ЧМ-2018. Полуфинал. Франция — Бельгия. LIVE

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14:00. «Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто сыграет в финале чемпионата мира—2018?

13:50. Борис Игнатьев поделился ожиданиями от полуфинала Франция – Бельгия. Он считает, что победитель этой встречи станет чемпионом мира.

Б. Игнатьев: победитель полуфинала Франция – Бельгия станет чемпионом мира

13:40. Аксель Витсель поприветствовал Санкт-Петербург.

«Санкт-Петербург! Я скучал по тебе», — написал Витсель в «Твиттере».

13:30. Самые красивые болельщицы полуфиналистов чемпионата мира 2018. Чьи лучше, как считаете?

Самые красивые болельщицы команд — полуфиналистов ЧМ-2018. Фото Как вы думаете, кто из полуфиналистов ЧМ-2018 прошёл в финал, если бы оценивалась красота болельщиц? Смотрим и высказываем своё мнение.

13:20. Бельгийцы прогуливаются по Санкт-Петербургу.

13:10. После вылета Бразилии главным фаворитом ЧМ-2018 считается сборная Франции. Букмекеры дают коэффициент 3.20 на победу команды Дидье Дешама.



Следом идут сборные Бельгии и Англии, успех каждой из которых оценен коэффициентом 3.85. Замыкает четвёрку претендентов команда Хорватии 4.80.

Букмекеры обновили котировки на победителя ЧМ-2018 перед полуфиналами

13:00. Добрый день! Сегодня на чемпионате мира состоится первый полуфинальный матч, в котором встретятся географические соседи — сборные Франции и Бельгии. Это противостояние пройдёт в Санкт-Петербурге.

ФРАНЦИЯ — БЕЛЬГИЯ. Текстовая трансляция