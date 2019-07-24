5 ноунеймов, которые блеснули на старте РПЛ

Бека Микелтадзе – нападающий, 21 год («Рубин»)

Молодой новичок «Рубина» провёл за свой нынешний клуб на поле пока только 45 минут. Однако этого времени грузинскому нападающему хватило для того, чтобы блеснуть.



В перерыве матча с «Динамо» Бека заменил исландца Видара Кьяртанссона. Практически весь второй тайм 21-летний форвард оставался в тени. Но в концовке встречи он всё-таки включился как следует. Получив мяч в центре поля на третьей добавленной минуте, Микелтадзе разогнал контратаку, а затем сам её и завершил точным ударом в угол. Своим голом Бека не только принёс «Рубину» победу, но и привёл в восторг Романа Шаронова, который сначала прокатился на коленях по газону, а затем толкнул в раздевалке самую проникновенную речь минувших выходных.

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Тем круче для казанцев, что Микелтадзе достался им бесплатно. В июле они подписали нападающего из кипрского «Анортосиса», где Микелтадзе играл очень неважно – всего 2 гола в 23 матчах. Ранее форвард выступал за грузинские «Рустави», «Динамо» и «Зестафони». В последнем Бека, кстати, начал свою профессиональную карьеру в 2014 году.



Опыта игры за взрослую сборную Грузии у Микелтадзе пока нет. Тем не менее он регулярно выступает за национальную команду U21, в которой со статистикой у парня всё в порядке – 5 забитых мячей в 13 встречах.

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Олабиран Муйва – полузащитник, 20 лет («Тамбов»)

Несмотря на скромные 67 минут полученного игрового времени на старте РПЛ, нигерийский вингер успел забить чемпиону: сместился в центр с левого фланга и дальним ударом отправил мяч в ворота. Не обошлось и без ошибки Лунева, но заслуг Олабирана она не умаляет.



В целом после двух матчей в Премьер-Лиге Муйва оставил о себе приятное впечатление. Видно, что парень обладает неплохой скоростью и хорошим дриблингом. Потенциал у нигерийца точно есть.

Олабиран родился в ивуарийском городе Абиджан. В 18 лет парень перебрался в Молдавию, где начал выступать за «Саксан» из города Чадыр-Лунга. Отыграв один сезон в своем первом клубе, Муйва переехал в Узбекистан. В августе 2017 года подписал контракт с ташкентским «Локомотивом». За узбекский клуб он сыграл всего пять матчей, зато стал победителем национального чемпионата и Кубка страны. В марте 2018 года нигериец снова сменил команду, подписав контракт с белорусским «Лучом». В Беларуси у Олабирана тоже особо не заладилось, и уже в августе того же года он покинул клуб в качестве свободного агента. К счастью для игрока, на него обратили внимание в «Тамбове» и пригласили в команду.



В прошлом сезоне вингер наконец начал получать достаточное количество игрового времени. За свою команду в ФНЛ он сыграл 25 матчей – в 2,5 раза больше, чем за все предыдущие профессиональные клубы.

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Рафал Аугустыняк – полузащитник, 25 лет («Урал»)

В первых двух турах РПЛ польский новичок «Урала» показал себя здорово. Благодаря своей универсальности полузащитник был одним из лучших в своей команде. Опорник не только совершал отборы и перехваты, а также выигрывал верх, но и удачно проявлял себя в атаке.



Особенно нацеленным на ворота Рафал был в матче с «Ахматом». В игре 2-го тура один из его четырёх ударов едва не закончился голом. С линии штрафной поляк метил в дальнюю девятку, но угодил в перекладину. Несмотря на локальную неудачу, Аугустыняк всё же отметился результативным действием на поле. Он записал на свой счёт голевую передачу, после углового сбросив мяч Владимиру Ильину, который поразил ворота грозненцев.

Рафал – воспитанник польского клуба МКС МОС. До переезда в Россию играл только на родине, в основном за команды низших лиг. В Польше Аугустыняка использовали сначала в центре защиты и на флангах обороны. Со временем он переквалифицировался в опорника.



В последний сезон на родине Рафал играл именно на этой позиции, выступая за аутсайдера Экстракласы «Медзь», вместе с Сосланом Джанаевым. Помочь своему клубу закрепиться в высшей лиге полузащитник не смог, а после вылета «Медзи» перебрался в Россию.



Аугустыняк признавался, что его подкупила заинтересованность клуба из РПЛ. Хавбек уверен, что «Урал» – большой шаг вперёд для его карьеры.

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Дмитрий Чистяков – защитник, 25 лет («Ростов»)

На старте РПЛ новичок «Ростова» стал одним из главных открытий чемпионата. В матчах против «Оренбурга» и «Спартака» 25-летний защитник выглядел удивительно надёжно. Чистяков уверенно шёл в отбор, вовремя выносил мяч из штрафной, разряжая обстановку, а также был просто королём воздуха. За два тура он вышел победителем из 21 воздушной дуэли. Больше Дмитрия верховых единоборств пока не выиграл никто.



Кстати, Чистяков – вовсе не чужой для «Ростова» футболист. Дубль жёлто-синих стал первым серьёзным испытанием для молодого выпускника СДЮСШОР «Зенит». В 2011 году он переехал в Ростов-на-Дону и стал играть под руководством Игоря Гамулы. Тем не менее карьера в столице юга у парня не заладилась, и уже через год он остался без клуба. Как ни странно, затем его пригласили играть в дубль «Зенита». Дмитрий согласился и подписал с клубом контракт, а когда был создан «Зенит-2», перешёл в команду Владислава Радимова.



Далее карьера защитника развивалась ещё стремительнее. В 2015 году его на год отдали в аренду в армянскую «Мику». Вернувшись на родину, футболист переехал в «Шинник», где заметно прогрессировал. В 2018 году у Дмитрия закончился контракт с клубом, и этим удачно воспользовался «Тамбов», подписав центрбека. Своему клубу Чистяков помог выйти в ФНЛ, после чего перешёл в «Ростов». Похоже, со второго раза Дмитрий сумеет закрепиться в донской команде.

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Александру Тудорие – нападающий, 23 года («Арсенал»)

О том, что «Арсенал» нашёл достойную замену вернувшемуся в «Зенит» Джорджевичу, говорить пока рано. Однако в первых двух матчах румынский форвард Тудорие оставил о себе только приятные впечатления.



Уже сейчас ясно, что благодаря своей комплекции и высокому росту нападающий очень хорош в роли столба – он отлично ставит корпус, способен отыгрываться с партнерами в короткий пас, выигрывает верховые единоборства и обладает голевым чутьем. Последнее качество Александру раскрыл в матче с «Крыльями Советов». При счёте 1:2 после подачи с углового Тудорие удачно откликнулся на скидку Беляева, открывшись рядом со штангой, и вогнал мяч в пустой угол ворот. Наверняка румын ещё не раз побеспокоил бы Рыжикова, если бы не получил травму и не покинул поле. Надеемся, что к матчу с «Нефтчи» нападающий уже будет в строю.



До перехода в тульский «Арсенал» Александру играл только на родине. Тудорие – воспитанник клуба «Оцелул» из города Гарац. Из своей первой команды форвард в 2015 году перебрался в «Стяуа». К сожалению для нападающего, закрепиться в новом клубе он не смог. В итоге спустя две аренды футболиста продали аутсайдеру чемпионата Румынии «Волунтари». Переезд в новый клуб стал глотком свежего воздуха для форварда. В сентябре 2017 года он сделал свой первый хет-трик в матче с «Сепси», а всего в 51 матче забил 17 голов. Этого оказалось достаточно для интереса со стороны «Арсенала».