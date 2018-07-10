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Франция — Бельгия. Онлайн-трансляция. 10 июля 2018. 1/2 финала ЧМ-2018

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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ЧМ-2018. Франция — Бельгия. LIVE
«Чемпионат»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
ЧМ-2018. Полуфинал. Франция — Бельгия. LIVE
Онлайн-трансляция матча 1/2 финала чемпионата мира Франция — Бельгия.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Онлайн:

14:00. «Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто сыграет в финале чемпионата мира—2018?

13:50. Борис Игнатьев поделился ожиданиями от полуфинала Франция – Бельгия. Он считает, что победитель этой встречи станет чемпионом мира.

Б. Игнатьев: победитель полуфинала Франция – Бельгия станет чемпионом мира

13:40. Аксель Витсель поприветствовал Санкт-Петербург.

«Санкт-Петербург! Я скучал по тебе», — написал Витсель в «Твиттере».

13:30. Самые красивые болельщицы полуфиналистов чемпионата мира 2018. Чьи лучше, как считаете?

Самые красивые болельщицы команд — полуфиналистов ЧМ-2018. Фото
Как вы думаете, кто из полуфиналистов ЧМ-2018 прошёл в финал, если бы оценивалась красота болельщиц? Смотрим и высказываем своё мнение.

13:20. Бельгийцы прогуливаются по Санкт-Петербургу.

13:10. После вылета Бразилии главным фаворитом ЧМ-2018 считается сборная Франции. Букмекеры дают коэффициент 3.20 на победу команды Дидье Дешама.

Следом идут сборные Бельгии и Англии, успех каждой из которых оценен коэффициентом 3.85. Замыкает четвёрку претендентов команда Хорватии 4.80.

Букмекеры обновили котировки на победителя ЧМ-2018 перед полуфиналами

13:00. Добрый день! Сегодня на чемпионате мира состоится первый полуфинальный матч, в котором встретятся географические соседи — сборные Франции и Бельгии. Это противостояние пройдёт в Санкт-Петербурге.

ФРАНЦИЯ — БЕЛЬГИЯ. Текстовая трансляция

ЧМ-2018 - финальный раунд. 1/2 финала
10 июля 2018, вторник. 21:00 МСК
Франция
Бельгия
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