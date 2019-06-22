Вторая попытка братьев Березуцких. «Витесс» сохранил «русский» тренерский штаб

Источник: Неймар принял все условия, выдвинутые «Барселоной» для трансфера



Форвард «ПСЖ» Неймар готов согласиться на условия, выдвинутые «Барселоной» для его возвращения на «Камп Ноу», утверждает UOL.



Как рассказал источник, близкий к окружению футболиста, 27-летний нападающий парижан согласился пойти на снижение зарплаты ради возвращения в каталонский клуб, отозвать свой иск о взыскании с сине-гранатовых € 26 млн за продление контракта в 2016 году и публично заявить о желании покинуть «ПСЖ».



В завершившемся сезоне на клубном уровне Неймар принял участие в 28 играх. На счету нападающего 23 забитых мяча и 13 результативных передач. Контракт бразильца с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года. Ранее появилась информация, что парижане продадут футболиста не менее чем за € 300 млн.

«Реал» не будет бороться за Неймара



Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар, вероятно, не перейдёт в мадридский «Реал».



Как утверждает COPE, «Королевский клуб» в настоящий момент не планирует приобретать 27-летнего футболиста и не готов платить за него ни требуемые парижанами € 300 млн, ни € 100 млн.



Ранее сообщалось, что «Реал» готов сделать «ПСЖ» предложение по Неймару в размере € 130 млн и включить в сделку полузащитника Хамеса Родригеса или нападающего Гарета Бэйла.



По последней информации СМИ, активнее всех попытки заполучить бразильца предпринимает его бывший клуб «Барселона». Сине-гранатовые предложили парижанам € 100 млн, хавбека Филиппе Коутиньо, а также на выбор защитника Самуэля Юмтити или полузащитника Ивана Ракитича.

Президент «ПСЖ» разнёс Неймара в интервью. Его готовы продать А Неймар больше не хочет играть за «ПСЖ».

ЦСКА объявил о продлении контракта с Дзагоевым



ЦСКА на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Аланом Дзагоевым.



«Сегодня армейский клуб продлил соглашение с полузащитником Аланом Дзагоевым. Новый контракт рассчитан на два года», — говорится в сообщении «армейцев».



Дзагоев выступает за первую команду ЦСКА с 2008 года. За это время он сыграл за красно-синих 342 матча, в которых забил 75 голов. С командой футболист трижды побеждал в чемпионате России, по четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.



В минувшем сезоне на клубном уровне 29-летний хавбек сыграл 11 матчей. На счету игрока одна результативная передача. В составе сборной России Дзагоев провёл 59 матчей и забил 9 мячей. На чемпионате мира 2018 года он принял участие в двух играх и сделал один ассист.

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ЦСКА договорился о переходе хорватского защитника Шарлии



Центральный защитник Звонимир Шарлия близок к переходу из хорватского клуба «Славен Белупо» в московский ЦСКА, сообщает Epodravina.hr.



Стороны уже договорились о трансфере игрока на правах аренды с правом выкупа. Ожидается, что завтра, 22 июня, хорват пройдёт медобследование в Австрии.



В сезоне-2018/19 22-летний защитник принял участие в 31 матче чемпионата Хорватии. Его клуб финишировал на седьмом месте в турнирной таблице, одержав 7 побед и 16 раз сыграв вничью в 36 встречах.



Напомним, ранее ЦСКА объявил о полноценном трансфере другого хорватского футболиста — Николы Влашича. Минувшую кампанию 21-летний полузащитник провёл в стане «армейцев» на правах аренды.

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«Спартак» отдал за Понсе € 9 млн



Как стало известно «Чемпионату», «Спартак» заплатил «Роме» за нападающего Эсекьеля Понсе € 9 млн. Римляне просили за форварда € 12 млн, но красно-белые сбили цену. Дополнительно 10% от этой суммы составит агентская комиссия.



22-летний футболист заключил с российским клубом долгосрочный контракт. В минувшем сезоне аргентинец выступал в составе афинского АЕКа на правах аренды. Ранее римский клуб отдавал футболиста в аренду в «Гранаду», «Ньюэллс Олд Бойз» и «Лилль».



Понсе в составе АЕКа принял участие в 43 матчах во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 4 результативные передачи.

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Дубли Заболотного и Шатова помогли «Зениту» разгромить «Ваккер»



«Зенит» провёл товарищеский матч с австрийским клубом «Ваккер». Встреча состоялась в Санкт-Ульрих-ам-Пиллерзе на стадионе «Шпортцентрум» и завершилась со счётом 6:1 в пользу российской команды.



В составе «Зенита» по дублю оформили полузащитник Олег Шатов и нападающий Антон Заболотный. Ещё по одному мячу в актив записали хавбеки Эмилиано Ригони и Александр Ерохин. Автором единственного гола «Ваккера» стал форвард Александер Грюндлер, реализовавший пенальти.

В следующей товарищеской встрече «Зенит» сыграет с болгарским «Левски». Матч состоится 25 июня и начнётся в 17:30 мск.

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Защитник «Ливерпуля» Альберто Морено может перейти в «Зенит»



Как стало известно «Чемпионату», защитник «Ливерпуля» Альберто Морено может перейти в «Зенит».



Испанец рассматривается сине-бело-голубыми в качестве одного из вариантов усиления позиции левого защитника, однако не основного. Работу по возможному трансферу 26-летнего игрока красных ведёт спортивный директор петербургского клуба Хавьер Рибалта.



В завершившемся сезоне Морено принял участие в пяти играх на клубном уровне. Результативных действий на счету футболиста нет. Этим летом испанец получит статус свободного агента, так как срок действия его контракта с «Ливерпулем» истекает 30 июня. В стан красных Морено перешёл летом 2014 года из «Севильи» за € 18 млн. В составе сборной Испании защитник сыграл 4 матча.

Источник: защитник «Атлетико Паранаэнсе» согласовал личный контракт с «Зенитом»



Спортивный комментатор Нобель Арустамян рассказал, что «Зенит» ведёт в настоящее время переговоры с «Атлетико Паранаэнсе» по трансферу защитника Ренана Лоди.

«Пару дней назад бразильские медиа сообщали о провалившихся переговорах между „Зенитом“ и „Атлетико Паранаэнсе“ по трансферу левого защитника Ренана Лоди. „Зенит“ давал 20 млн евро с учётом всех потенциальных бонусов, бразильцы хотели 25.



Теперь, по моей информации, переговоры возобновились. Стороны на пути к соглашению. Сейчас цена Лоди выросла до 21 млн евро — эту сумму „Атлетико“ получит гарантированно. Многие бразильские агенты считают, что сделка состоится уже в ближайшее время. Сам Ренан согласовал личный контракт с „Зенитом“, — написал Арустамян в „Телеграме“.

«Спартак» ведёт активные переговоры по трансферу Мирзова



Как стало известно «Чемпионату», московский «Спартак» ведёт активные переговоры о переходе полузащитника «Ростова» Резиуана Мирзова.



В настоящий момент красно-белые являются наиболее вероятным вариантом для продолжения карьеры 25-летнего футболиста. Примерная стоимость трансфера может составить € 3,5 млн.



Мирзов выступает за «Ростов» с 2017 года. Сезон-2017/18 он провёл на правах аренды в «Тосно», а минувшую кампанию – в «Арсенале». В составе тульской команды полузащитник принял участие в 26 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 6 голов (2 из них – с пенальти) и 1 результативную передачу, а также получил 6 жёлтых карточек.



За свою карьеру Мирзов также успел поиграть за «Спартак-Нальчик», «Торпедо» и «Ахмат».

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Братья Березуцкие останутся в тренерском штабе Слуцкого в «Витессе»



«Витесс» на официальном сайте объявил, что бывшие защитники московского ЦСКА и сборной России Алексей и Василий Березуцкие останутся в тренерском штабе клуба. Братья будут работать в качестве ассистентов наставника команды Леонида Слуцкого.



Березуцкие присоединились к тренерскому штабу «Витесса» в середине сезона-2018/19 в качестве стажёров.



«Витесс» завершил минувшую кампанию на пятом месте в турнирной таблице нидерландской Эредивизии. В 34 матчах команда Слуцкого одержала 14 побед, 11 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений. В плей-офф за право сыграть в Лиге Европы в сезоне-2019/20 клуб из Арнема дошёл до финала, где уступил «Утрехту» Дика Адвоката (1:1, 0:2).



Слуцкий возглавляет «Витесс» с лета 2018 года.

Московское «Динамо» разгромило «Рудар» в товарищеском матче



Московское «Динамо» в Словении провело товарищескую встречу с «Рударом» из Веленье. Игра завершилась победой российской команды со счётом 3:0.



Автором первого гола стал хавбек Самба Соу, отличившийся на 6-й минуте. До перерыва преимущество бело-голубых увеличил полузащитник Вячеслав Грулёв, отправивший мяч в ворота соперника после передачи нападающего Кирилла Панченко. Хавбек Фёдор Черных на 66-й минуте довёл счёт до разгромного, голевой пас отдал защитник Иван Темников.