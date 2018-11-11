«Барселона» пропустила дома четыре гола. Что это было?

Кике Сетьен – в хорошем смысле сумасшедший тренер. Ещё когда нынешний наставник «Бетиса» возглавлял скромный «Лас-Пальмас» в сезоне-2016/17, его команда заняла второе место в Примере по владению мячом, а по количеству и точности передач вошла в тройку лучших вместе с «Барселоной» и «Реалом». Вот и «Бетис» под руководством Сетьена стал превращаться в «маленькую «Барселону». В прошлом чемпионате Испании команда из Севильи попала в топ-3 по тем же показателям.

Сегодняшняя игра на «Камп Ноу» обещала что-то особенное. Получилось же вообще умопомрачительное зрелище! Сетьен признавался накануне визита в столицу Каталонии:



«Мы намерены сыграть в своём стиле и постараемся забрать мяч у «Барселоны». Впрочем, я не знаю, удастся ли нам сделать это. «Барселона» играет так уже 25 лет, а «Бетис» — всего полтора года. Уверен, мы можем действовать острее у ворот соперника и реализовывать больше моментов».

В какой-то степени гостям действительно удалось лишить хозяев мяча. Преимущество лидера Примеры по владению было небольшим – 55% на 45% в первом тайме и 52% на 48% во втором. Реализация у команды Сетьена оказалась просто замечательной: «Бетис» забил четыре мяча после восьми ударов в створ. Во многих предыдущих играх голы давались хуже. Если в двух матчах Примеры с «Атлетиком» и «Сельтой» зелёно-белые забили пять раз, то в оставшихся девяти турах лишь трижды поразили ворота соперников. Теперь отвели душу на «Барселоне», у которой из-за травм центральных защитников вся нагрузка свалилась на дуэт Пике – Лангле. Впрочем, наконец-то залечил травму и попал в заявку на встречу с «Бетисом» Самуэль Юмтити.

Каталонцам не помогло даже возвращение встрой Лионеля Месси, не игравшего из-за травмы руки с 20 октября. Хотя аргентинец выдал великолепный матч – оформил дубль, нанёс семь ударов по воротам, совершил семь успешных обводок и сделал шесть ключевых передач.



Уже к 34-й минуте «Бетис» выигрывал – 2:0. Контрвыпады гостей были по-настоящему опасны, но сперва они всё-таки пару раз простили хозяев.



Затем Эктор Фирпо разобрался в штрафной «Барселоны» с Серхи Роберто, как с дублёром на тренировке, и врубил своим точным ударом на полную мощь голевой фонтан. Когда 37-летний ветеран зелёно-белых Хоакин забил второй мяч, реализовав передачу экс-игрока «Барселоны» Кристиана Тельо, кому-то на «Камп Ноу» стало совсем нехорошо.

«Барселона» впервые с 2003 года пропустила 4 гола в домашнем матче на «Камп Ноу»

Во втором тайме лидер Примеры трижды сокращал счёт! Месси ударом под перекладину реализовал пенальти за фол того же Тельо на Жорди Альбе, однако ошибка голкипера Марка-Андре тер Штегена подарила «Бетису» третий гол. Потом свежий, голодный до футбола Артуро Видаль завершил атаку, придуманную абсолютно гениальным разрезающим пасом Великого Художника Лео. И тут же «Барселоне» опять не повезло – второй «горчичник» схватил Иван Ракитич. После этого автор первого гола Фирпо сделал ещё один удачный рывок и вырезал классную передачу на Серхио Каналеса. Закончился этот спектакль голом в компенсированное время Месси – его засчитали после просмотра видеоповтора.

«Барса» впервые проиграла дома в Примере. Кажется, рано или поздно её будет тренировать Сетьен – поклонник футбола Йохана Круиффа.