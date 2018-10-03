12 вещей матча ЦСКА – «Реал», которые не показали по ТВ

1. Болельщица из порноролика ввела моду на кокошник

Болельщица Наталья Андреева, известная по пикантному видео, ходила в кокошнике на все матчи сборной России на ЧМ-2018. В результате этот атрибут стал крайне популярен среди болельщиц. И даже болельщиков. На матче ЦСКА – «Реал» сотни фанатов облачились в кокошники.

Фото: «Чемпионат»

2. Кажется, фанатам ЦСКА не особо понравился переезд в «Лужники»

Среди журналистов «Чемпионата» разгорелся спор о том, стоило ли ЦСКА проводить матчи ЛЧ в «Лужниках». Активные «армейские» фанаты вывесили баннер, который весьма однозначно давал понять: решение порадовало далеко не всех. Из-за полотна «наши стены – стадион Песчаный!» между верхним и нижним ярусами некоторые болельщики не увидели единственный гол в матче. Вот как прокомментировал баннер гендир ЦСКА Роман Бабаев.

Переезд ЦСКА в «Лужники» – провал? Или гениальное решение? Пучков и Телингатер не договорились. Помогайте.

Фото: «Чемпионат»

3. Болельщиков посадили за сетку

Оба сектора за воротами были огорожены сеткой. Ничего подобного раньше в «Лужниках» не было. И далеко не очевидно, была ли в этом необходимость. Единственная польза от сетки – она оберегала зрителей от неточных ударов игроков «Реала».

Фото: «Чемпионат»

4. С некоторых мест был плохой обзор

Ещё одна вещь, которая изменилась в «Лужниках» по сравнению с ЧМ-2018, – места с плохим обзором. Перед верхним ярусом появилась площадка для операторов. Сотрудники со штативами преграждали обзор зрителям. Хочется верить, что эту проблему решат ко встрече с «Ромой».

Фото: «Чемпионат»

5. «Реал» заподозрили в ошибке

Когда ЦСКА открыл счёт, твиттер «Реала» сообщил: «1:0. Marcó Vlasic». Коллеги из других изданий начали писать, что испанский клуб дал ошибочное имя хорватского полузащитника. На самом деле его зовут Никола, если что. Однако выяснилось, что «Marcó Vlasic» переводится с испанского как «Забил Влашич».

6. Корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова заплакала

Гол Влашича получился настолько неожиданным, что весь стадион был потрясён. Кто-то орал как безумный, кто-то молча не верил глазам. Репортёр «Чемпионата» Полина Куимова и вовсе заплакала. Насколько нам удалось узнать, она действительно симпатизирует Влашичу.

Фото: «Чемпионат»

7. Футболисты «Реала» забили в «Лужниках» с отрицательного угла

Футболисты «Реала» забили, но это случилось ещё до матча. На тренировке 21-летний воспитанник клуба Серхио Регилон пробил по воротам с отрицательного угла и попал. На тот момент у игроков «Реала» ещё было хорошее настроение.

8. Болельщица предложила Асенсио жениться на ней

Одна из болельщиц пришла в «Лужники» с баннером: «Marry me, Asensio» («Женись на мне, Асенсио» – с англ.). Никакой реакции на блондинку со стороны футболиста не последовало. Примечательно, что бывшую девушку Асенсио звали русским именем Марина.

Фото: «Чемпионат»

9. Игроки ЦСКА совершили круг почёта

Матч подарил болельщикам такие эмоции, словно это был финал, а не групповой этап. Судя по всему, игроки испытывали те же ощущение. Сразу после финального свистка Гончаренко отправился аплодировать фанатам, а футболисты прошли рядом со всеми трибунами, словно делая круг почёта.

Фото: «Чемпионат»

10. Болельщиков выпустили со стадиона быстро, но их ждала давка

Болельщиков весьма оперативно выпустили со стадиона. Сначала весь нижний ярус, а в 0:06 – открыли выход с верхнего. Однако затем фанатов ждал тяжёлый путь до метро. О давке у стадиона подробнее можно прочитать тут:

Люди больше часа шли до метро из «Лужников». ЧМ нас ничему не научил И снова всё по-прежнему.

11. Игрок ЦСКА сказал, что Головину стоит сожалеть о переходе в «Монако»

Защитник Никита Чернов после игры пошутил, что Александр Головин теперь пожалеет об уходе из ЦСКА: «Пошлю ли смс Головину? Думаю, Саня уже пожалел, что перешёл туда. Он нам сейчас не помешал бы. Мы с самой школы, с 13-14 лет, вместе. Хотел бы с ним сыграть, но он пошёл на повышение. Придётся мне идти за ним», – сказал Чернов. Больше эмоциональных высказываний игроков ЦСКА в этой статье:

«Установка? Не помню...» Новый ЦСКА влюбляет в себя не только игрой Секреты победы над сильнейшим клубом Европы – из первых уст.

12. Гончаренко посвятил победу над «Реалом» Капскому

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко недавно пережил утрату. Скончался глава БАТЭ Анатолий Капский. «Несмотря на то что у меня и команды хорошее настроение, я бы хотел посвятить эту победу моему второму отцу и большому другу, Анатолию Анатольевичу Капскому, который недавно ушёл из жизни. Для меня это большая потеря. То, что мы сегодня сделали, для него. Он мне после каждой игры звонил и поздравлял. Думаю, сегодня он вместе с нами порадовался бы этой прекрасной победе», – поделился тренер.