионат?

— Не знаю. Может, Франция или Бразилия. Бразильцы выиграли все товарищеские матчи. Первую игру на ЧМ, правда, свели вничью, но сейчас потихонечку идут вперед.

— Вы знаете кого-то из сборной Бразилии?

— Есть знакомые. Виллиан. Он, кстати, тоже хорошо говорит по-русски. Когда был товарищеский матч Россия — Бразилия, мы виделись в гостинице. Фотографировались с ребятами, было прикольно.

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— Как вы относитесь к Неймару?

— Он молодой ещё. Месси и Роналду по 32 года, по-моему. Так что Неймар пока на третьем месте. Он талантливый и хороший игрок, но Лео и Криштиану опытнее и пока сильнее.

— Над Неймаром пытаются шутить, когда он катается по полю после фолов. Вы видели это?

— Да, странно как-то. Падает и падает. Так нельзя поступать. Это не любят ни соперники, ни болельщики. Надесь, тренер сборной Бразилии ему уже сказал, что когда фолят, не надо падать больше. Тем более есть повторы, и судью теперь не обманешь. Причем, эксперимент ведь был запущен на Кубке Конфедераций, рассматривалось всё очень долго, а на чемпионате мира всё быстро и честно. Это большой плюс для футбола.

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Расизм, политика, люди

— Перед чемпионатом мира были те, кто спрашивал: «Стоит ли сюда ехать, в Россию?

— Очень много таких было, они переживали. Хотя они не понимают, что тут было опасно 20 лет назад. Я им говорил о том, что в Москве и России в целом безопасно, всё в порядке, очень красиво. Сейчас очень хорошая погода. Когда бразильцы сюда приехали — удивлялись, как тут красиво. На следующий год хотят уже посетить страну, находясь в отпуске.

— Вы видели болельщика, который матом кричал «аху###о, братан»?

— Да. И согласен с ним: «Россия это – это #######, брат!»

— Чего больше всего боялись, когда вам звонили и спрашивали о России?

— Расизма. Плюс в истории России было много войн, поэтому люди боятся, что здесь небезопасно.

— Когда вы приехали в 2003 году в Москву, было опаснее?

— Когда мне только поступило предложение, я сразу услышал от журналистов, что чернокожим нельзя ходить по улицам в России ночью. Но я приехал сюда, гулял… Прошло от двух до пяти месяцев, и я начал понимать, что про расизм говорят те, кто против России, ее враги…

— То есть если тогда было так, то сейчас расизма вообще никакого нет?

— Не вижу его вообще. Я считаю, что в Бразилии расизма больше, чем здесь.

— Там плохо относятся к темнокожим?

— Да. Это общемировая проблема.

— Почему вы приняли решение остаться именно в России и открыть здесь свою школу?

— Я здесь пробыл почти 16 лет. Конечно, семья в Бразилии скучает, но я люблю Россию. Мне здесь очень комфортно, есть знакомые и друзья. Есть возможность работать, а в Бразилии этого нет. Я уехал оттуда, когда был молодым, поэтому, когда вернусь обратно, найти работу будет тяжело. А здесь я открыл свою академию мини-футбола, хочу его развивать в России. В общем, я остался и не думаю возвращаться в Бразилию…

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