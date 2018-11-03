«Конечно, я желаю «Спартаку» победы. Но будет непросто». Прогнозы на 13-й тур

В очередном туре нашего конкурса снова сменился лидер. Теперь это происходит в каждом туре.

Олег Пермяков из Сочи угадал счета матчей «Урал» — «Уфа» и «Крылья Советов» — «Зенит», разницу в игре «Ахмат» — «Динамо» и исход встречи «Енисей» — «Локомотив». Итого — 14 баллов.

Обозреватель «Чемпионата» Григорий Телингатер угадал счёт матча «Енисей» – «Локомотив», а также исходы игр «Ростов» – «Анжи» и«Крылья Советов» – «Зенит». Это 7 очков.

Валерий Масалитин сумел угадать лишь один исход — в матче «Ростов» — «Анжи».

Худшие результаты



Валерий Масалитин — 1 (12-й тур)

Григорий Телингатер — 2 (4-й тур)

Ринат Билялетдинов — 3 (9-й тур)

Ярослав Карпухин (Ярославль) — 3 (4-й тур)

Пётр Портянский (Тула) — 3 (7-й тур)

Таблица после 12-го тура

Читатели – 128 очков

Специалисты – 117 очка

Журналисты – 106 очков.

Минус Аленичев. Ещё один спартаковский тренер вне игры Ромб увольнений этого сезона: Тихонов, Ледяхов, Аленичев… и Каррера.

Прогноз специалистов

Валерий Рейнгольд, легендарный советский футболист:

«Локомотив» — «Арсенал» — 2:0

«Локомотив» на голову сильнее, он и выиграет. Если только «Арсенал» прыгнет выше головы, то, может быть, и выиграет, но это вряд ли. Тем более что «Локомотив» играет дома, он набрал обороты, поэтому и победа будет за хозяевами.



«Динамо» — ЦСКА — 1:1

Команды равны, хоть ЦСКА в турнирной таблице и стоит повыше. «Динамо» — команда боевая и цепкая. Молодые и приличные ребята, которые хорошо себя зарекомендовали. Будет хорошая и серьёзная игра. Ничья – хороший результат для этой игры.



«Зенит» — «Ахмат» — 1:0

«Зениту» надо реабилитироваться перед болельщиками, они проиграли кубковую игру «Ростову». Проиграли по делу. Дома должны реабилитироваться и показать достойную игру. Что касается «Ахмата», то команда не слишком простая. Рашид Рахимов – отличный тренер, который может настроить на игру. Я думаю, что будет борьба, но «Зенит» выиграет за счёт своего поля.



«Краснодар» -«Ростов» — 0:0

Битва будет не на жизнь, а на смерть. «Ростов» играет сзади очень прилично. Хорошо использует моменты. Будет играть на контратаках. «Краснодар» не сможет вскрыть оборону «Ростова», так как команда очень хороша в этом деле. Поле не поможет «Краснодару».

«Спартак» — «Урал» — 2:0

«Спартак» играет дома. Конечно, я желаю «Спартаку» победы. Игра будет тяжёлой, так как команда приучила нас к разным неожиданным фокусам. Ожидать можно всего. Если «Спартак» сможет забить в первом тайме, то выиграет крупно. Но если не забьёт — потеряет очки.

«Оренбург» — «Рубин» — 1:0

«Оренбург» выиграет у Рубина. Команда играет дома, народ ходит на игры, поэтому они дадут бой. Это самое время показать себя во всей красе. Показать, на что способна команда. Думаю, что «Рубин» Бердыева не справится в этот раз.

«Уфа» — «Крылья Советов» — 2:2

Это будет ничейная игра. Команды равные, обе забьют. Может быть интересная игра, а может быть и нет. Неизвестно, что ожидать, но голы явно будут.



«Анжи» — «Енисей» — 1:0

Поставлю на хозяев. Хотя и у гостей есть возможность взять очки. Правда, команда очень бездарно играет и настраивается на игры. Хотелось бы, чтобы там играли настоящие мужики, «Енисей» стряхнёт пыль и покажет игру. На поле самое важное — это голы забивать, а не только моменты создавать.

10 лет первому чемпионству «Рубина». Как это было В 2008-м футбольная Россия поняла, насколько выдающийся тренер Курбан Бердыев.

Прогноз читателей

Максим Мелихов (Красноярск):

«Локомотив» — «Арсенал» — 2:1

«Локомотив» набрал хороший ход и вряд ли даст шансы «Арсеналу», у которого неопределённость с будущим главного тренера.

«Динамо» — ЦСКА — 0:2

ЦСКА проиграл два раза в последних трёх турах, в том числе очень обидным было поражение от «Краснодара». «Армейцы» реабилитируются.

«Зенит» — «Ахмат» — 3:0

«Зенит» вылетел из Кубка и будет очень злым.

«Краснодар» — «Ростов» — 2:1

Две команды, которые очень непредсказуемы. «Ростов» снимает скальпы в Москве со «Спартака» и ЦСКА, выбивает из Кубка «Зенит», а потом проигрывает дома «Оренбургу». «Краснодар» играет стабильно и уверенно, а потом уступает дома «Ахмату». Рискну поставить на «быков».

«Спартак» — «Урал» — 1:1

В «Спартак» сейчас верится с трудом. Игра с «Анжи» не убедила в том, что красно-белые могут спокойно разбираться с аутсайдерами, значит у «Урала» будут шансы.

«Оренбург» — «Рубин» — 1:1

«Оренбург» не проигрывал в последних трёх турах, а «Рубин» не проигрывал с третьего тура. Обе команды в последних двух турах дважды сыграли вничью. Ок.

«Уфа» — «Крылья Советов» — 1:0

У «Уфы» беспроигрышная серия из пяти матчей, правда, в четырёх случаях была ничья. Пора побеждать.

«Анжи» — «Енисей» — 0:0

Аленичева уволили, так что шансы увезти очки из Махачкалы теперь у «Енисея» есть. Но победить, думаю, не удастся, «Анжи» продолжает бороться и кубковый матч со «Спартаком» показал, что это серьёзный соперник.

РПЛ уделала «лучшую лигу мира» в Кубке Месть за прошлый сезон свершилась.

Прогноз журналистов

Павел Левкович, корреспондент «Чемпионата»:

«Локомотив» — «Арсенал» — 2:1

Внутренние остановки у поезда «Локомотива» наконец-то проходят без опозданий, команда Сёмина одержала четыре победы подряд в чемпионате. Ко всему этому добавилась и победа в Кубке над «Енисеем». Команда получила ту уверенность, которой ей не хватало на старте. «Арсенал» же в свою очередь выглядит достаточно свежо на фоне других, но в данном матче «Локомотив» окажется чуточку сильнее.



«Динамо» — ЦСКА — 1:1

После победы над «Зенитом» в Кубке динамовцев окатили ведром холодной воды. Три очка от зоны вылета всё ещё ставят команду Дмитрия Хохлова в положение – «не имеем такой роскоши, как ошибка». А вот «пионеротряд» Виктора Гончаренко начинает заметно лихорадить, да и в Лиге чемпионов скоро «Рома», в матче с которой «армейцы» не имеют права на ошибку. Матч будет упорным, а результат без нулей, но с единицами.

«Зенит» — «Ахмат» — 2:0

«Зенит», конечно, переживает не лучший месяц в этом сезоне, но проблем с «Ахматом» у команды Сергея Семака возникнуть не должно. И всё-таки, как уже отмечал коллега Григорий Телингатер, делать прогнозы на «Ахмат» — самое тяжёлое занятие в РПЛ.



«Краснодар» — «Ростов» — 2:2

Южное дерби. В середине недели обе команды добились побед в своих матчах в рамках Кубка России. Кто-то с соперником посильнее, кто-то послабее. Команды идут примерно в равном темпе, от этого будет ещё интереснее наблюдать за данным матчем. Поставлю на боевую ничью.



«Спартак» — «Урал» — 2:0

Рианчо пока не проиграл ни одной игры, но весь сумбур, который происходит вокруг команды, слишком удручает. Игроки выжимают из себя максимум, который имеют на данный момент. В матче не примут участия всё те же ключевые игроки – Зе Луиш и Фернандо, но, возможно, сыграет Луис Адриано. Сделаю оптимистичный прогноз — «Спартак» победит.



«Оренбург» — «Рубин» — 1:1

«Оренбург» цепляется зубами за каждый матч, пытается проявить себя и продолжить сиять в рамках Премьер-Лиги. «Рубин», в свою очередь, опять же предстаёт в глазах болельщиков крепким орешком. Вот и увидим битву двух неуступчивых команд. Ничья.



«Уфа» — «Крылья Советов» — 0:1

Кажется, Божовичу удалось вдохнуть новую жизнь в команду. «Крылья» смотрятся очень прилично, это показала игра против «Краснодара», хоть она и стала проигрышной. «Уфа» же всё так же выглядит невзрачно. Минимальная победа «Крыльев» выглядит самым логичным исходом данного противостояния.



«Анжи» — «Енисей» — 2:1

Встречи аутсайдеров бывают не менее интересные, чем битвы лидеров. «Анжи» прилично огрызался во втором тайме кубкового матча со «Спартаком», а вот «Енисей» достаточно невзрачно выглядел в обоих матчах с «Локомотивом» (во всех четырёх таймах). Осмелюсь поставить на победу «Анжи».