ЦСКА проигрывает «Роме» 0:3. Болельщики «армейцев» угодили в страшную аварию в метро. И подрались в городе.

Страшная авария в римском метро и драки в городе. Более 30 пострадавших. LIVE

«Рома» — ЦСКА. Текстовая трансляция

23:25. «Эскалатор наполовину цел, — говорят спасатели, — в то время как последние ступеньки, менее десятка, раздроблены и смяты друг другом. Вокруг валяются пивные бутылки и осколки стекла. Большинство раненых не сообщало о серьёзных повреждениях, только о порезах на руках и ногах, полученные стеклом и металлом".

23:20. ЦСКА перехватил инициативу и много атакует.

23:16. Представитель посольства России в Италии выступил с опровержением появившейся ранее информации, согласно которой один из болельщиков ЦСКА, участвовавший в столкновениях с фанатами «Ромы» перед матчем команд в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов, получил удар ножом.



«Информация о ножевом ранении, якобы полученном нашим соотечественником, не соответствует действительности. Этот человек получил небольшую травму, отказался от госпитализации и в настоящее время смотрит матч на олимпийском стадионе. Сотрудник посольства с ним уже связывался», — приводит заявление представителя посольства «Р-Спорт».



При этом в посольстве подтвердили, что столкновения фанатов действительно произошли и что полиции пришлось использовать водомёты, чтобы разогнать хулиганов.

23:14. Набабкин забивает, он первый на добивании после удара Ахметова, но был офсайд.

23:13. Хетаг Хосонов и Алан Дзагоев на 57-й минуте поменяли Чернова и Облякова.

23:10. На игре в Риме присутствуют 46005 зрителей. 34395 — владельцы сезонных абонементов и 11610 человек пришли на матч по билетам. Выручка «Ромы» от продажи билетов на игру с ЦСКА составила 1 558 451 евро.

Счёт стал крупным

23:06. Дженгиз Ундер забивает третий мяч в ворота Помазуна. Джеко после навеса в штрафную головой сбросил мяч на Ундера, который спокойно расстрелял ворота с близкого расстояния.

23:00. Обобщили всё, что известно на данный момент.

Ужас в Риме. Люди серьёзно пострадали в метро и в фанатских стычках Несколько десятков фанатов ЦСКА пострадали в Риме. Один, предположительно, погиб.

22:55. Мэр Рима Вирджиния Раджи выступила с заявлением после инцидента в городском метро, в котором пострадали несколько десятков человек, среди которых были болельщики ЦСКА.



Инцидент произошёл на одной из центральных станций римского метро. Эскалатор, на котором в этот момент находились болельщики «армейцев», вышел из строя. Некоторые из них получили тяжёлые травмы, а один из пострадавших лишился ноги. По последней информации, всего в аварии пострадали около 30 человек.



«По факту происшествия будет проведено расследование, которое восстановит хронологию событий. Сейчас Рим — вместе с пострадавшими и их семьями», — приводит слова Раджи ANSA.

22:46. «РФС находится на связи с ЦСКА и российским консульством в Риме, готовы оказать помощь пострадавшим», — заявление пресс-службы РФС.

22:45. В матче перерыв.

2:0 ведёт «Рома»

22:42. 2:0. Снова гол на счету Джеко. Быстрая атака «Ромы» по центру. Эль-Шаарави получил мяч в штрафной и сделал передачу направо, на Джеко, который сильным ударом в нижний дальний угол пробил Помазуна. Кажется, был небольшой офсайд у Эдина — его нога стояла чуть ближе к воротам, чем нога Бекао, который являлся ближайшим к голкиперу защитником, но боковой судья флажок не поднял, а система VAR в Лиге чемпионов пока не функционирует.

22:39. Вот что пишет в фэйсбуке известный болельщик ЦСКА Андрей Малосолов.

Данные о пострадавших

22:34. Данные о пострадавших в Риме фанатах ЦСКА от телеграм-канала Mash.



30 пострадали

7 из них в тяжелом состоянии

5 в состоянии средней тяжести

18 получили легкие повреждения.

22:31. Перед матчем Рома – ЦСКА фанаты устроили несколько драк в центре Рима. Их разгоняли пожарными гидрантами. В стычке у моста Duca d'Aosta русского болельщика порезали ножом. Несколько человек уже задержаны, — сообщает телеграм-канал Mash.

Фото: Mash

1:0 в пользу «Ромы»

22:29. 1:0. «Рома» открывает счёт. Четвёртый гол за три тура забивает Джеко. Пеллегрини слева ворвался в штрафную и, не сближаясь с Помазуном, прострелил во вратарскую. Голкипер до мяча не дотянулся, а Джеко чуть оторвался от защитников и без сопротивления пробил по пустым воротам с нескольких метров.

22:25. Один из очевидцев аварии рассказал, что произошло с эскалатором на одной из центральных станций римского метро.



Ранее стало известно, что на одной из станций метро Рима вышел из строя эскалатор, на котором в этот момент находились болельщики «армейцев», ехавшие на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ромой». Некоторые из них получили тяжёлые травмы, а один из пострадавших лишился ноги.



«Я только что стал свидетелем сцены из Апокалипсиса. Один из эскалаторов, который находился рядом со мной, начал неистово ускоряться. Я подумал, что техника сошла с ума. Я не смог увидеть пострадавших наверху, но у самого спуска кто-то определённо падал. Работникам метро понадобилось несколько минут, чтобы понять, что происходит. Меня удивило, что в метро нет аварийных лестниц. Что происходит в этом городе?» — приводит слова очевидца La Repubblica.

22:20. На футболе сконцентрироваться сложно. Пока 0:0, «Рома» давит.

22:15. Реквизиты для помощи.

22:10. Дмитрий Гурин, пресс-атташе посольства России в Риме:



«Очевидно, что в этом инциденте замешаны граждане России. Мы общаемся с официальными властями, получаем данные от департамента гражданский защиты в связи с этой аварией эскалатора на станции «Республика». По и данным пострадало до 30 человек из числа болельщиков футбольного клуба ЦСКА. Из них семеро на носилках были вывезены скорой помощью в городские госпитали, пятерых вывели под руки, видимо, средней тяжести. Ещё 18 человек вышли сами, получив легкие повреждения.



Дипломаты уже разъехались по госпиталям, чтобы установить степень тяжести здоровья всех лиц. В детали причин произошедшего мы пока не проникали, органы их установят. Сейчас мы помогаем людям



О раненом болельщике я, к сожалению, не слышал, поэтому комментировать не могу – итальянские власти нам эту информацию не передавали».

22:05. Перед матчем произошли столкновения между болельщиками «Ромы» и ЦСКА.

Как сообщает ANSA, один из инцидентов произошёл рядом со стадионом «Олимпико». В ходе драки один из российских фанатов получил удар ножом, ещё двое были избиты. Сотрудники полиции были вынуждены разгонять хулиганов водой. 15 фанатов римской команды были задержаны.

22:00. Составы

«Рома»: Ольсен, Флоренци, Манолас, Фасио, Сантон, Де Росси, Н'Зонзи, Ундер, Пеллегрини, Эль-Шаарави, Джеко.



ЦСКА: Помазун, Фернандес, Магнуссон, Чернов, Бекао, Набабкин, Обляков, Ахметов, Сигурдссон, Влашич, Чалов.

Видео инцидента

21:57. Видео.

21:55. Сейчас ведеётся оперативная работа, проводится сбор информации. На месте происшествия работают пресс-атташе посольства и дипломаты. После сбора информации пресс-атташе посольства даст ответ СМИ.

21:54. Около 30 человек пострадали при аварии в римском метро. Таковы цифры от дежурного консула.

21:52. Кадры с места аварии.

21:50. Как сообщает La Repubblica, всё более популярной становится версия, согласно которой причиной инцидента могли стать пьяные фанаты ЦСКА, которые синхронно подпрыгнули на эскалаторе.

21:47. Прямой эфир с места трагедии.

21:45. Стали известны подробности инцидента, произошедшего сегодня, 23 октября, в римском метро перед матчем между «Ромой» и ЦСКА.



На одной из центральных станций метро вышел из строя эскалатор, на котором в этот момент находились болельщики «армейцев». Как сообщает La Repubblica, в инциденте пострадали около 20 человек. Из них наиболее тяжёлые травмы получили пятеро, а один потерял ногу.

21:40. В Риме перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ромой» и московским ЦСКА на одной из центральных станций метро вышел из строя эскалатор с болельщиками, сообщает официальный «твиттер» клуба фанатов ЦСКА RB World.



Сообщается о пострадавших болельщиках, получивших серьёзные травмы и переломы.