«Победа будет за «Краснодаром». Прогнозы на 26-й тур РПЛ

В очередном туре нашего конкурса все участники показали хорошие результаты. Даже обновилась таблица лучших результатов сезона.

Максим Ерёмин угадал счёт матчей «Рубин» — «Уфа» и «Зенит» — «Динамо», а также разницу в играх «Ростов» — «Локомотив» и ЦСКА — «Анжи». Итог — 16 очков.

Лучшие результаты



Владислав Тернавский — 26 (5-й тур)

Валерий Рейнгольд — 22 (13-й тур)

Павел Левкович — 18 (13-й тур)

Илья Грязнов (Вологда) — 18 (1-й тур)

Максим Ерёмин — 16 (25-й тур)

Александр Мостовой — 16 (20-й тур)

Семён Авдеев (Санкт-Петербург) — 16 (10-й тур)

Александр (oberin) (Москва) — 16 (6-й тур)

Виталий Золотов из Самары угадал счёт матчей «Рубин» — «Уфа» и ЦСКА — «Анжи», плюс разницу в игре «Ростов» — «Локомотив». Это 13 баллов.

Максим Боков предсказал счёт матча «Ахмат» — «Краснодар», разницу в игре «Зенит» — «Динамо» и исход матчей ЦСКА — «Анжи» и «Арсенал» — «Спартак». 10 очков.

Таблица после 25-го тура

Специалисты – 252 очка

Журналисты – 234

Читатели – 219

Сколько работали тренеры «Спартака» после поддержки от руководства. Разбор Диапазон сроков впечатляет.

Прогноз специалистов

Игорь Гамула, известный российский тренер:

«Анжи – «Ростов» — 0:2

«Ростов» проиграл две игры и больше не имеет права оступиться. Думаю, он соберёт все силы и добьётся победы.



«Динамо Москва» – «Ахмат» — 1:1

«Ахмат» играет в Москве неплохо. Последнюю игру с «Краснодаром» здорово провели. «Динамо» первый тайм неплохо оборонялось против «Зенита», но не устояло и пропустило.

«Уфа» – «Урал» — 1:1

«Уфе» очень нужны очки. Они должны добиваться победы. «Урал», если судить по последней игре с «Крыльями», очень хорошо играет. На выезде также играет добротно. «Уфе» не удастся победить.



«Локомотив» – «Енисей» — 3:1

«Енисей» после победы над «Оренбургом» показался живым, но «Локомотив» набрал очень хороший ход. «Железнодорожники» наравне с «Зенитом» показывают очень хороший футбол. Играют без проколов.



«Зенит» – «Крылья Советов» — 2:0

«Зенит» рвётся к чемпионству, набрал очень хороший ход. Состав оптимальный, почти не меняется — это залог успеха. Играет стабильно. «Крыльям» терять уже нечего. До переходных матчей им совсем немного. Но с таким «Зенитом» им не удастся набрать очки.



«Краснодар» – ЦСКА — 3:2

Видно, что «Краснодар» немного просел. Последнюю игру они играли блёкло. Просадка произошла после игры с «Зенитом». Они опустошились психологически и физически, однако к матчу с ЦСКА они соберутся. Победа будет за «Краснодаром», игра будет боевая.



«Оренбург» – «Арсенал» — 1:2

«Арсенал» показал в первом тайме со «Спартаком» классный футбол, переиграл «Спартак» по всем статьям. Показали футбол высочайшего класса, набрали хорошую форму, не теряют очков. «Оренбург» после поражения от «Енисея» постарается что-то сделать. Но у них есть проблемы с составом, есть травмы. Выпали именно основные футболисты. «Арсенал» рвётся в бой, победа будет за ними.



«Спартак» – «Рубин» — 1:1

Сложно сказать, во что играет «Спартак». У «Рубина» картина видна – молодёжь, которая старается выполнять все тренерские задумки Курбана Бердыева. По «Спартаку» сложно что-то сказать. Прогнозировать их невозможно.

Гнутая линия Кононова. «Спартак» играл так, будто сливает матч Хуже, чем просто безволие. Ещё один тренер близок к увольнению.

Прогноз читателей

Павел Прохоров (Москва):

«Анжи – «Ростов» — 0:3

«Ростов» после матча со «Спартаком» заметно сдал. Команде Валерия Карпина в Махачкале позарез нужна победа. Им стоит реабилитироваться. У «Анжи» мало шансов в этой игре.

«Динамо» – «Ахмат» — 2:0

Команда Дмитрия Хохлова с каждой игрой прибавляет. Несмотря на то что в прошлой игре они потерпели поражение от лидера чемпионата, в этом матче они смогут добыть победу. Будет нелегко с «Ахматом». Грозненцы в последних трёх играх в гостях одержали победы, но в этой игре против напористого «Динамо» им будет тяжело.

«Уфа» – «Урал» — 2:2

Подопечные Вадима Евсеева сейчас борются за выживание. После его назначения команда проиграла лишь «Арсеналу». «Уфе» нужны очки, но они ужасно играют дома. В последних четырёх домашних играх они трижды проиграли. Что касается «Урала», то команда Дмитрия Парфёнова сейчас в хорошей форме. Я думаю, мы здесь увидим яркий матч в исполнении обеих команд. Боевая ничья.

«Локомотив» – «Енисей» — 3:0

Последние домашние четыре игры «Локо» закончились вничью. На пути «Енисей». Вряд ли команда Дмитрия Аленичева сможет что-то противопоставить боевому коллективу из Черкизово.



«Зенит» – «Крылья Советов» — 2:1

«Зенит» без пяти минут чемпион. Вряд ли команду Семака кто-то догонит. «Зенит» на эмоциях после выездного матча с «Краснодаром». Минимальная победа питерского клуба.



«Краснодар» – ЦСКА — 2:1

Центральный матч этого тура пройдёт на юге, в Краснодаре. Команда Мурада Мусаева показала в прошлом туре яркую игру, чего стоит ожидать от них и в этом матче. ЦСКА предстоит тяжёлый выезд. Обе команды борются за места в Лиге чемпионов. На мой взгляд, «Краснодар» окажется сильнее.

«Оренбург» – «Арсенал» — 1:2

«Арсенал» под руководством Игоря Черевченко показывает фантастический футбол. Прошлая игра против «Спартака» этому показатель. В гостях в «Оренбурге» им будет тяжело, но всё равно они смогут добыть важные три очка.

«Спартак» – «Рубин» — 2:1

«Спартак» в прошлом туре был разгромлен в Туле. Команда Олега Кононова имеет много кадровых потерь, а также в игре красно-белых отсутствует внятность игры. Что касается «Рубина», то команда Курбана Бердыева сейчас находится в плохой форме. После зимнего перерыва они одержали одну победу. Поэтому в этой встрече удача улыбнётся «Спартаку».

Спартаковский разгром и «армейское» единение. Лучшие фото 25-го тура РПЛ Миранчуки на трибуне, «горлопы» и «нищеброды» и фраза Старостина — в фотообзоре тура.

Прогноз журналистов

Даниил Бороздин, корреспондент «Чемпионата»:

«Анжи» — «Ростов» — 0:3

В прошлом туре ростовчане упустили ничью с «Локомотивом» и потеряли очень важные очки. В матче с предпоследней командой лиги подопечные Карпина захотят реабилитироваться, так что о недонастрое речи быть не может. «Анжи», героически сражающийся за зону переходных матчей, вряд ли сможет им что-то противопоставить,



«Динамо» — «Ахмат» — 1:1

В Химках бело-голубые дают бой любому сопернику, так что даже «Ахмат», в прошлом туре отнявший очки у «Краснодара», может оступиться. «Динамо» на грани попадания в стыковые матчи, поэтому очки им нужны намного больше, чем грозненцам.

«Уфа» — «Урал» — 0:1

Симпатично выглядящей по игре «Уфе» не хватит силёнок одолеть крепкий «Урал». Гости после победы над «Крыльями» должны продолжить победную серию.



«Локомотив» — «Енисей» — 2:0

В этом матче решающей станет разница в классе игроков. «Енисею» осталось лишь хлопнуть дверью, «Локо» же борется как минимум за вторую строчку, дающую право на прямое попадание в Лигу чемпионов. Вряд ли случится сенсация.



«Зенит» — «Крылья Советов» — 3:1

Питерцы рвутся к первому за долгие годы чемпионству, и даже дерзкие гости, пытающиеся уцепиться за спасительную 12-ю строчку, не смогут их остановить. Дзюба снова в форме, так что голов должно быть немало.



«Краснодар» — ЦСКА — 2:1

Центральный матч тура, результат которого может серьёзно повлиять на итоговое распределение команд в таблице. Дома «быки» являются чрезвычайно опасным соперником, да и потеря очков в прошлом туре не даёт им шанса на ошибку. «Армейцам» предстоит держать серьёзную оборону и рассчитывать на быстрые ноги атакующей группы.



«Оренбург» — «Арсенал» — 2:2

Ещё один чрезвычайно интересный со стратегической точки зрения матч вполне может завершиться ничьей. Туляки после разгрома «Спартака» могут подсесть физически и эмоционально, оренбуржцы же захотят реабилитироваться после поражения от последней команды лиги.



«Спартак» — «Рубин» — 1:0

Даже раздираемый внутренними противоречиями «Спартак» способен победить в этой игре, поскольку ситуация в «Рубине» ещё хуже. После зимней паузы подопечные Бердыева одержали лишь одну победу, и нет никаких предпосылок, что в игре с москвичами ситуация изменится.