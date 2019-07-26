«С «Тамбовом» бодаться надо, а «Спартак» привык играть на чистых мячах»

Никак не раскачаются участники нашего турнира. И во втором туре результаты не слишком впечатляют. К счастью, есть исключения.
Иван Мальцев из Москвы угадал счёт матча «Локомотив» — «Тамбов» (первая пятёрка в сезоне), разницу в играх «Уфа» — «Краснодар», ЦСКА – «Оренбург» и «Ростов» — «Спартак», а также исходы встреч «Урал» — «Ахмат» и «Сочи» — «Зенит». Очки взяты на шести матчах из восьми, а итог — 16 баллов.
Максим Деменко угадал разницу в играх ЦСКА — «Оренбург» и «Сочи» — «Зенит», плюс исход поединка «Локомотив» — «Тамбов». Это 7 очков.
Выпускающий редактор «Чемпионата» Александр Титеев угадал разницу в игре «Уфа» — «Краснодар» и исход встреч ЦСКА – «Оренбург» и«Локомотив» — «Тамбов». Сумма — 5 баллов.
Прогноз специалистов
Валерий Рейнгольд, знаменитый в прошлом футболист:
«Динамо» — «Урал» — 1:0
«Динамо» выиграет 1:0. Они нормально играли в первых двух турах, «Рубину» проиграли абсолютно случайно. Сейчас «Динамо» гораздо лучше выглядит, чем в прошлом году, так что на своём поле они реабилитируются перед болельщиками и отдадут все силы. Да и «Уралу» достаточно тех очков, что они набрали, они будут играть от обороны, а «Динамо» их накажет.
«Уфа» — «Крылья Советов» — 1:1
Бой между командами-неудачницами, хотя гости три очка уже набрать успели. «Уфа» будет больше стараться что-то показать в этом матче, у них ведь ноль очков. Но соперники равные, поэтому ставлю на ничью 1:1.
«Тамбов» — «Спартак» — 1:0
«Спартак» в лице «Тамбова» получит очень серьёзного соперника. Я видел команду Григоряна – она очень упёртая, с ней бодаться надо. А «Спартак» привык играть на чистых мячах, чтобы им никто не мешал творить на поле – такого не бывает, это ошибка всех тренеров «Спартака». Нужна самоотдача и упорство, если «Спартак» эти качества покажет, то ловить хозяевам нечего. Но «Спартак» напорется в обороне, а в самоотдачу «Спартака» я не верю, поэтому 1:0.
«Краснодар» — «Сочи» — 2:0
«Краснодар» победит 2:0. «Сочи» с «Зенитом» мне абсолютно не понравился, запал, видимо, у них закончился на «Спартаке». Не знаю, как они будут выглядеть сейчас – играть только за счёт сумасшедшей самоотдачи сложно, а мастерства им не хватает.
«Оренбург» — «Зенит» — 0:1
«Оренбург» попытается дать бой, но «Зенит» выглядит очень прилично. Да и состав у них хороший, так что у «Оренбурга», несмотря на все попытки что-то противопоставить этому составу «Зенита», ничего не получится. Гости победят — 1:0.
«Арсенал» — «Ростов» — 0:1
Хозяева ничего не сделают в этом матче, как и накануне ничего не показали ничего в Лиге Европы. Была неправильная тактика, получили по ушам из-за этого и фактически из турнира уже вылетели. С такой игрой в матче с «Ростовом» тоже в них не верю, они проиграют — 0:1.
ЦСКА – «Локомотив» — 0:2
У ЦСКА маловато опытных игроков, а «Локомотив» — матёрый волк. Я отдаю предпочтение «Локо». Чалов, конечно, может всех удивить, но думаю, что «Локомотив» персонально его закроет, а свои пару моментов использует.
«Рубин» — «Ахмат» — 2:2
Здесь будет борьба, обе команды очень хороши, у обоих клубов есть свой стиль. «Рубин» после ухода Бердыева вздохнул полной грудью, но «Ахмат» не должен был терять очки раньше. И там и там любят атаковать, хорошее нападение у команд, так что будет результативная игра и ничья — 2:2.
Прогноз читателей
Игорь Зубов (Санкт-Петербург):
«Динамо» – «Урал» — 2:0
Динамовцам после неудачного старта отступать, как говорится, некуда. Да и на уральцев, находящихся в лидерах чемпионата, настроиться москвичам не составит особого труда.
«Уфа» – «Крылья Советов» — 1:3
И уфимцы, и самарцы показали в начале чемпионата красивый футбол. Как оказалось, футболисты обеих команд умеют забивать, и если форварды «Уфы» и «Крыльев Советов» продолжат искать счастье у ворот соперника, то игра на стадионе «Нефтяник» получится достаточно зрелищной.
«Тамбов» – «Спартак» — 1:2
Красно-белых сегодня многие критикуют, считая, что подопечные Олега Кононова играют не по-спартаковски — без искры в глазах. Безусловно, «Тамбов» тоже постарается воспользоваться ситуацией и взять первые очки в чемпионате. Однако москвичам в матче с новичком РПЛ нужно позарез реабилитировать себя в глазах болельщиков.
«Краснодар» – «Сочи» — 1:0
Одержать победу в краснодарском дерби – задача не из простых. Сочинцы на старте пусть и не набрали очков, но показали, что заставят считаться с собой всех конкурентов по чемпионату, даже тех, которым предстоит выступить в Лиге чемпионов.
«Оренбург» – «Зенит» — 2:1
Третий матч с командами, находящимися в подвале турнирной таблицы, для действующих чемпионов России может оказаться самым сложным. Естественно, что должную поддержку «Оренбургу», который впервые в чемпионате сыграет на своём поле, должны оказать его болельщики.
«Арсенал» – «Ростов» — 1:1
В прошлом туре футболисты «Арсенала» обыграли в гостях «Крылья Советов», показав, что могут бороться в чемпионате за место в «зоне еврокубков». Примерно в таком же статусе находится и «Ростов», отобравший неделю назад очки у «Спартака». Но сможет ли команда Валерия Карпина показать положительный результат в своём первом выездном матче?
ЦСКА – «Локомотив» — 3:0
Каждое столичное дерби интересно само по себе. В этом матче психологическое предпочтение у красно-синих, переставших мандражировать после сенсационного поражения в Самаре на старте чемпионата. А вот «Локомотив», несмотря на более высокое место, занимаемое в турнирной таблице, ещё не встречался с клубами топ-класса, поэтому «железнодорожникам» будет сложнее.
«Рубин» – «Ахмат» — 1:1
Обе команды примерно равны по силе, поэтому ничейный результат в матче между ними может оказаться наиболее вероятным.
Прогноз журналистов
Михаил Гончаров, обозреватель «Чемпионата»:
«Динамо» — «Урал» — 2:2
Обновлённой команде Дмитрия Хохлова пора бы уже побеждать, но «Урал» на старте сезона больно хорош. У него есть все шансы после двух побед снова набрать очки.
«Уфа» — «Крылья Советов» — 2:1
Вадим Евсеев найдёт способ засушить игру, прикрыть Соболева и добыть первый положительный результат в чемпионате.
«Тамбов» — «Спартак» — 1:2
Против «Ростова» красно-белые смотрелись намного лучше, чем против «Сочи». Но «Тамбов» точно даст бой — с Григоряном по-другому не бывает.
«Краснодар» — «Сочи» — 3:1
Команда Александра Точилина понравилась в первом туре и блёкло выглядела во втором. В играх с её участием получается обычно весёлый футбол — а это на руку «Краснодару».
«Оренбург» — «Зенит» — 0:2
Без шансов, без вариантов.
«Арсенал» — «Ростов» — 2:2
Ожидаю ещё один весёлый матч в туре — обе команды умеют атаковать, а изменившийся «Ростов» вообще стремительно становится откровением.
ЦСКА — «Локомотив» — 1:1
За «армейцев» — домашние трибуны и молодость, за «железнодорожников» — более зрелый и качественный состав. Итого ничья.
«Рубин» — «Ахмат» — 1:0
Шаронов изменил стиль «Рубина» в лучшую сторону, поэтому хочу пожелать его команде одержать очередную победу.
- 26 июля 2019
-
15:25
-
15:20
-
15:11
-
14:59
-
14:57
-
14:33
-
14:29
-
14:17
-
14:14
-
14:00
-
13:59
-
13:48
-
13:42
-
13:41
-
13:23
-
13:20
-
13:06
-
12:58
-
12:40
-
12:35
-
12:28
-
12:20
-
12:05
-
11:53
-
11:44
-
11:27
-
11:09
-
11:08
-
10:49
-
10:44
-
10:38
-
10:20
-
10:20
-
10:06
-
09:55