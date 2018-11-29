«Пробегусь в трусах по городу, если выиграем Лигу Европы». Интересное обещание

Линекер, мы тебя узнали. Смелые обещания, первая победа «Локо» в ЛЧ и другие события среды — в футбольном дайджесте.

«ПСЖ» обыграл «Ливерпуль» в ЛЧ, «Наполи» оказался сильнее «Црвены Звезды»

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов французский «ПСЖ» принимал английский «Ливерпуль». Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



Все голы в этом матче пришлись на первый тайм. В составе победителей точными ударами отметились Хуан Бернат и Неймар, а за гостей отличился Джеймс Милнер, который реализовал пенальти.

В ещё одном матче группы, который проходил параллельно, итальянский «Наполи» на своём поле обыграл сербскую «Црвену Звезду» со счётом 3:1. В составе победителей дубль оформил Дрис Мертенс, а экс-защитник «Спартака» Никола Максимович отметился результативной передачей.



Таким образом, по итогам 5-го тура «Црвена Звезда» досрочно лишилась шансов на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, а «Наполи» и «ПСЖ» гарантировали себе как минимум третье место в турнирной таблице группы и путёвку в Лигу Европы.



Турнирное положение в группе С после 5 туров: 1. «Наполи» — 9 очков; 2. «ПСЖ» — 8; 3. «Ливерпуль» — 6; 4. «Црвена Звезда» — 4.

«Монако» с Головиным досрочно завершил выступления в еврокубках в этом сезоне

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов испанский «Атлетико» принимал французский «Монако». Встреча проходила на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Таким образом, «Монако», в составе которого выступает российский полузащитник Александр Головин, лишился даже теоретических шансов уйти с последнего места в турнирной таблице своей группы и выступить в еврокубках весной. У французского клуба в активе лишь одно очко после пяти туров.

Благодаря этому бельгийский «Брюгге» гарантировал себе как минимум третье место в таблице группы и путёвку в плей-офф Лиги Европы.

Турнирная таблица в группе А: 1. «Атлетико» — 12 очков (5 матчей); 2. «Боруссия» Д — 9 (4); 3. «Брюгге» — 4 (4); 4. «Монако» — 1 (5).

Головину ещё хуже, чем ЦСКА. У него вообще беда Тьерри Анри чудит, а российский легионер играет плохо.

«Локомотив» выиграл матч Лиги чемпионов впервые с 2004 года

«Локомотив» обыграл турецкий «Галатасарай» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча команд состоялась на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:0 в пользу «железнодорожников».



Эта победа стала первой для московской команды в Лиге чемпионов с 2004 года. Напомним, «Локомотив» одержал победу в матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2003/04 с «Монако» со счётом 2:1. Позже «железнодорожникам» удалось выигрывать лишь во 2-м туре квалификации Лиги чемпионов сезона-2005/06. Тогда московский клуб обыграл команду «Работнички» из македонского города Скопье (2:0).

Таким образом, «Локомотив» набрал первые три очка в групповом этапе Лиги чемпионов и занимает 4-е место в таблице группы D, по-прежнему сохраняя шансы на выход в Лигу Европы. «Галатасарай» (4) — на предпоследнем, 3-м месте. Соперниками команд по группе D являются «Порту» и «Шальке-04».

Повторения «Спартака» не будет! «Локо» может закончить эту ЛЧ лучше, чем ЦСКА Пару недель назад в это верили только чокнутые.

Наставник «Астаны» пообещал пробежать в трусах по городу, если клуб выиграет ЛЕ

Главный тренер «Астаны» Григорий Бабаян во время пресс-конференции в преддверии домашнего матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с киевским «Динамо» согласился на предложение журналиста пробежать с ним в трусах по столице Казахстана в том случае, если местный клуб одержит победу в турнире.



«Загадывайте любое ваше желание. Пробежать с вами в трусах по Астане, если выиграем в финале Лиге Европы? Договорились», — цитирует Бабаяна Sports.kz.



После четырёх туров «Астана» лидирует в турнирной таблице группы К с 8 очками в активе, опережая по дополнительным показателям киевское «Динамо», которое располагается на втором месте. На третьей строчке находится «Ренн» (3 очка), на четвёртой — «Яблонец» (2).

Матч «Астана» — «Динамо» К пройдёт на стадионе «Астана-Арена» 29 ноября.

«Арсенал» обыграл «Оренбург» в матче 1/4 финала Кубка России, забив четыре гола

В первом матче 1/4 финала Кубка России «Оренбург» принимал тульский «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась победой гостей со счётом 4:2.



В составе победителей дубль оформил замбийский нападающий Эванс Кангва, а ещё по голу на свой счёт записали Кирилл Комбаров и Лука Джорджевич. За хозяев отличились Силвие Бегич и Джордже Деспотович.



Эта победа стала для «Арсенала» первой под руководством нового главного тренера Игоря Черевченко, который сменил на посту наставника команды Олега Кононова, возглавившего московский «Спартак».



Ответный матч «Арсенал» и «Оренбург» проведут в Туле. Встреча пройдёт на стадионе «Арсенал» 24 февраля. Посмотреть календарь всех матчей 1/4 финала Кубка России можно на «Чемпионате».

Ответный матч финала Кубка Либертадорес может пройти в столице Катара

Стало известно наиболее вероятное место проведения ответного матча финала Кубка Либертадорес, в котором сыграют аргентинские клубы «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс».



По информации TyC Sports, в настоящий момент Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) рассматривает в качестве основного варианта город Доху, столицу Катара. Также организация раздумывает над проведением матча в Бразилии, Парагвае и США.



Напомним, матч «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс» был отменён из-за агрессивного поведения фанатов, напавших на автобус гостей. В результате атаки пострадали несколько футболистов «Боки». Накануне, 27 ноября, КОНМЕБОЛ принял решение провести матч «Ривер Плейт» – «Бока Хуниорс» 8 или 9 декабря за пределами Аргентины.

Ад в Буэнос-Айресе, матч «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс» отменён. Как это было Игроки «Боки Хуниорс» пострадали от газа и разбитого стекла. Матч перенесён на 25 ноября.

Зобнин стал обладателем премии «Джентльмен года»

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин признан джентльменом года имени легендарного советского футболиста Фёдора Черенкова. Приз вручается с 1994 года. С 2018-го он присуждается газетой «Комсомольская правда» и порталом Sport24.



Зобнин стал восьмым футболистом столичного клуба, удостоенным этой награды. Ранее премию получали: Фёдор Черенков, Андрей Тихонов (дважды), Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Дикань, Денис Глушаков и Артём Ребров.



Вместе с почётным званием «Джентльмен года» победитель по традиции получит смокинг. Торжественная церемония награждения Романа Зобнина состоится в декабре, после возвращения полузащитника из Италии, где он проходит реабилитацию после операции на колене.



Напомним, что 24-летний Зобнин получил повреждение в матче 15-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (3:1). Футболист вышел на замену на 72-й минуте встречи, но был заменён уже через 13 минут. Позже у игрока была диагностирована травма мениска левого коленного сустава.