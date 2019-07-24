«Спартаку» уже везёт в Европе. «Тун» потерял вожака и лучшего снайпера

За две недели до старта в еврокубках «Тун» потерял своего лучшего бомбардира – Деяна Соргича. 29-летний нападающий, ставший в прошлом сезоне с 15 голами вторым снайпером чемпионата Швейцарии, продан в «Осер». И это не единственная проблема команды, которая 8 и 15 августа сыграет со «Спартаком» в третьем раунде квалификации Лиги Европы.

Соперник «Спартака» в Лиге Европы остался без своего лучшего бомбардира

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«Тун» лишился своего Лэмпарда

Уход Соргича – как минимум вторая трудновосполнимая потеря для главного тренера швейцарских красно-белых Марка Шнайдера. В феврале будущий соперник «Спартака» остался без своего капитана, опорного полузащитника Денниса Хедигера, который получил разрыв крестообразной связки. Швейцарские коллеги подсчитали, что с Хедигером команда набирала в среднем за матч 1,6 очка, а после его травмы стала выступать в два раза хуже – 0,8 очка. Просто повезло, что удалось финишировать в топ-4 и попасть в Лигу Европы, ведь по результатам во второй части сезона «Тун» был на предпоследнем месте.



32-летний Хедигер до сих пор продолжает восстановление, так что в предстоящих матчах Лиги Европы он сопернику «Спартака» не помощник. А ведь речь идет о настоящем лидере «Туна». Деннис не самый техничный футболист, но это спортсмен с особой аурой. Очень сильный духом. Он сплачивает команду, благодаря ему лучше раскрываются на поле партнёры. Говорят, ни один другой игрок в швейцарской лиге не имеет такого влияния на коллектив. Хедигер напоминает чем-то Фрэнка Лэмпарда времён «Челси».

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Этот полузащитник уже девять лет в команде. Хедигера подписали летом 2010-го, сразу после возвращения красно-белых в высший дивизион. С тех пор местные СМИ каждый год включают «Тун» в список претендентов на вылет, поскольку у клуба один из самых маленьких бюджетов. Достаточно скромный даже по меркам Швейцарии. Тем не менее соперник «Спартака» держится на плаву. Не вылетает в том числе благодаря присутствию в составе такой фигуры, как Хедигер. Кто-то называет Денниса самым ценным футболистом страны, несмотря на то, что он ни разу не сыграл за сборную Швейцарии. Хедигер очень внимательно относится к своей физической форме, он создал собственную небольшую компанию по фитнесу и индивидуальному питанию.

В составе соперника «Спартака» есть мини-Дзюба

«Туну» помогает выживать собственная философия в трансферной деятельности. Клуб вынужден пополнять состав игроками из второго, третьего, а иногда и четвёртого швейцарского дивизиона. При этом руководители красно-белых стали очень аккуратно подходить к вопросу приглашения легионеров. Если взглянуть на заявку «Туна», бросается в глаза, что почти все футболисты родились в Швейцарии, либо в Лихтенштейне. Благодаря такому подходу в поиске новичков команда остаётся сплочённой. Каждый игрок «Туна» действительности гордится тем, что выступает в этом клубе и живёт в этом городе. Никто не стремится уйти, клюнув на первое попавшееся предложение. Тёплая, можно сказать, семейная атмосфера отражается на результатах в чемпионате.



Естественно, данный факт не отменяет трансферов игроков красно-белых. Помимо Соргича «Тун» потерял летом ещё одного ценного полузащитника – второго снайпера и второго ассистента команды в сезоне-2018/19 Марвина Шпильмана. Его продажа в «Янг Бойз» за 2 млн евро стала рекордной для клуба.

Не нужно перехваливать Бакаева. Он не только помогает «Спартаку», но и вредит До статуса лидера ему ещё расти и расти.

В «Туне» остался его лучший ассистент Маттео Тозетти, сделавший в прошлом сезоне 10 голевых передач. Это самый дорогой игрок клуба, по версии Transfermarkt – 1,75 млн евро. Кроме того, стоит выделить 26-летнего нападающего Симона Раппа. Полтора года назад он был продан в более богатую «Лозанну», однако не раскрылся по-настоящему ни в этой команде, ни в «Санкт-Галлене», куда его отдавали в аренду. Нынешним летом вернулся в «Тун». Рослый Рапп (193 см) – местный мини-Дзюба. Похож на воспитанника «Спартака» по физическим качествам и эмоциональности. Он достаточно гибок и техничен, не медленный, вот только его карьере свойственны перепады.

Ещё один примечательный новичок – 24-летний голландец Никки Хавенар. Центральный защитник ростом 198 см родился в Японии, имеет гражданство этой страны и даже выступал за японскую «молодёжку». Три года назад он переехал в Европу, начал карьеру в «Хорне». Компания экс-полузащитника ЦСКА Кейсуке Хонды инвестировала деньги в австрийский клуб с целью раскручивать молодых игроков из японских академий. Оттуда Хавенар перебрался в Швейцарию.



В первом туре нового чемпионата «Тун» сыграл вничью дома с «Ксамаксом» – 2:2. Уступал два мяча к 55-й минуте, но голы Соргича и Раппа спасли от поражения. Лучшим по оценке InStat стал центральный полузащитник Базил Штилхарт, заработавший 295 баллов.

Что увидят российские болельщики в Туне?

Город Тун называют воротами в Бернский Оберланд. Это горный регион с относительно небольшим населением, поэтому местному футбольному клубу трудно находить новых спонсоров и увеличивать свой бюджет. Средняя посещаемость матчей команды Шнайдера составляет около 6000 человек, что можно назвать достаточно хорошим показателем, учитывая количество жителей Туна (40 тыс человек, это 11-й город страны по численности населения) и конкуренцию со стороны других игровых видов спорта. Прежде всего, хоккея и гандбола.

«Стокхорн Арена», где принимает своих соперников «Тун», вмещает 10 тыс зрителей. Для футбольного клуба арендная плата за игру на стадионе достаточно высока, так что в случае вылета во второй дивизион красно-белые вряд ли смогут позволить себе платить нынешнюю цену за поле. В хорошую погоду открывается очень красивый вид на стадион на фоне гор.



Главный тренер Шнайдер – уроженец Туна, мужик простой и с хорошим чувством юмора. О его человеческих качествах отзываются очень высоко. Перед стартом нынешнего сезона он босиком поднялся к местной горе Стокхорн, в честь которой назван стадион, проиграв пари журналисту. Шнайдер пообещал, что совершит смелый поступок при условии выхода «Туна» в финал Кубка Швейцарии. Надо было спорить на победу: красно-белые проиграли «Базелю» – 1:2, несмотря на очередной гол Соргича.

У «Туна» есть еврокубковый опыт. В сезоне-2005/06 команда сыграла даже на групповом этапе Лиги чемпионов, став третьей в квартете с «Арсеналом», «Аяксом» и пражской «Спартой». В том розыгрыше красно-белые вынуждены были проводить домашние матчи на стадионе «Янг



Бойз» в Берне, поскольку их собственная маленькая арена пострадала из-за наводнения. Позже в Лиге Европы «Тун» выбивал «Палермо» и «Партизан». Но сейчас все в клубе понимают: «Спартак» – безусловный фаворит. У команды Шнайдера много слабых мест, которыми представитель РПЛ наверняка воспользуется.