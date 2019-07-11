«Барса» использует конфликтность Неймара. Она поможет сбить его цену

«Локомотив» отпустит Гилерме в «Спартак» летом только за € 5 млн



«Локомотив» готов продать своего голкипера Маринато Гилерме этим летом «Спартаку», если получит за него € 5 млн.



По информации «Чемпионата», красно-белые предлагают 33-летнему вратарю € 9 млн за три года контракта и € 3 млн — в качестве подъёмных. При этом «Спартак» хочет заполучить футболиста непосредственно сейчас. Однако «железнодорожники» готовы отпустить игрока не менее чем за € 5 млн. «Спартак» вряд ли решится вкладывать в подписание голкипера € 17 млн, которые включают зарплату, подъёмные и сумму трансфера. Существует вероятность, что Гилерме сам выкупит свой контракт, однако в таком случае доход вратаря составит € 7 млн за три года.



Ранее стало известно, что «Локомотив» предложил Гилерме контракт по схеме «1+1» с зарплатой € 1,9 млн в год. Эту информацию подтвердил генеральный директор «железнодорожников» Василий Кикнадзе. При этом он сообщил, что клуб уже увеличил своё предложение вратарю. По информации «Чемпионата», новый контракт от «Локо» рассчитан на два года с зарплатой € 2,4 млн в год.

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«Барселона» не предложит за Неймара больше € 200 млн



«Барселона» не будет спешить предпринимать шаги для подписания форварда «ПСЖ» Неймара, сообщает Marca.



По информации источника, на «Камп Ноу» считают, что время в данном случае работает на них. В каталонском клубе намерены подождать до следующего понедельника, когда футболист должен будет вернуться в стан парижан для старта предсезонной подготовки. Если бразилец не прибудет вовремя в свой клуб, его цена на трансферном рынке будет падать, а «ПСЖ» вряд ли захочет удерживать конфликтного игрока, считают в «Барсе».



В любом случае чемпион Испании не намерен платить за Неймара свыше € 200 млн, так как в руководстве сине-гранатовых считают, что с момента перехода нападающего в «Пари-Сен-Жермен» летом 2017 года его стоимость снизилась. Итоговое предложение «Барселоны» по 27-летнему форварду будет зависеть от того, сколько клуб заработает с продажи своих игроков.

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Точилин: ЦСКА предложил Джанаеву более выгодный контракт



Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал ситуацию с будущим голкипера Сослана Джанаева, который находился в расположении его команды.



«Мы собирались предложить контракт Джанаеву, но ЦСКА предложил Сослану более выгодное соглашение. Получается, что мы больше на него не претендуем. Он был у нас две недели в расположении команды, тренировался, но неожиданно у него появился такой вариант. Он подошёл, всё объяснил. Мы пошли ему на встречу. 9 июля он покинул расположение «Сочи». Но у нас сейчас закрыта позиция голкипера, новый вариант искать не планируем», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Джанаев является воспитанником ЦСКА. За свою карьеру голкипер выступал также в составе «КАМАЗа», «Спартака», «Терека», «Алании», «Ростова» и «Рубина».

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Цорн: Баду перешёл в «Спартак» почти бесплатно



Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал подписание клубом полузащитника «Вольфсбурга» Малкольма Баду.



«Малкольм Баду перешёл в «Спартак» почти бесплатно, за символическую компенсацию, о которой мы договорились с «Вольфсбургом». Хочу подчеркнуть, что подписание контракта состоялось без отчисления каких-либо агентских комиссий и подъёмных самому игроку.



Баду является продуктом системы подготовки крепкого клуба немецкой Бундеслиги, вызывался в молодёжную сборную Германии различных возрастов, участвовал в её составе в чемпионате мира среди команд не старше 20 лет в 2017 году. Он зарекомендовал себя на сборе «Спартака» в Австрии, произвёл хорошее впечатление на тренерский штаб. Баду добавит команде ротации на флангах», — приводит слова Цорна пресс-служба «Спартака».

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«Зенит» согласился отдать Ригони «Сампдории» в аренду с правом выкупа



Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может в летнее трансферное окно перебраться в Италию.



Как сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в «Твиттере», петербургский клуб принял предложение «Сампдории», пожелавшей арендовать аргентинца за € 1 млн с правом последующего выкупа за € 9 млн. В настоящее время 26-летний футболист занимается согласованием условий контракта с генуэзцами.



Ригони перешёл в «Зенит» из аргентинского «Индепендьенте» летом 2017 года. Первую половину сезона-2018/19 26-летний футболист провёл в «Аталанте», выступая за итальянский клуб на правах аренды. В составе «Зенита» Ригони сыграл в 11 матчах минувшего сезона, забив три гола и отдав шесть голевых передач. По итогам сезона-2018/19 петербургский «Зенит» стал чемпионом России.

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«Динамо» подписало Шарля Каборе



Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук сообщил о подписании клубом бывшего полузащитника «Краснодара» Шарля Каборе.



«Полчаса назад подписали Шарля Каборе. Нападающего купим, обещаю. Хорошего. Контракт с Лещуком сегодня продлён на четыре года», — передаёт слова Орещука со встречи с болельщиками «Динамо» корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.



Каборе покинул «Краснодар» после истечения срока контракта с клубом. В стан «быков» футболист перешёл летом 2015 года из «Кубани» на правах аренды. Через год «Краснодар» выкупил контракт полузащитника. Всего в составе «быков» 31-летний хавбек провёл 124 матча и забил 2 мяча. Ранее он выступал также за «Либурн» и «Марсель». В составе сборной Буркина-Фасо сыграл 92 матча и забил 4 мяча.

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Агент Рамиреса подтвердил заинтересованность в футболисте со стороны «Спартака»



Пабло Бентанкур, агент полузащитника «Сампдории» Гастона Рамиреса, прокомментировал слухи о возможном трансфере своего клиента в московский «Спартак».



«Это правда, что «Спартак» интересуется Гастоном Рамиресом, но переговоров пока не было», — сказал Бентанкур в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Ранее стало известно, что «Сампдория» готова расстаться с 28-летним футболистом.



Рамирес защищает цвета «Сампдории» с 2017 года. Ранее он выступал за «Пеньяроль», «Болонью», «Саутгемптон», «Халл Сити» и «Мидлсбро». В сборную Уругвая Гастон вызывается с 2010 года. В прошлом сезоне Рамирес провёл в составе своей команды в чемпионате Италии 27 матчей, в которых забил 4 мяча и сделал 4 результативные передачи.

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«Удинезе» объявил о подписании Бекао



«Удинезе» на своём официальном сайте объявил о трансфере защитника «Байи» Родриго Бекао, который минувший сезон на правах аренды провёл в ЦСКА.



23-летний игрок подписал с клубом из «Удинезе» пятилетний контракт — до лета 2024 года. Трансфер бразильца обошёлся «Удинезе» в € 1,6 млн.



Всего в составе ЦСКА Бекао принял участие в 36 играх, результативными действиями в этих матчах он не отметился. С «армейцами» защитник занял четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и не смог выйти из группы Лиги чемпионов, в которой также выступали «Реал», «Рома» и «Виктория». В ходе турнира московский клуб дважды обыграл «сливочных» (1:0 и 3:0). Из Кубка России ЦСКА вылетел на стадии 1/16 финала, уступив в серии пенальти «Тюмени».

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«Зенит» согласился отдать Ригони «Сампдории» в аренду с правом выкупа



Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может в летнее трансферное окно перебраться в Италию.



Как сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в «Твиттере», петербургский клуб принял предложение «Сампдории», пожелавшей арендовать аргентинца за € 1 млн с правом последующего выкупа за € 9 млн. В настоящее время 26-летний футболист занимается согласованием условий контракта с генуэзцами.



Ригони перешёл в «Зенит» из аргентинского «Индепендьенте» летом 2017 года. Первую половину сезона-2018/19 26-летний футболист провёл в «Аталанте», выступая за итальянский клуб на правах аренды. В составе «Зенита» Ригони сыграл в 11 матчах минувшего сезона, забив три гола и отдав шесть голевых передач. По итогам сезона-2018/19 петербургский «Зенит» стал чемпионом России.