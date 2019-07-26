«С «Тамбовом» бодаться надо, а «Спартак» привык играть на чистых мячах»

Никак не раскачаются участники нашего турнира. И во втором туре результаты не слишком впечатляют. К счастью, есть исключения.

Иван Мальцев из Москвы угадал счёт матча «Локомотив» — «Тамбов» (первая пятёрка в сезоне), разницу в играх «Уфа» — «Краснодар», ЦСКА – «Оренбург» и «Ростов» — «Спартак», а также исходы встреч «Урал» — «Ахмат» и «Сочи» — «Зенит». Очки взяты на шести матчах из восьми, а итог — 16 баллов.

Максим Деменко угадал разницу в играх ЦСКА — «Оренбург» и «Сочи» — «Зенит», плюс исход поединка «Локомотив» — «Тамбов». Это 7 очков.

Выпускающий редактор «Чемпионата» Александр Титеев угадал разницу в игре «Уфа» — «Краснодар» и исход встреч ЦСКА – «Оренбург» и«Локомотив» — «Тамбов». Сумма — 5 баллов.

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Прогноз специалистов

Валерий Рейнгольд, знаменитый в прошлом футболист:

«Динамо» — «Урал» — 1:0

«Динамо» выиграет 1:0. Они нормально играли в первых двух турах, «Рубину» проиграли абсолютно случайно. Сейчас «Динамо» гораздо лучше выглядит, чем в прошлом году, так что на своём поле они реабилитируются перед болельщиками и отдадут все силы. Да и «Уралу» достаточно тех очков, что они набрали, они будут играть от обороны, а «Динамо» их накажет.

«Уфа» — «Крылья Советов» — 1:1

Бой между командами-неудачницами, хотя гости три очка уже набрать успели. «Уфа» будет больше стараться что-то показать в этом матче, у них ведь ноль очков. Но соперники равные, поэтому ставлю на ничью 1:1.

«Тамбов» — «Спартак» — 1:0

«Спартак» в лице «Тамбова» получит очень серьёзного соперника. Я видел команду Григоряна – она очень упёртая, с ней бодаться надо. А «Спартак» привык играть на чистых мячах, чтобы им никто не мешал творить на поле – такого не бывает, это ошибка всех тренеров «Спартака». Нужна самоотдача и упорство, если «Спартак» эти качества покажет, то ловить хозяевам нечего. Но «Спартак» напорется в обороне, а в самоотдачу «Спартака» я не верю, поэтому 1:0.

«Краснодар» — «Сочи» — 2:0

«Краснодар» победит 2:0. «Сочи» с «Зенитом» мне абсолютно не понравился, запал, видимо, у них закончился на «Спартаке». Не знаю, как они будут выглядеть сейчас – играть только за счёт сумасшедшей самоотдачи сложно, а мастерства им не хватает.

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«Оренбург» — «Зенит» — 0:1

«Оренбург» попытается дать бой, но «Зенит» выглядит очень прилично. Да и состав у них хороший, так что у «Оренбурга», несмотря на все попытки что-то противопоставить этому составу «Зенита», ничего не получится. Гости победят — 1:0.

«Арсенал» — «Ростов» — 0:1

Хозяева ничего не сделают в этом матче, как и накануне ничего не показали ничего в Лиге Европы. Была неправильная тактика, получили по ушам из-за этого и фактически из турнира уже вылетели. С такой игрой в матче с «Ростовом» тоже в них не верю, они проиграют — 0:1.

ЦСКА – «Локомотив» — 0:2

У ЦСКА маловато опытных игроков, а «Локомотив» — матёрый волк. Я отдаю предпочтение «Локо». Чалов, конечно, может всех удивить, но думаю, что «Локомотив» персонально его закроет, а свои пару моментов использует.

«Рубин» — «Ахмат» — 2:2

Здесь будет борьба, обе команды очень хороши, у обоих клубов есть свой стиль. «Рубин» после ухода Бердыева вздохнул полной грудью, но «Ахмат» не должен был терять очки раньше. И там и там любят атаковать, хорошее нападение у команд, так что будет результативная игра и ничья — 2:2.

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Прогноз читателей

Игорь Зубов (Санкт-Петербург):

«Динамо» – «Урал» — 2:0

Динамовцам после неудачного старта отступать, как говорится, некуда. Да и на уральцев, находящихся в лидерах чемпионата, настроиться москвичам не составит особого труда.

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«Уфа» – «Крылья Советов» — 1:3

И уфимцы, и самарцы показали в начале чемпионата красивый футбол. Как оказалось, футболисты обеих команд умеют забивать, и если форварды «Уфы» и «Крыльев Советов» продолжат искать счастье у ворот соперника, то игра на стадионе «Нефтяник» получится достаточно зрелищной.

«Тамбов» – «Спартак» — 1:2

Красно-белых сегодня многие критикуют, считая, что подопечные Олега Кононова играют не по-спартаковски — без искры в глазах. Безусловно, «Тамбов» тоже постарается воспользоваться ситуацией и взять первые очки в чемпионате. Однако москвичам в матче с новичком РПЛ нужно позарез реабилитировать себя в глазах болельщиков.

«Краснодар» – «Сочи» — 1:0

Одержать победу в краснодарском дерби – задача не из простых. Сочинцы на старте пусть и не набрали очков, но показали, что заставят считаться с собой всех конкурентов по чемпионату, даже тех, которым предстоит выступить в Лиге чемпионов.

«Оренбург» – «Зенит» — 2:1

Третий матч с командами, находящимися в подвале турнирной таблицы, для действующих чемпионов России может оказаться самым сложным. Естественно, что должную поддержку «Оренбургу», который впервые в чемпионате сыграет на своём поле, должны оказать его болельщики.

«Арсенал» – «Ростов» — 1:1

В прошлом туре футболисты «Арсенала» обыграли в гостях «Крылья Советов», показав, что могут бороться в чемпионате за место в «зоне еврокубков». Примерно в таком же статусе находится и «Ростов», отобравший неделю назад очки у «Спартака». Но сможет ли команда Валерия Карпина показать положительный результат в своём первом выездном матче?

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ЦСКА – «Локомотив» — 3:0

Каждое столичное дерби интересно само по себе. В этом матче психологическое предпочтение у красно-синих, переставших мандражировать после сенсационного поражения в Самаре на старте чемпионата. А вот «Локомотив», несмотря на более высокое место, занимаемое в турнирной таблице, ещё не встречался с клубами топ-класса, поэтому «железнодорожникам» будет сложнее.

«Рубин» – «Ахмат» — 1:1

Обе команды примерно равны по силе, поэтому ничейный результат в матче между ними может оказаться наиболее вероятным.

Прогноз журналистов

Михаил Гончаров, обозреватель «Чемпионата»:

«Динамо» — «Урал» — 2:2

Обновлённой команде Дмитрия Хохлова пора бы уже побеждать, но «Урал» на старте сезона больно хорош. У него есть все шансы после двух побед снова набрать очки.



«Уфа» — «Крылья Советов» — 2:1

Вадим Евсеев найдёт способ засушить игру, прикрыть Соболева и добыть первый положительный результат в чемпионате.



«Тамбов» — «Спартак» — 1:2

Против «Ростова» красно-белые смотрелись намного лучше, чем против «Сочи». Но «Тамбов» точно даст бой — с Григоряном по-другому не бывает.

«Краснодар» — «Сочи» — 3:1

Команда Александра Точилина понравилась в первом туре и блёкло выглядела во втором. В играх с её участием получается обычно весёлый футбол — а это на руку «Краснодару».



«Оренбург» — «Зенит» — 0:2

Без шансов, без вариантов.



«Арсенал» — «Ростов» — 2:2

Ожидаю ещё один весёлый матч в туре — обе команды умеют атаковать, а изменившийся «Ростов» вообще стремительно становится откровением.



ЦСКА — «Локомотив» — 1:1

За «армейцев» — домашние трибуны и молодость, за «железнодорожников» — более зрелый и качественный состав. Итого ничья.



«Рубин» — «Ахмат» — 1:0

Шаронов изменил стиль «Рубина» в лучшую сторону, поэтому хочу пожелать его команде одержать очередную победу.