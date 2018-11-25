Роналду покрасил лицо. Он против насилия над женщинами

Бекао избежал травмы и сможет помочь ЦСКА в матче с «Викторией Пльзень»
Агент Антонио Фернандо Терчейро, представляющий интересы защитника московского ЦСКА Родриго Бекао, сообщил, что футболист избежал травмы в гостевом матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:0) и сможет помочь «армейцам» в домашней встрече 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Викторией Пльзень».
В концовке матча с грозненской командой бразильский футболист из-за повреждения покинул поле на электрокаре, однако после этого смог доиграть матч до финального свистка.
«У Бекао нет травмы. Ничего серьёзного. Родриго сможет сыграть в предстоящем матче Лиги чемпионов», — сказал Терчейро в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Матч ЦСКА – «Виктория Пльзень» пройдёт на стадионе «Лужники» 27 ноября.
На игроков «Боки Хуниорс» напали перед ответной игрой финала Кубка Либертадорес
На автобус игроков «Боки Хуниорс» напали болельщики, когда он подъезжал к стадиону «Монументаль Антонио Веспуччи Либерти», где сегодня, 24 ноября, должен состояться ответный матч финала Кубка Либертадорес с «Ривер Плейт», информирует TyC Sports.
Полиция пыталась утихомирить фанатов, используя слезоточивый газ, но в итоге от него пострадали и футболисты.
Несколько игроков «Боки», включая Пабло Переса, Леонардо Хару, Мауро Сарате, Карлоса Тевеса и Агустина Альмендру, получили повреждения. Представители клуба заявили, что футболисты не в состоянии принять участие в сегодняшней встрече. Сообщается, что игра может быть перенесена.
Напомним, первый матч, который состоялся 11 ноября на стадионе «Альберто Армандо», завершился со счётом 2:2.
«Монако» прервал серию без побед из 12 матчей в Лиге 1, обыграв «Кан»
«Монако» одержал победу в выездном матче 14-го тура французской Лиги 1 с «Каном». Встреча прошла в Кане на стадионе «Мишель д’Орнано» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Автором единственного гола стал форвард Радамель Фалькао, отличившийся на 54-й минуте.
Сегодняшняя победа позволила «Монако» прервать серию без побед в чемпионате Франции, которая состояла из 12 матчей. Ранее монегаски потерпели 8 поражений и 4 раза сыграли вничью.
В других встречах 14-го тура «Дижон» на своём поле сыграл вничью с «Бордо» (0:0), «Анже» в гостях упустил победу в матче с «Нантом» (1:1), «Реймс» дома победил «Генгам» (2:1), а «Ним» на выезде справился со «Страсбургом» (1:0).
ЦСКА обратился к болельщикам в связи с дисциплинарным решением УЕФА
ЦСКА на своём официальном сайт опубликовал обращение к болельщикам команды в связи с дисциплинарным решением УЕФА по итогам матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ромой» (1:2).
«Дорогие друзья! К сожалению, поведение отдельных болельщиков нашей команды на домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов с итальянской «Ромой» привело к тому, что соответствующими структурами УЕФА на клуб было наложено наказание.
В пятницу, 23 ноября, клуб был уведомлён о решении КДК УЕФА наложить на ЦСКА штраф в размере € 44 тыс. и частично закрыть трибуны на следующем домашнем еврокубковом матче нашей команды за использование болельщиками пиротехники, бросание предметов на поле и блокирование лестничных проходов в ходе домашнего матча с «Ромой». Наказание условное, испытательный срок — один год. Любое повторное нарушение, в том числе и использование пиротехники, автоматически приведёт к активации наказания — закрытию трибун и другим жёстким санкциям в отношении клуба.
После четырех сыгранных матчей наша команда по-прежнему сохраняет шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Во вторник нам предстоит важнейший матч с пльзеньской «Викторией», который пройдёт в Лужниках. Мы призываем вас прийти на стадион и поддержать нашу команду! Давайте покажем всем, что 12-й игрок ЦСКА умеет болеть ярко и эмоционально, не нарушая дисциплинарного регламента!» — говорится в сообщении пресс-службы «армейцев».
Мадридский «Реал» в матче 13-го тура чемпионата Испании на выезде проиграл «Эйбару» со счетом 0:3.
Это поражение стало для «Королевского» клуба уже третьим крупным в нынешнем сезоне. Ранее мадридцы проиграли «Севилье» (0:3) и «Барселоне» (1:5). Подобное произошло с «Реалом» впервые с сезона-2003/04.
Кроме того, это поражение стало для «Реала» первым под руководством Сантьяго Солари, который несколько недель назад сменил уволенного Хулена Лопетеги.
После 13 туров «Реал», набрав 20 очков, занимает шестое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет четыре очка.
В следующем туре «Реал» на своём поле сыграет с «Валенсией». Матч состоится 1 декабря.
«Тоттенхэм» нанёс «Челси» первое поражение в сезоне ПЛ
«Тоттенхэм Хотспур» одержал победу в матче 13-го тура английской Премьер-лиги с «Челси». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
Первый гол забил полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли на 8-й минуте. До перерыва преимущество «шпор» увеличил форвард Гарри Кейн. Автором третьего мяча в ворота гостей стал нападающий Сон Хын Мин, отличившийся в начале второго тайма. Единственный гол «Челси» забил форвард Оливье Жиру на 85-й минуте.
«Тоттенхэм» увеличил победную серию в чемпионате Англии до трёх матчей. Для «Челси» сегодняшнее поражение стало первым в нынешнем сезоне АПЛ.
«Тоттенхэм», набрав 30 очков, занимает 3-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, «Челси» (28) — 4-е.
В следующем туре команда Маурисио Почеттино на выезде встретится с «Арсеналом», подопечные Маурицио Сарри дома сыграют с «Фулхэмом». Оба матча состоятся 2 декабря.
Роналду принял участие в акции против насилия в отношении женщин
Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду принял участие в акции против насилия в отношении женщин.
В рамках акции футболисты итальянской Серии А в матчах 13-го тура вышли на поле с красной краской на лицах.
Напомним, 33-летний Роналду обвиняется в изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги, которое якобы имело место в 2009 году в Лас-Вегасе. Сразу после случившегося девушка подала заявление в полицию, но не стала называть имя насильника. Через год она договорилась с юристами Роналду о неразглашении информации, получив за это $ 375 тыс. В данный момент полиция ведёт расследование инцидента. Роналду, в свою очередь, отрицает все обвинения. Позже появилась информация ещё о трёх возможных жертвах футболиста.