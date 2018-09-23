Слуцкий опять не проиграл и по-прежнему шестой

«Интер» на 94-й минуте вырвал победу в матче с «Сампдорией»



Миланский «Интер» победил «Сампдорию» в матче 5-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.



Автором единственного гола стал полузащитник Марсело Брозович, отличившийся на четвёртой компенсированной минуте второго тайма.



«Интер», набрав 7 очков, занимает 7-е место в турнирной таблице итальянского чемпионата, «Сампдория» (7) — 8-е.



В следующем туре «Интер» на своём поле сыграет с «Фиорентиной» (25 сентября), «Сампдория» в гостях встретится с «Кальяри» (26 сентября).

«Манчестер Юнайтед» на своём поле упустил победу в матче с «Вулверхэмптоном»



«Манчестер Юнайтед» не сумел победить «Вулверхэмптон» в матче 6-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 1:1.



Автором первого мяча стал полузащитник «красных дьяволов» Фред, отличившийся на 18-й минуте после передачи хавбека Поля Погба. «Волки» сравняли счёт в начале второго тайма благодаря точному удару полузащитника Жоау Моутинью, голевой пас отдал нападающий Рауль Хименес.



В других матчах 6-го тура «Лестер Сити» на своём поле одержал победу над «Хаддерсфилд Таун» (3:1), «Борнмут» в гостях потерпел крупное поражение от «Бёрнли» (0:4), «Кристал Пэлас» дома сыграл вничью с «Ньюкасл Юнайтед» (0:0).

Моуринью – Моутинью – 1:1. Как Жозе сыграл вничью с командой своего агента И всё это случилось на глазах впервые в сезоне посетившего «Олд Траффорд» сэра Алекса Фергюсона.

Сэр Алекс Фергюсон посетил «Олд Траффорд» впервые после операции



Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон вернулся на стадион «Олд Траффорд» впервые после операции. Напомним, 4 мая у Фергюсона произошло кровоизлияние в мозг. На следующий день легендарному тренеру была сделана срочная операция, которая прошла успешно, и 9 мая шотландец был выписан из реанимации.



«Рад вернуться. Очевидно, это длительное путешествие, но я делаю шаги вперёд, соблюдая всё, что говорят врачи. Немного нервничаю перед игрой, ведь в последний раз был на матче ещё в апреле. Надеюсь, сегодня „Манчестер Юнайтед“ одержит победу», — приводит слова Фергюсона пресс-служба английской команды.

«Тоттенхэм» прервал серию поражений, победив на выезде «Брайтон»



Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» одержал победу над «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче 6-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Брайтон энд Хоув на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.



Автором первого гола стал нападающий Гарри Кейн, реализовавший пенальти на 42-й минуте. Во втором тайме преимущество столичного клуба удвоил хавбек Эрик Ламела, который отличился после передачи защитника Дэнни Роуза. Точку в игре поставил полузащитник хозяев Антони Кнокар на 93-й минуте.



Отметим, что для «Тоттенхэма» эта победа стала первой в трёх последних матчах во всех турнирах. Ранее лондонский клуб потерпел два подряд поражения в чемпионате Англии, а затем проиграл миланскому «Интеру» в Лиге чемпионов (1:2).



«Тоттенхэм», набрав 12 очков, занимает 5-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, «Брайтон энд Хоув Альбион» (5) — 13-е.

«Витесс» не удержал победный счёт в матче с «АДО Ден Хааг»



В матче 6-го тура чемпионата Нидерландов «Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, принимал «АДО Ден Хааг». Встреча проходила на стадионе «Гелредом» в Арнеме и завершилась со счётом 1:1.



На 18-й минуте нападающий «Витесса» Тим Матавж открыл счёт в матче, однако в середине второго тайма полузащитник гостей Абденассер Эль-Хайяти восстановил статус-кво, установив окончательный результат матча.



«Витесс» набрал 9 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице нидерландского чемпионата. «АДО Ден Хааг» (7) располагается на 9-й позиции.



В следующем туре «Витесс» 30 сентября сыграет на выезде с «Фейеноордом», а «АДО Ден Хааг» 29 сентября встретится в гостях с «Херенвеном».

Голы Хамеса и Левандовского помогли «Баварии» обыграть «Шальке-04»



Мюнхенская «Бавария» одержала победу над «Шальке-04» в матче 4-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.



Автором первого гола стал хавбек Хамес Родригес, отличившийся на 8-й минуте после передачи защитника Йозуа Киммиха. В середине второго тайма преимущество мюнхенцев удвоил нападающий Роберт Левандовски, реализовавший пенальти.



«Бавария», набрав 12 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Германии, «Шальке-04» (0) располагается на последней строчке.



В следующем туре «Бавария» дома сыграет с «Аугсбургом», «Шальке-04» на выезде встретится с «Фрайбургом». Оба матча состоятся 25 сентября.

«Атлетико» переиграл «Хетафе», одержав вторую победу в этом сезоне Примеры



«Атлетико» одержал победу над «Хетафе» в матче 5-го тура испанской Примеры. Встреча прошла в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.



На 14-й минуте «матрасники» вышли вперёд благодаря автоголу вратаря хозяев Давида Сории. На исходе часа игры полузащитник Тома Лемар закрепил преимущество «Атлетико». «Хетафе» доигрывал матч в меньшинстве — на 67-й минуте красную карточку получил Иван Алехо.



«Атлетико» одержал вторую победу в этом сезоне Примеры, набрал 8 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице. «Хетафе» (7) — 8-й.

Автогол помог «Уралу» на выезде обыграть «Енисей»



В матче восьмого тура Российской Премьер-Лиги «Енисей» принимал «Урал». Встреча прошла на стадионе «Центральный» в Красноярске впервые после реконструкции арены. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.



На 25-й минуте гол в свои ворота забил полузащитник красноярской команды Максим Семакин. На 58-й минуте встречи нападающий «Урала» Владимир Ильин упрочил преимущество команды в счёте. Через минуту хозяева поля забили ответный гол — автором стал защитник Петар Занев.

«Анжи» одолел «Динамо», прервав серию из шести матчей без побед



Московское «Динамо» уступило махачкалинскому «Анжи» в матче восьмого тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.



Автором единственного гола встречи стал нападающий махачкалинской команды Андрес Понсе, забивший на 49-й минуте. Московский клуб имел шанс сравнять счёт в концовке встречи, но форвард хозяев Евгений Луценко не смог реализовать пенальти. Таким образом, «Анжи» прервал серию из шести проигранных матчей.



В следующем туре РПЛ «Динамо» на выезде проведёт матч с «Краснодаром», а «Анжи» примет петербургский «Зенит». Обе встречи состоятся 30 сентября.

«Рубин» на 92-й минуте вырвал ничью в матче с «Арсеналом»



Тульский «Арсенал» не сумел победить казанский «Рубин» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Туле на стадионе «Арсенал» и закончилась со счётом 2:2.



Автором первого гола стал защитник «оружейников» Кадри Мохаммед, отличившийся на 13-й минуте. Во втором тайме хавбек Зелимхан Бакаев удвоил преимущество туляков, однако уже спустя минуту казанцы отыграли один мяч благодаря точному удару полузащитника Игоря Коновалова. Ничью гостям принёс гол защитника Филипа Уремовича на 92-й минуте.



В следующем туре «Арсенал» на выезде сыграет с «Уралом» (29 сентября), «Рубин» дома встретится с «Крыльями Советов» (1 октября).

«Ахмат» и «Оренбург» победителя не выявили – 1:1



«Ахмат» и «Оренбург» сыграли вничью в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 1:1.



На 22-й минуте «Ахмат» открыл счёт — Исмаэл с углового сделал невысокую подачу, Уилкер Анхель выиграл силовую борьбу и ногой срезал мяч в дальний угол. В середине второго тайма «Оренбург» отыгрался — Сергей Терехов подключился к атаке, сделав подачу на голову Денису Поповичу, а тот пробил в перекладину, отскок от которой взял Вадим Афонин, расстрелявший пустые ворота.



«Ахмат» набрал 11 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата. «Оренбург» (11) — 7-й.



В следующем туре «Ахмат» сыграет на выезде с «Локомотивом» (29 сентября), а «Оренбург» примет ЦСКА (28 сентября).

«Ростов» третий раз подряд сыграл вничью в РПЛ, не сумев дома победить «Уфу»



«Ростову» не удалось одержать победу над «Уфой» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счётом 0:0.



В первом тайме команды демонстрировали практически равную игру. После перерыва хозяева стали больше атаковать, но так и не сумели забить гол в ворота Александра Беленова.



«Ростов», набрав 15 очков, занимает 2-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, «Уфа» (5) — 15-ю.



В следующем туре Премьер-Лиги «Ростов» на выезде встретится с московским «Спартаком» (30 сентября), «Уфа» дома сыграет с красноярским «Енисеем» (29 сентября).

Молодёжная команда «Спартака» с Ещенко и Глушаковым в составе обыграла ЦСКА



В матче 8-го тура молодёжного первенства России ЦСКА принимал «Спартак». Встреча проходила на стадионе «Октябрь» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.



В составе красно-белых точными ударами отметились Даниил Петрунин и Данила Прошляков, за «армейцев» отличился Данила Янов. В составе «Спартака» полный матч отыграли защитник Андрей Ещенко и полузащитник Денис Глушаков, отстранённые от тренировок с основной командой. Таким образом, ЦСКА потерпел первое поражение в сезоне, прервав беспроигрышную серию из пяти побед и двух ничьих, а «Спартак» одержал четвёртую подряд победу.



ЦСКА (17 очков) остаётся на первом месте в турнирной таблице молодёжного первенства России, «Спартак» (14) поднялся на пятую строчку.