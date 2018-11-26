Слуцкий вывел «Витесс» на 4-е место. Выше только гранды

«Витесс» Слуцкого одержал вторую победу подряд, обыграв «Виллем II»



«Витесс» под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого одержал победу в матче 13-го тура чемпионата Нидерландов с «Виллемом II». Встреча прошла в Тилбурге на стадионе «Виллем II» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.



В составе «Витесса» отличились полузащитник Матуш Беро, а также нападающие Уссама Дарфалу и Брайан Линссен. Автором гола «Виллема II» стал форвард Франсиско Соль.

«Витесс» впервые в этом сезоне Эредивизии одержал две победы кряду. В предыдущем туре команда Слуцкого на домашнем стадионе обыграла «Утрехт» со счётом 2:1.



«Витесс», набрав 21 очко, занимает 4-е место в турнирной таблице первенства Нидерландов, «Виллем II» (13) — 13-е.



В следующем туре команда Слуцкого дома сыграет с «Эмменом», а клуб из Тилбурга на выезде встретится с «АЗ Алкмаром». Оба матча состоятся 1 декабря.

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в первом матче под руководством Кононова



В матче 15-го тура чемпионата России московский «Спартак» со счётом 3:1 победил «Крылья Советов». Матч состоялся в Москве на стадионе «Открытие Арена».



В первом матче красно-белых под руководством главного тренера Олега Кононова счёт был открыт в начале второго тайма, отличился форвард самарцев Сергей Корниленко с паса Дениса Ткачука. Однако спартаковцы переломили ход неудачно складывавшегося матча, забив два мяча в течение одной минуты. Голами отметились Софьян Ханни и Лоренсо Мельгарехо. В обоих случаях голевыми передачами отметился Луис Адриано. В концовке встречи бразилец закрепил победу «Спартака», забив гол с передачи Ивелина Попова.



Благодаря победе «Спартак» догнал «Урал» и «Оренбург» в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 22 очка. Клубы делят шестое-восьмое место в таблице. «Крылья Советов» остались на 13-м месте, набрав 14 очков.

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«Зенит» обыграл «Ростов» в матче Премьер-Лиги



«Зенит» одержал победу в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.



Автором первого гола стал нападающий Себастьян Дриусси, отличившийся на 12-й минуте. Во втором тайме преимущество сине-бело-голубых увеличил полузащитник Александр Ерохин.

Для клуба из Санкт-Петербурга эта победа стала третьей в последних четырёх матчах в чемпионате России. Команда из Ростова-на-Дону прервала беспроигрышную серию из трёх встреч.



«Зенит», набрав 34 очка, занимает первое место в турнирной таблице Премьер-Лиги, «Ростов» (23) — на пятой строчке.



В следующем туре подопечные Валерия Карпина 2 декабря на своём поле сыграют с московским ЦСКА, команда Сергея Семака на следующий день в гостях встретится с тульским «Арсеналом».

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Адриано — лучший игрок 15-го тура Премьер-Лиги по версии InStat Index



InStat Index представил рейтинг лучших игроков Российской Премьер-Лиги по итогам 15-го тура.



Лучшим футболистом стал нападающий московского «Спартака» Луис Адриано (374 балла). В домашнем матче с самарскими «Крыльями Советов» (3:1) бразилец забил гол и отдал две результативные передачи.



Второе место занял полузащитник «Зенита» Далер Кузяев (350), который помог команде из Санкт-Петербурга одержать победу в домашней игре с «Ростовом» (2:0).



В тройку лидеров также вошёл форвард «Краснодара» Ари (344). Игрок сборной России в домашней встрече с тульским «Арсеналом» (3:0) стал автором результативной передачи.

«Зенит» выиграл первый круг РПЛ в сезоне-2018/19



В Российской Премьер-Лиги завершились все матчи первого круга. По итогам 15 туров первое место в турнирной таблице занял «Зенит», у которого в активе 34 очка. Питерцы одержали 11 побед, один раз сыграли вничью, а ещё в трёх матчах потерпели поражение.



На втором месте в таблице находится «Краснодар», который отстаёт от лидера на пять баллов. На третьей строчке – ЦСКА (26 очков). «Локомотив», действующий чемпион России, располагается на четвёртом месте с 25 очками.



По числу забитых мячей по итогам первого круга этого сезона РПЛ лучшим стал «Краснодар» (28). На втором месте по этому показателю «Зенит» (24), на третьем — ЦСКА (21).



По наименьшему количеству пропущенных голов лучшим оказался ЦСКА (7). На втором месте – «Ростов» (10), на третьем – «Зенит» (11).

10 параметров, по которым «Краснодар» уже лучшая команда России Вундеркинд Шапи Сулейманов забивает каждые 42 минуты в основе.

Ари — лучший игрок первого круга РПЛ по версии InStat Index



InStat Index представил общий рейтинг лучших игроков Российской Премьер-Лиги по итогам первого круга.



После 15 туров на первом месте рейтинга оказался нападающий «Краснодара» и сборной России Ари (304 балла), который отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами в девяти матчах (восемь – в основе) за клуб.



На втором месте располагается полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш (301), на счету которого три гола и две результативные передачи в 13 матчах (все – в основе). На третьей строчке – полузащитник «Зенита» Леандро Паредес (296), который забил два гола и отдал две результативные передачи в 13 встречах (все – в основе).

В первую десятку рейтинга также входят защитник «Рубина» Владимир Гранат (293), защитник «Зенита» Бранислав Иванович (293), полузащитник ЦСКА Никола Влашич (292), защитник ЦСКА Марио Фернандес (291), защитник «Краснодара» Сергей Петров (290), защитник «Краснодара» Александр Мартынович (289) и полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский (288).

Матч «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс» был снова перенесён



Ответный финальный матч Кубка Либертадорес между «Ривер Плейт» и «Бокой Хуниорс» не будет сыгран сегодня, 25 ноября. Встреча была перенесена в связи с официальным обращением «Боки» в КОНМЕБОЛ. Новая дата проведения матча пока не определена.



«Условия для проведения матча не являются нормальными после атаки на автобус команды. Мы хотим, чтобы не было никаких сомнений в условиях проведения матча. КОНМЕБОЛ принял решение, что команды не находятся в равных условиях для проведения игры после инцидентов накануне. Мы перенесём матч, а позже выберем подходящую дату и время для его проведения», — цитирует президента КОНМЕБОЛ Алехандро Домингеса Planetabocajuniors.com.ar со ссылкой на Fox Sports.



Напомним, что ответный финальный матч Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс» должен был пройти 24 ноября. Однако встреча была перенесена на сутки из-за нападения болельщиков команды хозяев на автобус с игроками «Боки».