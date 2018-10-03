12 вещей матча ЦСКА – «Реал», которые не показали по ТВ

1. Болельщица из порноролика ввела моду на кокошник
Болельщица Наталья Андреева, известная по пикантному видео, ходила в кокошнике на все матчи сборной России на ЧМ-2018. В результате этот атрибут стал крайне популярен среди болельщиц. И даже болельщиков. На матче ЦСКА – «Реал» сотни фанатов облачились в кокошники.
2. Кажется, фанатам ЦСКА не особо понравился переезд в «Лужники»
Среди журналистов «Чемпионата» разгорелся спор о том, стоило ли ЦСКА проводить матчи ЛЧ в «Лужниках». Активные «армейские» фанаты вывесили баннер, который весьма однозначно давал понять: решение порадовало далеко не всех. Из-за полотна «наши стены – стадион Песчаный!» между верхним и нижним ярусами некоторые болельщики не увидели единственный гол в матче. Вот как прокомментировал баннер гендир ЦСКА Роман Бабаев.
3. Болельщиков посадили за сетку
Оба сектора за воротами были огорожены сеткой. Ничего подобного раньше в «Лужниках» не было. И далеко не очевидно, была ли в этом необходимость. Единственная польза от сетки – она оберегала зрителей от неточных ударов игроков «Реала».
4. С некоторых мест был плохой обзор
Ещё одна вещь, которая изменилась в «Лужниках» по сравнению с ЧМ-2018, – места с плохим обзором. Перед верхним ярусом появилась площадка для операторов. Сотрудники со штативами преграждали обзор зрителям. Хочется верить, что эту проблему решат ко встрече с «Ромой».
5. «Реал» заподозрили в ошибке
Когда ЦСКА открыл счёт, твиттер «Реала» сообщил: «1:0. Marcó Vlasic». Коллеги из других изданий начали писать, что испанский клуб дал ошибочное имя хорватского полузащитника. На самом деле его зовут Никола, если что. Однако выяснилось, что «Marcó Vlasic» переводится с испанского как «Забил Влашич».
6. Корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова заплакала
Гол Влашича получился настолько неожиданным, что весь стадион был потрясён. Кто-то орал как безумный, кто-то молча не верил глазам. Репортёр «Чемпионата» Полина Куимова и вовсе заплакала. Насколько нам удалось узнать, она действительно симпатизирует Влашичу.
7. Футболисты «Реала» забили в «Лужниках» с отрицательного угла
Футболисты «Реала» забили, но это случилось ещё до матча. На тренировке 21-летний воспитанник клуба Серхио Регилон пробил по воротам с отрицательного угла и попал. На тот момент у игроков «Реала» ещё было хорошее настроение.
8. Болельщица предложила Асенсио жениться на ней
Одна из болельщиц пришла в «Лужники» с баннером: «Marry me, Asensio» («Женись на мне, Асенсио» – с англ.). Никакой реакции на блондинку со стороны футболиста не последовало. Примечательно, что бывшую девушку Асенсио звали русским именем Марина.
9. Игроки ЦСКА совершили круг почёта
Матч подарил болельщикам такие эмоции, словно это был финал, а не групповой этап. Судя по всему, игроки испытывали те же ощущение. Сразу после финального свистка Гончаренко отправился аплодировать фанатам, а футболисты прошли рядом со всеми трибунами, словно делая круг почёта.
10. Болельщиков выпустили со стадиона быстро, но их ждала давка
Болельщиков весьма оперативно выпустили со стадиона. Сначала весь нижний ярус, а в 0:06 – открыли выход с верхнего. Однако затем фанатов ждал тяжёлый путь до метро. О давке у стадиона подробнее можно прочитать тут:
11. Игрок ЦСКА сказал, что Головину стоит сожалеть о переходе в «Монако»
Защитник Никита Чернов после игры пошутил, что Александр Головин теперь пожалеет об уходе из ЦСКА: «Пошлю ли смс Головину? Думаю, Саня уже пожалел, что перешёл туда. Он нам сейчас не помешал бы. Мы с самой школы, с 13-14 лет, вместе. Хотел бы с ним сыграть, но он пошёл на повышение. Придётся мне идти за ним», – сказал Чернов. Больше эмоциональных высказываний игроков ЦСКА в этой статье:
12. Гончаренко посвятил победу над «Реалом» Капскому
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко недавно пережил утрату. Скончался глава БАТЭ Анатолий Капский. «Несмотря на то что у меня и команды хорошее настроение, я бы хотел посвятить эту победу моему второму отцу и большому другу, Анатолию Анатольевичу Капскому, который недавно ушёл из жизни. Для меня это большая потеря. То, что мы сегодня сделали, для него. Он мне после каждой игры звонил и поздравлял. Думаю, сегодня он вместе с нами порадовался бы этой прекрасной победе», – поделился тренер.