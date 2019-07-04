«Реал» готовит ещё один громкий трансфер. € 80 млн и Бэйл в придачу

ЦСКА снова проиграл, «Краснодар» сыграет в Европе без тренера. Об этом и другом – в обзоре новостей дня.

Фелиш обошёл Роналду и стал самым дорогим португальским игроком в истории



Трансфер форварда «Бенфики» Жоау Фелиша в «Атлетико» за € 126 млн стал самым дорогим для португальских игроков.



Переход 19-летнего нападающего лиссабонского клуба обошёлся «матрасникам» дороже, нежели прошлым летом туринский «Ювентус» заплатил «Реалу» за Криштиану Роналду — € 117 млн. На третьем месте в списке самых дорогих трансферов среди португальских игроков находится переход того же Роналду в «Реал» из «Манчестер Юнайтед» летом 2009 года за € 94 млн.



Также трансфер Фелиша оказался на четвёртом месте в списке самых дорогих переходов в истории футбола. Больше за футболистов платили только «ПСЖ» — за Неймара (€ 222 млн) и Килиана Мбаппе (€ 180 млн), а также «Барселона» за Филиппе Коутиньо (€ 145 млн).

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«Реал» предложил за Погба € 80 млн и Бэйла



Испанский журналист Эдуардо Инда сообщил, что «Реал» и «Манчестер Юнайтед» ведут активные переговоры по трансферу французского полузащитника Поля Погба.



«На следующей неделе Поль Погба станет игроком „Реала“. Переговоры находятся на продвинутой стадии. Флорентино Перес предложил «Манчестер Юнайтед» € 80 млн и Гарета Бэйла, стоимость которого оценивается в € 90 млн. Общая стоимость трансфера составит € 170 млн», — приводит слова Инды Tuttosport.



В завершившемся сезоне Погба в 35 матчах английского национального чемпионата стал автором 13 забитых мячей (7 — с пенальти) и 9 результативных передач, а также получил 6 жёлтых карточек. Контракт француза с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2021 года.

«Атлетико» объявил о продаже Родриго в «Манчестер Сити» за € 70 млн



«Атлетико» на своём официальном сайте объявил о продаже полузащитника Родриго Эрнандеса в «Манчестер Сити» за € 70 млн.



«Ла Лига в среду сообщила „Атлетико“, что доверенное лицо Родриго Эрнандеса и представители „Манчестер Сити“ появились в штаб-квартире организации, чтобы активировать клаусулу игрока. „Манчестер Сити“ заплатил сумму отступных от имени футболиста. Таким образом, игрок в одностороннем порядке расторгнул трудовой договор, который связывал его с нашим клубом до 30 июня 2023 года», — сказано в заявлении «Атлетико».



В сезоне-2018/19 Родри провёл в чемпионате Испании 34 матча, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Кроме того на его счету восемь матчей в Лиге чемпионов и четыре в Кубке Испании.

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Коутиньо ведёт переговоры с «ПСЖ»



Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может продолжить карьеру в «Пари-Сен-Жермен», сообщает Sport.es.



В настоящее время 27-летний хавбек сине-гранатовых выступает за сборную Бразилии на Кубке Америки и полностью сосредоточен на выступлениях за национальную команду. Однако это не мешает его агенту вести переговоры со спортивным директором парижан Леонардо о возможном переходе футболиста в стан чемпиона Франции. Сообщается, что бразилец готов перебраться на «Парк де Пренс», так как разочаровался в том, что не смог заиграть на своём уровне в «Барсе». Также «ПСЖ» готов предложить ему более выгодный контракт, нежели он имеет на «Камп Ноу».



В завершившемся сезоне Коутиньо сыграл 54 матча на клубном уровне. На счету 27-летнего футболиста 11 забитых мячей и 5 результативных передач. Контракт полузащитника с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года.

Дубль Шомуродова принёс «Ростову» победу над ЦСКА в матче турнира в Австрии



В матче 3-го тура Кубка Париматч Премьер ЦСКА встречался с «Ростовом». Игра прошла на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау» в Австрии и завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Валерия Карпина.



Счёт в матче был открыт уже на 9-й минуте. Автором забитого мяча стал Эльдор Шомуродов. На 28-й минуте Фёдор Чалов счёт сравнял. Однако ещё до перерыва «Ростову» снова удалось выйти вперёд благодаря забитому мячу того же Шомуродова. После перерыва счёт на табло не изменился.



Победа позволила «Ростову» набрать 6 очков. Команда сравнялась по набранным очкам в турнирной таблице с «Краснодаром». «Спартак» имеет в активе 3 набранных очка после 2 игр. ЦСКА все свои три матча проиграл. Завтра, 4 июля, «Краснодар» и «Спартак» сыграют заключительный матч турнира.

ЦСКА проиграл все матчи на турнире в Австрии. Возможно, это хороший знак Дубль Эльдора Шомуродова в ворота Игоря Акинфеева принёс «Ростову» победу над «армейцам».

«Спартак» разгромил венгерский «Дьёр» в товарищеском матче



В товарищеском матче венгерский «Дьёр» встречался с московским «Спартаком». Игра состоялась на стадионе «Это Парк» в Дьёре и завершилась победой красно-белых со счётом 3:0.



Уже на 3-й минуте нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе открыл счёт в матче. На 34-й минуте преимущество красно-белых в счёте увеличил бразильский форвард Луис Адриано. Во втором тайме, на 59-й минуте защитник московского клуба Самуэль Жиго довёл счёт до разгромного, забив третий безответный мяч.



В настоящее время «Спартак» принимает участие в предсезонном турнире, который проходит в Австрии. В 3-м, заключительном, туре турнира спартаковцы сыграют с «Краснодаром».

Игрок «Гамбурга» Дуглас Сантос подпишет с «Зенитом» 4-летний контракт



Как сообщили «Чемпионату» в Transfermarkt.ru, защитник «Гамбурга» Дуглас Сантос подпишет с «Зенитом» контракт сроком на четыре года.



По информации источника, 25-летний игрок сегодня, 3 июля, попрощался с партнёрами по команде и с сотрудниками немецкого клуба. Сегодня же он вылетит в Санкт-Петербург для подписания контракта с «Зенитом». Трансфер бразильца обойдётся сине-бело-голубым в € 12 млн. Ещё € 3 млн «Гамбург» может получить в виде бонусов.



Дуглас перешёл в «Гамбург» летом 2016 года из «Атлетико Минейро». Его действующий контракт рассчитан до конца сезона-2020/21. В минувшей кампании Сантос на клубном уровне забил 2 гола и отдал 7 результативных передач в 38 матчах.



«Зенит» уже пытался купить Дугласа у «Гамбурга» прошлым летом, но тогда клубы не сумели договориться о сумме трансфера.

«Зенит» хочет очень необычного крайнего защитника. Кто такой Дуглас Сантос Бразилец добавит вариативности в атаке.

«Ростов» приобрёл экс-защитника «Динамо» Козлова



«Ростов» на официальном сайте объявил о переходе защитника Алексея Козлова. Срок действия контракта бывшего игрока «Динамо» с ростовским клубом не сообщается.



«Мы приветствуем Алексея Козлова в составе «Ростова» и желаем ему успешной игры в жёлто-синей футболке!» — говорится в сообщении пресс-службы ростовского клуба.

Козлов выступал в составе «Динамо» с февраля 2014 года. За это время Алексей провёл 115 игр, в которых отличился 7 раз. В июне текущего года московское «Динамо» объявило об уходе 32-летнего футболиста из команды в связи с истечением срока действия контракта.

Мусаев не сможет находиться на тренерской скамейке «Краснодара» в еврокубках



В УЕФА сообщили, что главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев не выполнил обязательных условий для поступления на тренерские курсы UEFA Pro. Таким образом, наставник «быков» не сможет в течение года находиться на тренерской скамье команды во время игр.



«Одним из ключевых требований для поступления на тренерские курсы категории Pro является наличие у соответствующего кандидата не менее одного года соответствующего тренерского опыта с лицензией категории A. Мурад Мусаев получил свою тренерскую лицензию категории A только в июне 2019 года, что означает, что он не выполнил необходимых критериев. Как следствие, комиссия решила, что Мусаеву пока не разрешат начать обучение на тренерских курсах категории Pro. Это будет возможно только после завершения вышеупомянутой годичной тренерской деятельности», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову в пресс-службе УЕФА.