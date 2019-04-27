«Победа будет за «Краснодаром». Прогнозы на 26-й тур РПЛ

В очередном туре нашего конкурса все участники показали хорошие результаты. Даже обновилась таблица лучших результатов сезона.
Максим Ерёмин угадал счёт матчей «Рубин» — «Уфа» и «Зенит» — «Динамо», а также разницу в играх «Ростов» — «Локомотив» и ЦСКА — «Анжи». Итог — 16 очков.
Владислав Тернавский — 26 (5-й тур)
Валерий Рейнгольд — 22 (13-й тур)
Павел Левкович — 18 (13-й тур)
Илья Грязнов (Вологда) — 18 (1-й тур)
Максим Ерёмин — 16 (25-й тур)
Александр Мостовой — 16 (20-й тур)
Семён Авдеев (Санкт-Петербург) — 16 (10-й тур)
Александр (oberin) (Москва) — 16 (6-й тур)
Виталий Золотов из Самары угадал счёт матчей «Рубин» — «Уфа» и ЦСКА — «Анжи», плюс разницу в игре «Ростов» — «Локомотив». Это 13 баллов.
Максим Боков предсказал счёт матча «Ахмат» — «Краснодар», разницу в игре «Зенит» — «Динамо» и исход матчей ЦСКА — «Анжи» и «Арсенал» — «Спартак». 10 очков.
Таблица после 25-го тура
Специалисты – 252 очка
Журналисты – 234
Читатели – 219
Прогноз специалистов
Игорь Гамула, известный российский тренер:
«Анжи – «Ростов» — 0:2
«Ростов» проиграл две игры и больше не имеет права оступиться. Думаю, он соберёт все силы и добьётся победы.
«Динамо Москва» – «Ахмат» — 1:1
«Ахмат» играет в Москве неплохо. Последнюю игру с «Краснодаром» здорово провели. «Динамо» первый тайм неплохо оборонялось против «Зенита», но не устояло и пропустило.
«Уфа» – «Урал» — 1:1
«Уфе» очень нужны очки. Они должны добиваться победы. «Урал», если судить по последней игре с «Крыльями», очень хорошо играет. На выезде также играет добротно. «Уфе» не удастся победить.
«Локомотив» – «Енисей» — 3:1
«Енисей» после победы над «Оренбургом» показался живым, но «Локомотив» набрал очень хороший ход. «Железнодорожники» наравне с «Зенитом» показывают очень хороший футбол. Играют без проколов.
«Зенит» – «Крылья Советов» — 2:0
«Зенит» рвётся к чемпионству, набрал очень хороший ход. Состав оптимальный, почти не меняется — это залог успеха. Играет стабильно. «Крыльям» терять уже нечего. До переходных матчей им совсем немного. Но с таким «Зенитом» им не удастся набрать очки.
«Краснодар» – ЦСКА — 3:2
Видно, что «Краснодар» немного просел. Последнюю игру они играли блёкло. Просадка произошла после игры с «Зенитом». Они опустошились психологически и физически, однако к матчу с ЦСКА они соберутся. Победа будет за «Краснодаром», игра будет боевая.
«Оренбург» – «Арсенал» — 1:2
«Арсенал» показал в первом тайме со «Спартаком» классный футбол, переиграл «Спартак» по всем статьям. Показали футбол высочайшего класса, набрали хорошую форму, не теряют очков. «Оренбург» после поражения от «Енисея» постарается что-то сделать. Но у них есть проблемы с составом, есть травмы. Выпали именно основные футболисты. «Арсенал» рвётся в бой, победа будет за ними.
«Спартак» – «Рубин» — 1:1
Сложно сказать, во что играет «Спартак». У «Рубина» картина видна – молодёжь, которая старается выполнять все тренерские задумки Курбана Бердыева. По «Спартаку» сложно что-то сказать. Прогнозировать их невозможно.
Прогноз читателей
Павел Прохоров (Москва):
«Анжи – «Ростов» — 0:3
«Ростов» после матча со «Спартаком» заметно сдал. Команде Валерия Карпина в Махачкале позарез нужна победа. Им стоит реабилитироваться. У «Анжи» мало шансов в этой игре.
«Динамо» – «Ахмат» — 2:0
Команда Дмитрия Хохлова с каждой игрой прибавляет. Несмотря на то что в прошлой игре они потерпели поражение от лидера чемпионата, в этом матче они смогут добыть победу. Будет нелегко с «Ахматом». Грозненцы в последних трёх играх в гостях одержали победы, но в этой игре против напористого «Динамо» им будет тяжело.
«Уфа» – «Урал» — 2:2
Подопечные Вадима Евсеева сейчас борются за выживание. После его назначения команда проиграла лишь «Арсеналу». «Уфе» нужны очки, но они ужасно играют дома. В последних четырёх домашних играх они трижды проиграли. Что касается «Урала», то команда Дмитрия Парфёнова сейчас в хорошей форме. Я думаю, мы здесь увидим яркий матч в исполнении обеих команд. Боевая ничья.
«Локомотив» – «Енисей» — 3:0
Последние домашние четыре игры «Локо» закончились вничью. На пути «Енисей». Вряд ли команда Дмитрия Аленичева сможет что-то противопоставить боевому коллективу из Черкизово.
«Зенит» – «Крылья Советов» — 2:1
«Зенит» без пяти минут чемпион. Вряд ли команду Семака кто-то догонит. «Зенит» на эмоциях после выездного матча с «Краснодаром». Минимальная победа питерского клуба.
«Краснодар» – ЦСКА — 2:1
Центральный матч этого тура пройдёт на юге, в Краснодаре. Команда Мурада Мусаева показала в прошлом туре яркую игру, чего стоит ожидать от них и в этом матче. ЦСКА предстоит тяжёлый выезд. Обе команды борются за места в Лиге чемпионов. На мой взгляд, «Краснодар» окажется сильнее.
«Оренбург» – «Арсенал» — 1:2
«Арсенал» под руководством Игоря Черевченко показывает фантастический футбол. Прошлая игра против «Спартака» этому показатель. В гостях в «Оренбурге» им будет тяжело, но всё равно они смогут добыть важные три очка.
«Спартак» – «Рубин» — 2:1
«Спартак» в прошлом туре был разгромлен в Туле. Команда Олега Кононова имеет много кадровых потерь, а также в игре красно-белых отсутствует внятность игры. Что касается «Рубина», то команда Курбана Бердыева сейчас находится в плохой форме. После зимнего перерыва они одержали одну победу. Поэтому в этой встрече удача улыбнётся «Спартаку».
Прогноз журналистов
Даниил Бороздин, корреспондент «Чемпионата»:
«Анжи» — «Ростов» — 0:3
В прошлом туре ростовчане упустили ничью с «Локомотивом» и потеряли очень важные очки. В матче с предпоследней командой лиги подопечные Карпина захотят реабилитироваться, так что о недонастрое речи быть не может. «Анжи», героически сражающийся за зону переходных матчей, вряд ли сможет им что-то противопоставить,
«Динамо» — «Ахмат» — 1:1
В Химках бело-голубые дают бой любому сопернику, так что даже «Ахмат», в прошлом туре отнявший очки у «Краснодара», может оступиться. «Динамо» на грани попадания в стыковые матчи, поэтому очки им нужны намного больше, чем грозненцам.
«Уфа» — «Урал» — 0:1
Симпатично выглядящей по игре «Уфе» не хватит силёнок одолеть крепкий «Урал». Гости после победы над «Крыльями» должны продолжить победную серию.
«Локомотив» — «Енисей» — 2:0
В этом матче решающей станет разница в классе игроков. «Енисею» осталось лишь хлопнуть дверью, «Локо» же борется как минимум за вторую строчку, дающую право на прямое попадание в Лигу чемпионов. Вряд ли случится сенсация.
«Зенит» — «Крылья Советов» — 3:1
Питерцы рвутся к первому за долгие годы чемпионству, и даже дерзкие гости, пытающиеся уцепиться за спасительную 12-ю строчку, не смогут их остановить. Дзюба снова в форме, так что голов должно быть немало.
«Краснодар» — ЦСКА — 2:1
Центральный матч тура, результат которого может серьёзно повлиять на итоговое распределение команд в таблице. Дома «быки» являются чрезвычайно опасным соперником, да и потеря очков в прошлом туре не даёт им шанса на ошибку. «Армейцам» предстоит держать серьёзную оборону и рассчитывать на быстрые ноги атакующей группы.
«Оренбург» — «Арсенал» — 2:2
Ещё один чрезвычайно интересный со стратегической точки зрения матч вполне может завершиться ничьей. Туляки после разгрома «Спартака» могут подсесть физически и эмоционально, оренбуржцы же захотят реабилитироваться после поражения от последней команды лиги.
«Спартак» — «Рубин» — 1:0
Даже раздираемый внутренними противоречиями «Спартак» способен победить в этой игре, поскольку ситуация в «Рубине» ещё хуже. После зимней паузы подопечные Бердыева одержали лишь одну победу, и нет никаких предпосылок, что в игре с москвичами ситуация изменится.