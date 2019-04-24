«Зенит» на подъёме и забьёт «Динамо» трижды». Прогнозы на 25-й тур РПЛ

«Зенит» уже почти чемпион, а вот «Динамо» надо избежать стыков. Прогнозы на этот и другие матчи 25-го тура РПЛ.

Команды журналистов и читателей разделили победу в очередном туре нашего конкурса.

Олег Игнатенко из Ярославля угадал счёт матча «Динамо» – «Крылья Советов» и разницу в играх

«Анжи» – «Ахмат», «Краснодар» – «Зенит» и «Урал» – «Рубин». Итог — 14 очков.

Столько же заработал в туре корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович, угадавший счёт матчей «Уфа» — «Арсенал» и «Спартак» — «Енисей», разницу в игре «Урал» — «Рубин» и исход поединка «Анжи» — «Ахмат».

Олег Веретенников угадал счёт матча «Спартак» — «Енисей» и исход встреч «Анжи» — «Ахмат» и «Динамо» — «Крылья Советов». Это 7 баллов.

Таблица после 24-го тура

Специалисты – 252 очка

Журналисты – 234

Читатели – 219

Кто в РПЛ подорожал за два месяца весны В топ-10 по два игрока «Локомотива», «Зенита», «Краснодара» и ЦСКА.

Прогноз специалистов

Максим Боков, известный в прошлом футболист:

«Ахмат» — «Краснодар» — 1:1

Несмотря на то что «Ахмат» в центре турнирной таблицы, а «Краснодар» борется за Лигу чемпионов, «Ахмат» дома играет лучше, чем на выезде.



«Ростов» — «Локомотив» — 2:2

«Ростов» попытается отнять очки у «Локомотива». У обеих команд очень хорошие нападающие, будет боевая ничья. «Ростов» — крепкий орешек, мы убеждаемся в этом на протяжении всего чемпионата.



«Рубин» — «Уфа» — 2:1

Обе команды буксуют, они в нижней половине турнирной таблицы. «Уфа» показывает, что может играть на равных с лидерами чемпионата, но «Рубин» выйдет из этого противостояния победителем.



ЦСКА — «Анжи» — 3:0

«Анжи» на 15-м месте, а ЦСКА потерял очки в предыдущих матчах. ЦСКА такая команда, которая может мобилизоваться в нужный момент, поэтому «армейцы» без вопросов одолеют «Анжи».



«Зенит» — «Динамо» — 3:1

«Зенит» сейчас и на эмоциональном, и на игровом подъёме. «Динамо» будет трудно зацепить очки в Петербурге, но они будут стараться, и им удастся забить один гол. «Зенит» забьёт трижды.

«Динамо» сильно недооценивают. Против Хохлова тяжело любому сопернику Разбор самой невезучей команды РПЛ.

«Енисей» — «Оренбург» — 0:1

«Оренбург» — очень хорошая, слаженная, тактически грамотная команда. Это показала игра с ЦСКА на выезде. «Енисей» проиграет с минимальным счётом.



«Крылья Советов» — «Урал» — 1:1

Обе команды как неожиданно набирают очки, так и неожиданно их теряют. Будет ничья.



«Арсенал» — «Спартак» — 2:1

В последние годы эти команды по-настоящему бьются друг с другом. «Арсенал» очень сильно противостоит соперникам на своём поле, и у него получится взять три очка у «Спартака».

Фаны жгли на трибуне, а «Локо» – в дерби. Лучшие фото 24-го тура РПЛ Чудовище из Краснодара, «Спартак» на субботнике и новое прозвище Кокорина-Мамаева — в фотообзоре тура.

Прогноз читателей

Виталий Золотов (Самара):

«Ростов» — «Локомотив» — 0:1

«Локо» победа нужнее, плюс команда Сёмина на ходу.

«Ахмат» — «Краснодар» — 0:1

Здесь точно такая же история. «Краснодар» борется за ЛЧ, и ему победа нужнее.

«Рубин» — «Уфа» — 1:1

Здесь очень трудно предсказать. «Рубин», похоже, доигрывает сезон и не выигрывал в шести матчах. Под таким соусом «Уфа» может взять очко в гостях.

ЦСКА — «Анжи» — 2:0

Ну, тут всё ясно. ЦСКА, конечно, этой весной пару раз удивил, но поражение от нынешнего «Анжи» — это уже за гранью.

«Зенит» — «Динамо» — 1:1

«Зенит» уже короновали, это наверняка скажется на игроках. А «Динамо» хоть и идёт в конце — команда грамотная и неуступчивая.

Когда «Зенит» станет чемпионом. Все расклады Скорее всего, это случится после домашнего матча с ЦСКА или даже в Грозном.

«Енисей» — «Оренбург» — 1:3

«Оренбург» здорово играет, а «Енисей» — позор РПЛ. Пусть гости в этом матче победят.

«Крылья Советов» — «Урал» — 2:1

Ну, тут я немного пристрастен. Вперёд, «Крылья», и всё такое.

«Арсенал» — «Спартак» — 1:2

Уверен, что мои оппоненты поставят на Тулу, а я поставлю на «Спартак». Семиматчевая серия без поражений с одним пропущенным голом — это очень красиво! Но не может продолжаться вечно. «Спартак» сегодня, может, и не супер, но это сильная команда, способная обыграть «Арсенал».

А. Егоров: никто не будет перед матчем мне диктовать, кого ставить судить Глава департамента судейства и инспектирования РФС разбирает работу арбитров в топ-матчах прошедшего тура РПЛ.

Прогноз журналистов

Максим Ерёмин, корреспондент «Чемпионата»:

«Ростов» — «Локомотив» — 0:1

Недавно Карпин сказал, что не стесняется ставить локомотив в своей штрафной. Если уж выбирать из двух паровозов, выберу тот, на котором едут Миранчуки со своими штрафными.

«Ахмат» — «Краснодар» — 1:2

В чемпионство «быков» верят уже раз в 500 меньше, чем месяц назад. Выиграть в Грозном это не помешает.

«Рубин» — «Уфа» — 1:1

Очки нужнее вторым, но слабо верится, что они осилят победу в Казани. Да и эффект нового тренера не может длиться бесконечно.

ЦСКА — «Анжи» — 3:1

Адиев, конечно, король мотивации, но представляю, как накинул своим Гончаренко после дерби. «Армейцы» полетят вперёд сразу со свистком.

«Зенит» — «Динамо» — 2:0

Много разговоров, что «Динамо» в последнее время не везёт. В Питере не поможет даже удача. Очень хочется ошибаться, пусть подольше за титул порубятся.



«Енисей» — «Оренбург» — 1:2

Тут самое интересное будет после игры, когда на пресс-коференцию вместе придут главный тренер и пресс-атташе, который идеально затроллил своего же коуча в «Твиттере».



«Крылья Советов» — «Урал» — 4:2

Иначе зачем были все эти трансферы и сборы в Эмиратах?



«Арсенал» — «Спартак» — 2:2

Рука так и тянется поставить на первых, но не будем совсем уж забивать на «Спартак». Кононов вон ещё в чемпионство верит.