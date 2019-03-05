Кокорина в СИЗО залечили до ожогов

В «Реале» недовольны Бэйлом и Солари, Кокорин пострадал от лечения, а Шевченко не вызвал в сборную Украины Ракицкого — в обзоре дня.

Ракицкий не вызван в сборную Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не вызвал защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с командами Португалии (22 марта) и Люксембурга (25 марта). Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

«Надеюсь, что в сборной Украины решает Шевченко, а не какие-то руководители» Ярослав Ракицкий – о приёме в «Зените», разговорах с Семаком и Луческу и сборной Украины, из списков которой его вычеркнули…

Вратари: Андрей Пятов («Шахтёр»), Денис Бойко («Динамо»), Андрей Лунин («Леганес», Испания)



Защитники: Сергей Кривцов, Богдан Бутко, Николай Матвиенко (все — «Шахтёр»), Никита Бурда, Артём Шабанов, Виталий Миколенко (все — «Динамо»), Александр Караваев («Заря»), Эдуард Соболь («Яблонец», Чехия).



Полузащитники: Евгений Коноплянка («Шальке-04», Германия), Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко, Сергей Болбат (все — «Шахтёр»), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев (все — «Динамо»), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Руслан Малиновский и Роман Безус (оба — «Гент», Бельгия).

Нападающие: Роман Яремчук («Гент», Бельгия), Артём Кравец («Кайсериспор», Турция).



Резерв: Игорь Пластун («Гент», Бельгия), Иван Петряк («Ференцварош», Венгрия), Роман Зозуля («Альбасете», Испания).

«R.I.P. Ракицкий – для украинского болельщика ты умер» Как Украина отреагировала на переход защитника «Шахтёра» в «Зенит».

Кокорин получил ожоги в результате лечения в СИЗО

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин получил ожоги во время лечебных процедур, которые проводились в СИЗО «Бутырка». Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Адвокат Кокорина: сегодня врачи сожгли ногу, а завтра отрежут, не дай бог

По словам адвоката футболиста Андрея Ромашова, 10 дней назад врачи «Бутырки» сделали Кокорину электрофорез. В результате процедуры Кокорин получил ожоги кожи и мышечной ткани на ноге и у него началось нагноение.

Ранее представители Кокорина неоднократно заявляли, что форвард может стать инвалидом, так как не может проводить полноценные реабилитационные мероприятия после операции на коленном суставе.

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Алексис Санчес пропустит около двух месяцев из-за травмы

Чилийский нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес выбыл из строя из-за травмы. Об этом сообщает The Telegraph.



По данным источника, футболист получил травму колена в матче 29-го тура чемпионата Англии с «Саутгемптоном» (3:2), в котором он вышел на поле в стартовом составе и отыграл 52 минуты. Сроки восстановления форварда составят от шести до восьми недель.

Таким образом, Санчес не сможет выйти на поле до конца апреля. Напомним, чилиец является самым высокооплачиваемым игроком манкунианцев, получая более € 29 млн в год.

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Тихонов подал иск на «Крылья Советов» в палату по разрешению споров РФС

Как стало известно «Чемпионату», бывший главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов подал иск в палату по разрешению споров РФС о взыскании долгов с самарского клуба.



«Сегодня подал иск в палату по разрешению споров РФС. „Крылья Советов“ не выплачивают деньги за досрочное расторжение трудового договора от 4 октября. Ждал несколько месяцев. Не хотел доводить дело до разбирательств в палате РФС. Очень надеюсь, что дело не дойдёт до заседания по моему вопросу. Надеюсь, мой вопрос рассмотрит руководство «Крыльев Советов», — сказал Тихонов в интервью „Чемпионату“.

«Спартаковцы справлялись с работой и сделали шаг в тренерской карьере» Андрей Тихонов – о «Крыльях Советов», предстоящем сезоне, встречах со «Спартаком» и сборной России на чемпионате мира.

СМИ: футболисты «Реала» не понимают решений Солари

Главный тренер мадридского «Реала» Сантьяго Солари не пользуется популярностью среди подопечных.



Как сообщает Marca, между футболистами «сливочных» и специалистом существует недопонимание. Утверждается, что команде зачастую непонятны кадровые решения Солари.

При этом в клубе пока сохраняют спокойствие и намерены дождаться лета. Более того, в «Реале» не теряют надежды на четвёртую подряд победу в Лиге чемпионов, которая позволила бы сгладить впечатление от сезона.

СМИ: Бэйл покинул стадион до окончания матча с «Барселоной»

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл некомфортно чувствует себя в команде, утверждает Marca.



По информации издания, между валлийцем и остальными футболистами «сливочных» растёт отчуждение. 2 марта «Реал» принимал «Барселону». Бэйл оказался в стартовом составе, что стало неожиданностью не только для болельщиков, но и для игроков.

Форварду не удалось проявить себя на поле, и во втором тайме он был заменён под свист фанатов. По словам источника, спустя несколько минут после замены Гарет отправился в раздевалку, а затем и вовсе уехал со стадиона домой, не дождавшись окончания матча.