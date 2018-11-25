Роналду покрасил лицо. Он против насилия над женщинами

Хорошие новости от Бекао, победное возвращение Головина и ад в Кубке Либертадорес. Главное — в обзоре дня.

Бекао избежал травмы и сможет помочь ЦСКА в матче с «Викторией Пльзень»

Агент Антонио Фернандо Терчейро, представляющий интересы защитника московского ЦСКА Родриго Бекао, сообщил, что футболист избежал травмы в гостевом матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:0) и сможет помочь «армейцам» в домашней встрече 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Викторией Пльзень».



В концовке матча с грозненской командой бразильский футболист из-за повреждения покинул поле на электрокаре, однако после этого смог доиграть матч до финального свистка.

«У Бекао нет травмы. Ничего серьёзного. Родриго сможет сыграть в предстоящем матче Лиги чемпионов», — сказал Терчейро в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Матч ЦСКА – «Виктория Пльзень» пройдёт на стадионе «Лужники» 27 ноября.

Гончаренко: возможно, Ахметов восстановится к матчу ЦСКА с «Викторией Пльзень»

На игроков «Боки Хуниорс» напали перед ответной игрой финала Кубка Либертадорес

На автобус игроков «Боки Хуниорс» напали болельщики, когда он подъезжал к стадиону «Монументаль Антонио Веспуччи Либерти», где сегодня, 24 ноября, должен состояться ответный матч финала Кубка Либертадорес с «Ривер Плейт», информирует TyC Sports.



Полиция пыталась утихомирить фанатов, используя слезоточивый газ, но в итоге от него пострадали и футболисты.

Несколько игроков «Боки», включая Пабло Переса, Леонардо Хару, Мауро Сарате, Карлоса Тевеса и Агустина Альмендру, получили повреждения. Представители клуба заявили, что футболисты не в состоянии принять участие в сегодняшней встрече. Сообщается, что игра может быть перенесена.

Напомним, первый матч, который состоялся 11 ноября на стадионе «Альберто Армандо», завершился со счётом 2:2.

Ад в Буэнос-Айресе. Матч отменён. В дело пошли резиновые пули. LIVE Игроки «Боки Хуниорс» пострадали от газа и разбитого стекла. Матч перенесён на завтра.

«Монако» прервал серию без побед из 12 матчей в Лиге 1, обыграв «Кан»

«Монако» одержал победу в выездном матче 14-го тура французской Лиги 1 с «Каном». Встреча прошла в Кане на стадионе «Мишель д’Орнано» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.



Автором единственного гола стал форвард Радамель Фалькао, отличившийся на 54-й минуте.



Сегодняшняя победа позволила «Монако» прервать серию без побед в чемпионате Франции, которая состояла из 12 матчей. Ранее монегаски потерпели 8 поражений и 4 раза сыграли вничью.



В других встречах 14-го тура «Дижон» на своём поле сыграл вничью с «Бордо» (0:0), «Анже» в гостях упустил победу в матче с «Нантом» (1:1), «Реймс» дома победил «Генгам» (2:1), а «Ним» на выезде справился со «Страсбургом» (1:0).

ЦСКА обратился к болельщикам в связи с дисциплинарным решением УЕФА

ЦСКА на своём официальном сайт опубликовал обращение к болельщикам команды в связи с дисциплинарным решением УЕФА по итогам матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ромой» (1:2).



«Дорогие друзья! К сожалению, поведение отдельных болельщиков нашей команды на домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов с итальянской «Ромой» привело к тому, что соответствующими структурами УЕФА на клуб было наложено наказание.

Фото: РИА Новости

В пятницу, 23 ноября, клуб был уведомлён о решении КДК УЕФА наложить на ЦСКА штраф в размере € 44 тыс. и частично закрыть трибуны на следующем домашнем еврокубковом матче нашей команды за использование болельщиками пиротехники, бросание предметов на поле и блокирование лестничных проходов в ходе домашнего матча с «Ромой». Наказание условное, испытательный срок — один год. Любое повторное нарушение, в том числе и использование пиротехники, автоматически приведёт к активации наказания — закрытию трибун и другим жёстким санкциям в отношении клуба.



После четырех сыгранных матчей наша команда по-прежнему сохраняет шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Во вторник нам предстоит важнейший матч с пльзеньской «Викторией», который пройдёт в Лужниках. Мы призываем вас прийти на стадион и поддержать нашу команду! Давайте покажем всем, что 12-й игрок ЦСКА умеет болеть ярко и эмоционально, не нарушая дисциплинарного регламента!» — говорится в сообщении пресс-службы «армейцев».

УЕФА наказал ЦСКА частичным закрытием трибун в следующей домашней игре в ЛЧ

«Реал» ставит антирекорд

Мадридский «Реал» в матче 13-го тура чемпионата Испании на выезде проиграл «Эйбару» со счетом 0:3.



Это поражение стало для «Королевского» клуба уже третьим крупным в нынешнем сезоне. Ранее мадридцы проиграли «Севилье» (0:3) и «Барселоне» (1:5). Подобное произошло с «Реалом» впервые с сезона-2003/04.

«Эйбар» разнёс «Реал». Как и почему это произошло Всё из-за отсутствия одного игрока.

Кроме того, это поражение стало для «Реала» первым под руководством Сантьяго Солари, который несколько недель назад сменил уволенного Хулена Лопетеги.



После 13 туров «Реал», набрав 20 очков, занимает шестое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет четыре очка.

В следующем туре «Реал» на своём поле сыграет с «Валенсией». Матч состоится 1 декабря.

«Эйбар» накидал «Реалу», играя в прессинг, а не в автобус. Это пример для всех Всегда будьте самими собой.

«Тоттенхэм» нанёс «Челси» первое поражение в сезоне ПЛ

«Тоттенхэм Хотспур» одержал победу в матче 13-го тура английской Премьер-лиги с «Челси». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.



Первый гол забил полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли на 8-й минуте. До перерыва преимущество «шпор» увеличил форвард Гарри Кейн. Автором третьего мяча в ворота гостей стал нападающий Сон Хын Мин, отличившийся в начале второго тайма. Единственный гол «Челси» забил форвард Оливье Жиру на 85-й минуте.

«Тоттенхэм» увеличил победную серию в чемпионате Англии до трёх матчей. Для «Челси» сегодняшнее поражение стало первым в нынешнем сезоне АПЛ.



«Тоттенхэм», набрав 30 очков, занимает 3-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, «Челси» (28) — 4-е.



В следующем туре команда Маурисио Почеттино на выезде встретится с «Арсеналом», подопечные Маурицио Сарри дома сыграют с «Фулхэмом». Оба матча состоятся 2 декабря.

45 минут катастрофы. Сарри впервые проиграл в АПЛ «Челси» снова теряет очки в матче с большой командой.

Роналду принял участие в акции против насилия в отношении женщин

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду принял участие в акции против насилия в отношении женщин.



В рамках акции футболисты итальянской Серии А в матчах 13-го тура вышли на поле с красной краской на лицах.

Напомним, 33-летний Роналду обвиняется в изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги, которое якобы имело место в 2009 году в Лас-Вегасе. Сразу после случившегося девушка подала заявление в полицию, но не стала называть имя насильника. Через год она договорилась с юристами Роналду о неразглашении информации, получив за это $ 375 тыс. В данный момент полиция ведёт расследование инцидента. Роналду, в свою очередь, отрицает все обвинения. Позже появилась информация ещё о трёх возможных жертвах футболиста.