Зачем Игуаина брал «Милан», вопрос снимается. Зачем его взял «Челси»?!

Зе Луиш стал приоритетной трансферной целью «Фенербахче»



Нападающий московского «Спартака» Зе Луиш попал в сферу интересов «Фенербахче», сообщает Milliyet.



По информации источника, Зе Луиш является приоритетной трансферной целью турецкого клуба, который намерен укрепить линию атаки. В переходе 27-летнего футболиста лично заинтересован главный тренер «Фенербахче» Эрсун Янал.

У «Спартака» есть предложения по Зе Луишу и Адриано. Подробности Интерес из Турции и Англии.

Зе Луиш перешёл в стан московского клуба летом 2015 года. Спустя два года форвард заключил со «Спартаком» новое соглашение до лета 2021 года. В составе «Спартака» футболист из Кабо-Верде стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.



В нынешнем сезоне Зе Луиш провёл в составе красно-белых в Российской Премьер-Лиге 14 матчей (из них 11 — в основном составе), в которых забил семь мячей (два — с пенальти) и получил три жёлтые карточки.

«Спартак»: просим не переживать из-за публикаций об уходе Зе Луиша и Адриано

Пресс-служба «Спартака» в «Твиттере» прокомментировала информацию о возможном уходе из клуба нападающих Зе Луиша и Луиса Адриано.



«За последние дни в СМИ появилось несколько публикаций о возможной продаже Зе Луиша и Луиса Адриано в другие клубы. Так вот, просим болельщиков не переживать: на самом деле «Спартак» рассчитывает на этих нападающих, причём не только в нынешнем сезоне», — говорится в сообщении пресс-службы красно-белых в «Твиттере».

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Ранее «Чемпионату» стало известно, что «Лидс» вышел на «Спартак» с предложением, в котором речь идёт о € 12 млн, по Зе Луишу, однако московский клуб не планирует расставаться с футболистом за эту сумму. По данным турецких СМИ, в услугах форварда заинтересован «Фенербахче».



«Чемпионат» сообщал также, что «Галатасарай» сделал «Спартаку» предложение о приобретении Луиса Адриано в размере € 6 млн. Но красно-белые не торопятся расставаться с бразильским футболистом и планируют выручить за него € 10 млн. Интерес к форварду проявляет ещё один турецкий клуб — «Бешикташ».

Игуаин перешёл в «Челси» на правах аренды

«Челси» на официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим «Ювентуса» Гонсало Игуаином. 31-летний форвард будет выступать в составе лондонского клуба до конца сезона-2018/19. Напомним, Игуаин выступал на протяжении последних нескольких месяцев за «Милан» на правах аренды.



«Когда появилась возможность присоединиться к „Челси“, я захотел ей воспользоваться. Это команда, которая мне всегда нравилась. У „Челси“ богатая история, прекрасный стадион, и команда выступает в АПЛ, где я всегда хотел себя попробовать. Теперь я надеюсь оправдать доверие „Челси“ на поле. Не могу дождаться, чтобы начать играть, и надеюсь на быструю адаптацию», — отметил Игуаин.

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«Барселона» объявила о покупке полузащитника «Аякса» де Йонга за € 75 млн

Полузащитник амстердамского «Аякса» Френки де Йонг продолжит карьеру в испанской «Барселоне», сообщает официальный сайт сине-гранатовых.



Клубы договорились о трансфере 21-летнего голландского футболиста, который официально станет игроком «Барселоны» 1 июля. Отмечается, что стоимость перехода составит € 75 млн. Ещё € 11 млн «Аякс» может получить в качестве бонусов в зависимости от успешности выступлений игрока. Летом де Йонг заключит соглашение с «Барселоной», которое будет рассчитано до конца сезона-2023/24.

Роналду проиграл спор Аллегри, не реализовав пенальти в матче с «Кьево»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признался, что проиграл спор главному тренеру команды Массимилиано Аллегри, не реализовав пенальти в матче 20-го тура итальянской Серии А с «Кьево» (3:0).

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Форвард не забил 11-метровый на 52-й минуте, не сумев переиграть голкипера соперников Стефано Соррентино, который отбил мяч, переправив его на угловой.

«У меня действительно был спор с тренером. Я говорил, что реализую все пенальти в этом сезоне.

Роналду взял первый трофей в «Юве». Но это был худший матч сезона Когда споров до игры больше, чем футбола.

Я счастлив осознавать, что мой вклад в успехи команды ценится тренером и партнёрами. Они очень здорово меня приняли, и я хочу отплатить им за доверие и поддержку усердным трудом», — цитирует Роналду The Independent.

Напомним, для Роналду этот пенальти стал первым не реализованным в составе «Ювентуса», в который он перешёл минувшим летом из мадридского «Реала». Ранее он был точен во всех четырёх попытках.

«Марсель» объявил о подписании контракта с Балотелли

Нападающий Марио Балотелли покинул «Ниццу» и присоединился к «Марселю» на правах свободного агента. О подписании контракта с 28-летним итальянским футболистом объявил официальный сайт «провансальцев».

Марио Балотелли мог приехать в Россию. Но летом он весил больше 100 кг Итальянец качественно отдохнул в межсезонье.

Отмечается, что соглашение будет рассчитано до конца сезона-2018/19. Ранее сообщалось, что «Марсель» готов заплатить форварду € 4 млн за переход, а также € 1,4 млн в виде различных бонусов. Марио якобы сможет заработать € 600 тыс., если до конца этого сезона забьёт 10 мячей. Кроме того итальянский игрок получит € 800 тыс. за хорошее поведение и соблюдение правил этики.

Балотелли выступал за «Ниццу» с 2016 года. Он также известен по выступлениям в «Интере», «Манчестер Сити», «Милане» и «Ливерпуле».

Футболисты «Луча» написали письмо губернатору Приморского края

Как стало известно «Чемпионату», футболисты «Луча» написали письмо губернатору Приморского края Олегу Кожемяко, в котором попросили оказать поддержку клубу. Подпись под письмом поставили 19 человек.

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«Уважаемый Олег Николаевич, мы, футболисты команды «Луч», обращаемся к вам с просьбой разобраться в ситуации, которая сложилась на сегодняшний день вокруг нашего футбольного клуба.

«Луч» является единственным клубом профессионалов в Приморском крае, он существует с 1958 года. В последние годы клуб переживает нелёгкие времена: постоянно меняется руководящий состав, клуб испытывает трудности с финансированием, долги увеличиваются с каждым годом… Но никакие трудности не стали препятствием для людей, которые искренне переживают за судьбу клуба: благодаря упорной работе спортсменов и преданных болельщиков сегодня клуб находится на 10-м месте в чемпионате ФНЛ, это лучший результат за последние несколько лет…

В данный момент команда не тренируется, не готовится к предстоящему сезону, в то время как клуб хотят обанкротить, а в следующем сезоне создать новую команду, но уже во второй лиге. Однако необходимо понимать, что в соответствии с новыми правилами РФС ликвидация клуба повлечёт за собой прекращение всей футбольной деятельности в Приморском крае на минимум четыре года: вместе с основной командой перестанет существовать молодёжная команда, а также детские школы всех возрастов, воспитанники которых приходят заниматься футболом, потому что у них есть перспективы играть в команде профессионалов! По сути, ликвидация ФК «Луч» равносильна смерти всего футбола в Приморском крае.



Мы просим вас, уважаемый Олег Николаевич, не остаться равнодушным к судьбе клуба с 60-летней историей, помогите сохранить футбол в Приморском крае! Сейчас клуб как никогда близок к выходу в Премьер-Лигу, но он нуждается в вашей поддержке!» — говорится в письме.