«Зенит» ищет левого защитника. Теперь — в Бундеслиге

«Спартак» победил ЦСКА в матче турнира в Австрии, играя тайм в большинстве



Прозвучал финальный свисток в матче 2-го тура Кубка Париматч Премьер «Спартак» – ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау» в городе Пёллау (Австрия) и завершилась со счётом 3:1.



Красно-белые вышли вперёд уже на 7-й минуте благодаря точному удару подузащитника Зелимхана Бакаева. На 27-й минуте «армейцы» восстановили равенство в счёте – мяч в свои ворота отправил хавбек номинальных хозяев Александр Ломовицкий. В концовке первого тайма ЦСКА остался в меньшинстве – с поля был удалён защитник Кирилл Набабкин.



На 59-й минуте «Спартак» вновь вышел вперёд усилиями защитника Ильи Гапонова, а уже спустя минуту отличился ещё раз – гол забил полузащитник Софьян Ханни.



ЦСКА, потерпев поражение в двух матчах, лишился шансов на победу в предсезонном турнире в Австрии. С турнирной таблицей соревнования можно ознакомиться на «Чемпионате».

«Краснодар» разгромил «Ростов» в матче турнира в Австрии



В матче 2-го тура Кубка Париматч Премьер «Краснодар» встречался с «Ростовом». Игра прошла на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау» в Австрии и завершилась со счётом 3:0 в пользу краснодарской команды.



На 38-й минуте главный арбитр встречи Киристян-Петру Чокирка назначил пенальти в ворота «Ростова», который успешно реализовал нападающий «Краснодара» Ари. На 61-й минуте полузащитник Даниил Уткин удвоил преимущество «быков», забив гол с подачи форварда «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова. До разгромного счёт довёл нападающий краснодарского клуба Рустам Халназаров.



В следующем туре соревнования «Краснодар» проведёт матч с московским «Спартаком» 4 июля, а «Ростов» днём ранее встретится с ЦСКА.

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«Зенит» предложил € 12 млн за левого защитника «Гамбурга» Дугласа Сантоса



«Зенит» хочет приобрести левого защитника «Гамбурга» Дугласа Сантоса. Сине-бело-голубые предложили немецкому клубу за 25-летнего бразильца € 12 млн, сообщает Abendblatt.de.



Главный тренер «Гамбурга» Дитер Хеккинг освободил Сантоса от тренировок. Специалист не хочет, чтобы игрок получил травму перед возможным переходом в другую команду.



«Гамбург» уже приобрёл замену бразильцу в лице Тима Лайбольда, который ранее выступал за «Нюрнберг».



Дуглас перешёл в «Гамбург» летом 2016 года из «Атлетико Минейро». Его действующий контракт рассчитан до конца сезона-2020/21.



В минувшей кампании Сантос на клубном уровне забил 2 гола и отдал 7 результативных передач в 38 матчах.



«Зенит» уже пытался купить Дугласа у «Гамбурга» прошлым летом, но тогда клубы не сумели договориться о сумме трансфера.

«Локомотив» не сумел победить «Жилину» в товарищеском матче



«Локомотив» и «Жилина» сыграли вничью в товарищеском матче со счётом 0:0. Встреча состоялась в городе Бад-Клайнкирххайм на одноимённом стадионе.



Матч с командой из Словакии – последний для «железнодорожников» на их сборе в Австрии. В предыдущих встречах подопечные Юрия Сёмина победили «Аустрию» из Клагенфурта-ам-Вёртерзе со счётом 3:1 и одержали волевую победу над чешским «Фаставом» (4:2).

«ПСЖ» не намерен продавать Неймара



Руководство «Пари Сен-Жермен» не планирует расставаться с нападающим команды Неймаром в это летнее трансферное окно. Несмотря на последние слухи, президент парижан Нассер Аль-Хелаифи не собирается обсуждать продажу 27-летнего бразильца, сообщает TF1.



Утверждается, что капитан каталонской «Барселоны» Лионель Месси попросил руководство клуба вернуть Неймара на «Камп Ноу». Но на этот момент у сине-гранатовых нет договорённости о трансфере ни с «ПСЖ», ни с самим игроком.



Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны» за € 222 млн. Контракт форварда с действующими чемпионами французской Лиги 1 рассчитан до 30 июня 2022 года.



В минувшем сезоне бразилец на клубном уровне забил 23 гола и отдал 13 результативных передач в 28 встречах.

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Источник: «Ювентус» 1 июля объявит о переходе де Лигта



Туринский «Ювентус» договорился с амстердамским «Аяксом» о трансфере центрального защитника Матейса де Лигта. Ожидается, что действующие чемпионы итальянской Серии А официально объявят о переходе игрока 1 июля, сообщает Tuttosport.



Приобретение 19-летнего защитника обойдётся «Ювентусу» в € 67 млн. Соглашение между клубами предполагает выплату бонусов в размере € 13 млн.



Де Лигт уже согласовал с туринцами пятилетний контракт с зарплатой € 8 млн в год. В новой команде футболист также сможет зарабатывать до € 4 млн в год в качестве бонусов.



В борьбе за Матейса «Ювентус» опередил каталонскую «Барселону», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед».



В сезоне-2018/19 де Лигт на клубном уровне забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи в 55 матчах.

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Стоимость «Манчестер Юнайтед» снизилась на € 1,2 млрд



Стоимость «Манчестер Юнайтед» резко снизилась на торгах Нью-Йоркской фондовой биржи, сообщает Mirror.



По информации источника, стоимость английского клуба упала более чем на £ 1 млрд (около € 1,2 млрд). В августе прошлого года акции «Манчестер Юнайтед» торговались на уровне £ 21,82 за акцию. В пятницу, 28 июня торги закрылись на отметке £ 14,24 за акцию. Таким образом, стоимость «Манчестер Юнайтед» снизилась с £ 3,52 млрд (около € 3,9 млрд) до £ 2,25 млрд (примерно € 2,5 млрд).



Отмечается, что болельщики недовольны правлением «Манчестер Юнайтед» семейством Глейзеров, которые приобрели английский клуб в 2003 году за £ 790 млн (около € 880 млн). В минувшем сезоне «Манчестер Юнайтед» занял 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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Источник: Н'Домбеле перейдёт в «Тоттенхэм» за € 63 млн



Руководство «Тоттенхэм Хотспур» договорилось о приобретении центрального полузащитника «Лиона» Тангая Н'Домбеле. За 22-летнего француза лондонский клуб заплатит € 63 млн, сообщает TF1.



Ожидается, что стороны согласуют последние детали сделки в ближайшие дни. Игрок уже готов подписать со «шпорами» пятилетний контракт.



Н'Домбеле перешёл в «Лион» летом 2018 года из «Амьена». Сумма трансфера составила € 8 млн. В сезоне-2018/19 хавбек на клубном уровне забил 3 гола и отдал 8 результативных передач в 49 встречах.