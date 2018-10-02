«Крылья» проиграли 3-й раз подряд, но вопрос об отставке Тихонова не поднимается

Шикунов: вопрос об отставке Тихонова сейчас не поднимается

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов заявил, что руководство самарского клуба на данный момент не рассматривает возможность отставки главного тренера команды Андрея Тихонова.



«Вопрос об отставке Тихонова сейчас не поднимается. Продолжаем работать», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Гончаровым.

В матче девятого тура чемпионата России «Крылья Советов» на выезде проиграли казанскому «Рубину» (1:2), пропустив гол от нападающего Сердара Азмуна в компенсированное время встречи. После девяти туров Российской Премьер-Лиги самарская команда занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав семь очков.

На матч «Локомотив» — «Шальке» продано более 19 тыс. билетов

Московский «Локомотив» продал 19 500 билетов на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов с немецким «Шальке», который состоится в среду, 3 октября, сообщили корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой в пресс-службе московского клуба.



На матч планируют приехать около тысячи болельщиков немецкого клуба. Гостевая квота составляет 1300 билетов.



Матч «Локомотив» — «Шальке» пройдёт на стадионе «РЖД Арена», который вмещает 27 302 зрителя. Начало встречи — в 19:55 по московскому времени. Матч обслужит английская бригада арбитров во главе с Энтони Тэйлором. Помогать ему будут Гари Бесуик и Адам Нанн.

Напомним, в первом туре Лиги чемпионов «Локомотив» в гостях проиграл турецкому «Галатасараю» со счётом 0:3. «Шальке» на своём поле довольствовался ничьей с португальским «Порту» (1:1).

Акинфеев завершил выступление за сборную России

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в национальной команде России, за которую он выступал на протяжении 14 лет.



«У каждой истории есть своё начало и свой конец. Вот и моя история с национальной сборной тоже подошла к своему логическому завершению. Для меня было огромной честью выводить сборную России на домашнем чемпионате мира в качестве капитана. Честно говоря, я об этом даже не мечтал. Но это случилось и стало, наверное, пиком моей карьеры в национальной сборной. Да, мы не завоевали на чемпионате мира медали, но все ребята старались как могли. Главное, что среди нас не было равнодушных. И выход в четвертьфинал стал для этой команды пусть локальным, но всё-таки успехом», — приводит слова Акинфеева пресс-служба ЦСКА.

Также голкипер объяснил причины своего решения: «15 лет в сборной — огромный срок. С каждым годом становится всё труднее играть на два фронта, переносить максимальные нагрузки. С учётом былых травм всё больше времени требуется на восстановление. И сейчас я очень чётко осознал для себя, что пришло время уступить дорогу более молодым коллегам и сосредоточиться на выступлениях за свой родной клуб, ПФК ЦСКА. Я ухожу со спокойной душой: в России появилась очень хорошая и перспективная молодёжь, некоторые ребята уже на этом первенстве мира проявили себя настоящими лидерами. Мы должны верить в молодых футболистов и всячески их поддерживать. И пусть это поколение окажется гораздо успешнее нашего. Мы будем этому только рады!»



Не забыл Акинфеев и обратиться со словами благодарности ко всем, кто повлиял на его карьеру: «Хотел бы поблагодарить всех тренеров, под чьим руководством я выступал в национальной команде, партнёров, с которыми мы на протяжении долгих лет вместе защищали честь нашей державы, весь персонал сборной и, конечно же, многомиллионную армию российских болельщиков, неизменно тепло принимающих и поддерживающих нас во всех городах страны. Россия — вперёд!»



Акинфеев дебютировал в сборной России в 2004 году. В составе национальной команды голкипер становился обладателем бронзовых медалей на чемпионате Европы в 2008 году. Минувшим летом на домашнем чемпионате мира россияне добрались до четвертьфинала, где уступили Хорватии. На мундиале Акинфеев принял участие во всех пяти матчах команды, среди которых также встречи группового этапа с Саудовской Аравией (5:0), Египтом (3:1) и Уругваем (0:3), а также игра с Испанией в 1/8 финала, где Игорь отразил решающий пенальти в исполнении соперника и позволил сборной установить командный рекорд. В этих матчах вратарь россиян семь раз вынимал мяч из сетки ворот.



Акинфеев является воспитанником ЦСКА, за который выступает на протяжении всей профессиональной карьеры. Голкипер дебютировал в составе московского клуба в 2002 году и за это время успел провести за «армейцев» более 400 матчей.

5 лучших матчей Акинфеева в сборной России Какой из них вам запомнился больше всего?

«Долго общались с Акинфеевым, но мы должны принять эту ситуацию» Черчесов — об уходе Игоря из сборной, шансах Ари и причинах невызова Чалова.

Спасибо, Игорь Акинфеев! Это было круто Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России.

Чалов вызван в молодёжную сборную России на матчи с Македонией и Австрией

Главный тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов вызвал 23 футболистов на матчи отборочного турнира чемпионата Европы—2019 U21 cо сверстниками из Македонии (Тула, 12 октября) и Австрии (Санкт-Пельтен, 16 октября).



Стоит отметить, что вызов в команду получил лучший бомбардир чемпионата России Фёдор Чалов из ЦСКА, который забил семь голов в стартовых девяти турах.



Полностью состав команды выглядит так:



Вратари: Александр Максименко («Спартак»), Александр Мелихов («Томь»), Матвей Сафонов («Краснодар»).



Защитники: Лео Гогличидзе («Нижний Новгород»), Александр Лихачёв, Николай Рассказов (оба — «Спартак»), Никита Калугин («Сочи»), Михаил Лысов («Локомотив»), Виталий Стежко («Пюник»), Никита Чернов (ЦСКА).



Полузащитники: Ильзат Ахметов, Иван Обляков (оба — ЦСКА), Зелимхан Бакаев («Арсенал» Тула), Аяз Гулиев, Александр Зуев (оба — «Ростов»), Илья Жигулёв («Урал»), Игорь Коновалов («Рубин»), Олег Ланин («Крылья Советов»), Владислав Пантелеев («Спартак»), Роман Тугарев («Локомотив»), Даниил Фомин («Нижний Новгород»).



Нападающие: Георгий Мелкадзе («Спартак»), Фёдор Чалов (ЦСКА).

Очень хочется, чтобы Чалов забил «Реалу». Черчесов зря его игнорирует Первая загадочная история сборной после ЧМ.

Щенников пропустит не менее трёх недель

Как стало известно «Чемпионату», у защитника ЦСКА Георгия Щенникова произошёл рецидив травмы паха. Защитник пропустит около трёх недель. Однако не исключено, что игроку может потребоваться операция.



В случае оперативного вмешательства сроки восстановления футболиста значительно увеличатся. Из-за травмы Щенников точно пропустит ближайшие матчи ЦСКА: с «Реалом» — в Лиге чемпионов, «Локомотивом» и «Анжи» — в РПЛ, а также с «Тюменью» — в Кубке России.



В последний раз 27-летний Щенников выходил на поле 18 августа в матче 4-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом», который завершился победой «армейцев» со счётом 3:0. В этом сезоне на счету игрока 5 матчей за московский клуб.

Гончаренко решение Акинфеева огорчило и обрадовало одновременно. Так бывает Перед встречей с лучшим клубом мира Виктор Гончаренко и Алан Дзагоев говорили не только о «Реале».

Кака может возобновить карьеру в клубе Серии С

Бразильский полузащитник Кака, последним клубом которого был «Орландо Сити», может возобновить игровую карьеру, сообщает La Gazzetta dello Sport.



По информации издания, Кака, который принял решение о завершении карьеры игрока в декабре прошлого года, может подписать соглашение с клубом «Монца» из третьего итальянского дивизиона. которым владеет бывший президент «Милана» Сильвио Берлускони. Бывший премьер-министр Италии попросил бразильца помочь команде с выходом в Серию В и улучшением имиджа.



35-летний Кака выступал за «Сан-Паулу», «Милан», мадридский «Реал» и «Орландо Сити». Чемпион мира 2002 года, обладатель «Золотого мяча» — 2007. С 2002 по 2016 год вызывался в сборную Бразилии, за которую сыграл 92 матча и забил 29 голов.

Де Брёйне вернулся к тренировкам с «Манчестер Сити» раньше обозначенного срока

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне восстановился от травмы колена, полученной им во время тренировки в клубной академии 15 августа.



Бельгийский футболист принял участие в сегодняшней тренировке команды и занимался в общей группе. При этом Де Брёйне вернулся в строй на полтора месяца раньше, чем ожидалось. Хавбеку не понадобилась операция, однако врачи прогнозировали его возвращение к тренировкам через три месяца – в середине ноября.



Завтра, 2 октября, «Манчестер Сити» предстоит провести матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Хоффенхаймом». Встреча пройдёт на стадионе «Райн-Некар-Арена» в Зинсхайме и начнётся в 19:55 мск. В первом туре турнира «горожане» на своём поле уступили «Лиону» (1:2).

Гвардиола отстранил Менди на неделю от тренировок из-за боя Поветкина

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола принял меры в отношении защитника Бенжамена Менди за опоздание на восстановительные процедуры. По информации Goal, испанский специалист на неделю отстранил француза от занятий с командой.



Менди продолжает восстановление после травмы плюсневой кости. 23 сентября он опоздал на три часа на восстановительные процедуры и объяснил это посещением боксёрского боя между Энтони Джошуа и Александром Поветкиным в Лондоне. Поединок состоялся поздно вечером 22 сентября и завершился поражением россиянина нокаутом в седьмом раунде. Гвардиола посчитал, что это не является уважительной причиной для опоздания.



Бенжамен выступает за «Сити» с 2017 года. В нынешнем сезоне 24-летний француз принял участие в четырёх матчах английской Премьер-лиги и отдал четыре результативные передачи.



Ранее суд лишил защитника водительских прав на 12 месяцев.

Зидан может занять пост гендиректора «Ювентуса» после ухода Маротты

Руководство туринского «Ювентуса» в ближайшее время решит кадровый вопрос, возникший после ухода из клуба генерального директора Джузеппе Маротты.



Как сообщает Tuttosport, с большой вероятностью итальянский клуб не станет приглашать нового менеджера и распределит обязанности гендиректора между несколькими работниками на других должностях, в частности Павелом Недведом и Фабио Паратичи. При этом не исключён вариант, при котором на место Маротты будет приглашён бывший футболист бьянконери Зинедин Зидан, который находится без работы с конца мая.



Ранее сообщалось, что в услугах французского специалиста заинтересован «Манчестер Юнайтед». Более того, в СМИ появилась информация о начале переговоров между Зиданом и «красными дьяволами», однако клуб опроверг эти данные.



Зидан на протяжении двух с половиной лет возглавлял мадридский «Реал», с которым выиграл три Лиги чемпионов подряд. В конце мая он объявил о своём уходе из «Королевского клуба».

Лучший генеральный директор в мире теперь свободен. Маротта ушёл из «Юве» Аллегри говорит, что это шок.

«Манчестер Юнайтед» готов продать Алексиса Санчеса

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес может покинуть клуб спустя всего год после своего перехода из лондонского «Арсенала».



Как сообщает Daily Star, главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью окончательно потерял веру в чилийского футболиста и готов расстаться с ним, как только появится заинтересованный в трансфере клуб.



Ранее в СМИ появилась информация, что на одной из последних тренировок «Манчестер Юнайтед» португальский специалист при всей команде отчитал Санчеса за недостаточную самоотдачу.



29-летний форвард перешёл в манчестерский клуб в январе. В пяти матчах нынешнего сезона английской Премьер-лиги Санчес не забил ни одного мяча и записал на свой счёт лишь одну результативную передачу.