Он играл лучше своего соперника.

«Краснодар» проиграл в Бельгии. Хотя должен был побеждать

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К матчу в Бельгии против «Стандарда» «Краснодар» подошёл лидером группы. В активе российского клуба гостевая победа над турецким клубом «Акхисар Беледиеспор» и домашняя над «Севильей».

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Неплохо идут у «быков» и дела в чемпионате, после 11 туров команда идёт второй. Последние два матча, правда, «Краснодар» проиграл.

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Мусаев

Многие считали, что под руководством Мурада Мусаева, сменившего Игоря Шалимова, «быки» не смогут претендовать на что-то серьёзное, но тренер пока работает отлично.

«Краснодар» последователен в своих намерениях и поступках. Ни одному сопернику он не отдал добровольно мяч, ни под кого не подлаживался. Во всех без исключения играх стоял на своих базовых принципах: инициатива, движение, давление. Атака!

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Два вратаря

«Стандард» — клуб двух вратарей. Гильермо Очоа известен тем, что раз в четыре года гениально играет на чемпионате мира за Мексику, а в промежутках выступает за средние клубы.

Главный тренер бельгийского клуба — Мишель Прюдомм, один из лучших голкиперов своего времени.

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Первый тайм

Первая половина вышла не слишком зрелищной, команда приспосабливались друг к другу. «Красннодар» играл на атаку, бельгийцы ждали своего шанса в контратаках.

На 11-й минуте Рамирес мощно со стандарта пробил, Очоа с большим трудом мяч парировал перед собой, а Классон и Мартынович не смогли подстроиться под хорошее добивание из вратарской. Ещё можно вспомнить удары Вандерсона и Классона, они были потенциально опасными, но мяч прошёл мимо створа.

Красота

Но на перерыв «Краснодар» ушёл ведя в счёте. Шикарный разрезающий пас Газинского на правый край штрафной, подключение Петрова, который низом зряче прострелил в центр вратарской, а Ари уже закатил мяч в пустые ворота. Отличный гол, в стиле команды, которая всегда стремится атаковать.

Снова красота

Хозяева ответили сразу после свистка. И не менее красиво. После передачи от центра поля Мартынович головой мяч выбил на ногу Эмона, который из-за штрафной здорово с лёта послал мяч за шиворот Синицыну. И почти сразу же, наш старый знакомый Мехди Карсела-Гонсалес пробил в штангу.

Ари

«Краснодар» быстро пришёл в себя. И Ари мог доводить начатое им же до конца. На 65-й минуте бразилец был выведен на удар с убойной позиции из пределов штрафной — Очоа спас свою команду! На 68-й минуте Перейра после подбора покатил мяч чуть правее в штрафную на свободного Ари, Очоа выдвинулся на бразильца и накрыл удар. На 76-й минуте он был заменён на Игнатьева.

Кристиан Куэва заменил Маурисио Перейру, а Магомед-Шапи Сулейманов вышел вместо Вандерсона — это остальные замены Мусаева.

Развязка

На третьей добавленной минуте последовала подача от угла поля на ближний угол вратарской, Лайфис на опережение сыграл и головой мяч подрезал под дальнюю штангу. Это была очень неожиданная развязка. «Краснодар» снова проиграл в матче, в котором должен был побеждать.