Свадебные генералы в РПЛ. Кто формально исполняет роль главного тренера

В новом сезоне РПЛ появились две совершенно неизвестные широкому кругу болельщиков фигуры, заявленные в качестве главных тренеров – 47-летний Сергей Матвеев в «Краснодаре» и 45-летний испанец Эдуардо Докампо в «Рубине». Все знают, что руководят командами они формально, подменяя настоящих наставников «Краснодара» и «Рубина» только на предматчевых интервью и послематчевых пресс-конференциях. Причина – отсутствие у Мурада Мусаева и Романа Шаронова лицензии Pro. К слову, такая же ситуация в ФНЛ и у главного тренера «Торпедо» Сергея Игнашевича. Всё самое важное о сложившейся ситуации было написано здесь:

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А сейчас мы расскажем, кто такие Матвеев и Докампо.

Кто такой Сергей Матвеев

Матвеев был профессиональным футболистом, но на высоком уровне не заиграл. Начинал карьеру в «Машиностроителе» из Сергиева Посада, в середине 1990-х немного поиграл за «Нефтехимик» и «Сатурн» из Раменского, а в 1997-м оказался в «Спортакадемклубе». Столичный клуб был создан на базе приказавшего долго жить «Машиностроителя».

В «Спортакадемклубе» Матвеев закончил карьеру в 2003-м, после чего возглавил команду. Потом работал в футбольной школе «Академика», был ассистентом Константина Сарсании в «Спортакадемклубе» и Игоря Чугайнова в дубле «Химок», а с 2010-го по 2013-й работал в школе московского «Динамо». В 2014 году случился новый поворот в тренерской карьере Матвеева – он возглавил юношескую сборную России (игроки 1999 года рождения). В его команду попали Матвей Сафонов, Артём Голубев, Даниил Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов и Иван Игнатьев, с которым работал в «Краснодаре» молодой специалист Мурад Мусаев.

Сергей Матвеев Фото: fckrasnodar.ru

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Тренер Мхитар Давидян, у которого начинал Сулейманов, вспоминал в интервью для «Чемпионата» историю появления Шапи в юношеской сборной Матвеева:

— Был интересный случай. Сборная 1999 года рождения собиралась в Крымске. Её тренер, хорошо знакомый мне Сергей Матвеев, предупредил: краснодарских ребят дёргать не буду – хочу московских просеять. Предложил ему товарищескую игру. Руководство, вплоть до Сергея Николаевича (Галицкого), идею одобрило. Выделили нам стадион дубля, отправили за гостями автобус. Мы выиграли 1:0, Игнатьев забил. Так вот, Матвеев прямо из раздевалки забрал пятерых наших мальчиков на сбор. Шапи среди них не оказалось. Договорились так: я подготовлю нарезку моментов с его участием и отправлю Сергею по электронке. Сделал, выслал. Через час звонок: «Готовьте документы – загранпаспорт, доверенность от родителей – на следующий выезд берём». С тех пор и до последнего турнира Сулейманов был основным игроком юношеской сборной. А в академии у Шапи сложилась смертельная связка с Ваней Игнатьевым: спиной друг друга чувствовали, с закрытыми глазами. Кучу голевых передач наотдавали друг другу.

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Под руководством Матвеева юношеская сборная России заняла первое место в группе с Черногорией, Кипром и Беларусью в квалификационном раунде Евро-2016. Команда продолжила отборочный цикл в элитном раунде, но не сумела пробиться в финальную стадию. Нужно было занять первое или второе место в группе с Италией, Боснией и Грузией. Россия уступила итальянцам и боснийцам по разнице мячей, набрав, как и конкуренты, шесть очков.

В 2016-м Матвеев покинул юношескую сборную и переехал в Лондон. В нынешнем году получил лицензию Pro. Благодаря ценному документу и был заявлен главным тренером «Краснодара». Понятно, что свою роль сыграло давнее знакомство с Мусаевым.

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Кто такой Эду Докампо?

Эду Докампо был ещё менее заметным футболистом, нежели Матвеев. Выступал в Испании только за любительские команды на позиции полузащитника. До того как переехать в Казань в 2012 году, работал тренером в академии «Атлетика» из Бильбао – возглавлял одну из юношеских команд басков. В «Рубин» его пригласили Курбан Бердыев и Рауль Рианчо.

Рианчо отвечал тогда за развитие клубной академии и позвал нескольких соотечественников поработать в Казань. В школе «Рубина» Эдуардо и познакомился с Романом Шароновым, когда бывший защитник только начинал делать первые тренерские шаги по окончании карьеры игрока. Именно Докампо организовал Шаронову одну из первых зарубежных стажировок – в «Атлетик».

В 2015-м Эду стал по совместительству трудиться в тренерском штабе Александра Хацкевича в сборной Беларуси. После того как в «Рубин» пришла команда Ильсура Метшина, с испанскими специалистами не стали продлевать контракты. В 2017-м Докампо уехал в Саудовскую Аравию и проработал год в «Аль-Ахли», а прошлым летом Хацкевич, тренировавший уже киевское «Динамо», позвал Эду в столицу Украины. Там Докампо находился до возвращения в Казань.

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Работая в академии «Рубина», Докампо объяснил в интервью «Бизнес Онлайн», чем отличаются по менталитету дети, занимающиеся футболом в России и Испании:

«Отличаются в воспитании. В России оно очень жёсткое. Здесь не дают детям думать: «Ты делаешь так, так и так». Если ты не будешь делать так, как тебе сказали, то последует наказание. По-моему, это очень плохой стиль обучения. Все всегда ошибаются. Ошибок не будет, только если ничего не делать. Дети боятся совершить ошибку, потому что тогда будут наказаны. Они предпочитают не делать ничего, не ошибаться, но и не развиваться. А в Испании детям наоборот дают выбор. Не всегда, но в очень многих ситуациях».

Знающие Докампо люди характеризуют его как очень спокойного, коммуникабельного и дружелюбного человека. Хорошая атмосфера в коллективе Шаронова – это в том числе и его заслуга. За годы жизни на постсоветском пространстве испанец достаточно прилично освоил русский язык, так что в общении с игроками «Рубина» уже не нуждается в помощи переводчика. Только на пресс-конференциях компанию Эду составляет сотрудник международного отдела казанского клуба Ада Назырова. Выступления перед журналистами пока в новинку для Докампо, а подробно излагать свои мысли на неродном языке, да ещё и в стрессовой ситуации, ему пока непросто.