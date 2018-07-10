ЧМ-2018. Полуфинал. Франция — Бельгия. LIVE

Онлайн:
14:00. «Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто сыграет в финале чемпионата мира—2018?
13:50. Борис Игнатьев поделился ожиданиями от полуфинала Франция – Бельгия. Он считает, что победитель этой встречи станет чемпионом мира.
13:40. Аксель Витсель поприветствовал Санкт-Петербург.
«Санкт-Петербург! Я скучал по тебе», — написал Витсель в «Твиттере».
13:30. Самые красивые болельщицы полуфиналистов чемпионата мира 2018. Чьи лучше, как считаете?
13:20. Бельгийцы прогуливаются по Санкт-Петербургу.
13:10. После вылета Бразилии главным фаворитом ЧМ-2018 считается сборная Франции. Букмекеры дают коэффициент 3.20 на победу команды Дидье Дешама.
Следом идут сборные Бельгии и Англии, успех каждой из которых оценен коэффициентом 3.85. Замыкает четвёрку претендентов команда Хорватии 4.80.
13:00. Добрый день! Сегодня на чемпионате мира состоится первый полуфинальный матч, в котором встретятся географические соседи — сборные Франции и Бельгии. Это противостояние пройдёт в Санкт-Петербурге.