«Спартак» поборется за сына Диего Симеоне. Трансферное окно ещё не закрыто

Ранее на Джованни претендовало «Динамо». Об этом и другом – в обзоре главных новостей дня.

«Краснодар» проиграл «Олимпиакосу» и вылетел из Лиги чемпионов



В ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Краснодар» принимал «Олимпиакос». Встреча состоялась на стадионе ФК «Краснодар» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.



На 10-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин. Через минуту ответный гол в ворота «быков» забил нападающий «Олимпиакоса» Юссеф Эль-Араби. В начале второго тайма Эль-Араби оформил дубль и вывел греческую команду вперёд в счёте.



Напомним, первая встреча, прошедшая в Греции 21 августа, завершилась победой хозяев со счётом 4:0. Таким образом, «Олимпиакос» одержал победу в противостоянии и вышел в групповой этап Лиги чемпионов, а «Краснодар» покинул турнир и получил шанс попробовать свои силы в Лиге Европы.

Стало только хуже. «Краснодар» снова проиграл грекам и потерял Шапи Станислав Крицюк был лучшим на поле и не позволил «Олимпиакосу» повторно разгромить «быков».

«Црвена Звезда» и загребское «Динамо» вышли в групповой турнир Лиги чемпионов



В ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Црвена Звезда» принимала «Янг Бойз». Встреча состоялась на стадионе «Райко Митич — Црвена Звезда» в Белграде и завершилась ничьей со счётом 1:1.



На 59-й минуте нападающий «Црвены Звезды» Алекса Вуканович открыл счёт в матче. Во втором тайме, на 81-й минуте форвард сербской команды Эль-Фарду Бен Набуан отправил мяч в собственные ворота и сравнял счёт. В компенсированное время игры главный арбитр встречи показал вторую жёлтую карточку нападающему хозяев То Мане. Напомним, первая встреча в Швейцарии завершилась ничьей со счётом 2:2.



В другом матче «Русенборг» принимал загребское «Динамо». Игра прошла на стадионе «Леркендал» в Тронхейме и завершилась со счётом 1:1. В первом матче хорватский клуб выиграл со счётом 2:0.



Таким образом, «Црвена Звезда» и загребское «Динамо» вышли в групповой турнир Лиги чемпионов, а «Янг Бойз» и «Русенборг» покинули соревнование.

«Локомотив» объявил о переходе чемпиона Европы Жоау Мариу



Португальский полузащитник «Интера» Жоау Мариу перешёл в «Локомотив», сообщается на официальном сайте российского клуба.



Российский клуб арендовал футболиста до окончания сезона-2019/20. Ранее сообщалось, что «железнодорожники» будут иметь право последующего выкупа игрока за € 18 млн.



Мариу перешёл в «Интер» летом 2016 года из лиссабонского «Спортинга». Сумма трансфера составила € 40 млн. В прошлом сезоне 26-летний португалец принял участие в 20 матчах итальянского национального чемпионата (12 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и двух результативных передач, а также получил две жёлтые карточки.



В 2016 году Мариу в составе сборной Португалии стал победителем чемпионата Европы, который состоялся во Франции.

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Жоау Мариу подписал контракт на глазах у болельщиков. Такого в РПЛ не было Чемпион Европы – в «Локо».

«Спартак» поборется с «Динамо» за Джованни Симеоне



В борьбу за нападающего Джованни Симеоне, сына главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, вступил «Спартак», утверждает Primocanale. Ранее стало известно, что в услугах игрока «Фиорентины» заинтересовано «Динамо».



Напомним, ранее 24-летний форвард отказался от возможного переезда в Россию, несмотря на то что «Динамо» предложило ему более выгодный контракт, нежели у него сейчас в «Фиорентине».



Симеоне перешёл в «Фиорентину» летом 2017 года из «Дженоа». В прошлом сезоне на клубном уровне он провёл 40 матчей. На его счету 8 забитых мячей и 6 результативных передач. Рыночная трансферная стоимость нападающего на сегодняшний день составляет € 20 млн. Его контракт с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2023 года.

Ни слова о яйцах. В Кононова не поверят как в Карреру – и это хорошо «Спартак» забивает «Крыльям» на последней минуте – и кажется, что где-то мы это уже видели.

Источник: «Интер» согласовал трансфер Алексиса Санчеса



Чилийский нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес перейдёт в «Интер», сообщается в «Твиттере» журналиста Фабрицио Романо.



Ранее сообщалось, что итальянский клуб готов арендовать футболиста до окончания сезона-2019/20 с правом последующего выкупа за € 15 млн. Впрочем, проблемой могла стать высокая зарплата чилийца, который в стане манкунианцев получает £ 390 тыс. (€ 426 тыс.) в неделю. «Интер» был готов платить лишь половину этой суммы.



Алексис перешёл в «Манчестер Юнайтед» в начале 2018 года из лондонского «Арсенала». Ранее 30-летний форвард выступал за «Барселону», «Ривер Плейт», «Коло-Коло», «Удинезе» и «Кобрелоа».В минувшем сезоне Санчес забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи в 27 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Контракт чилийца с манкунианцами рассчитан до 30 июня 2022 года.

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Организация и проведение матчей Евро-2020 в России обойдётся в 6,3 млрд рублей



Подготовка и проведение матчей чемпионата Европы 2020 года в России обойдётся более чем в 6,3 млрд рублей, сообщается на федеральном сайте проектов нормативных правовых актов.



Согласно прогнозам, для проведения в России матчей чемпионата Европы в 2019 и 2020 году понадобится 6,315 млрд рублей. При этом из федерального бюджета будет выделено 2,585 млрд рублей, остальные средства предоставят субъекты РФ.



На транспортное обслуживание будет выделено 3,133 млрд рублей, на медицинское обслуживание — 101 млн рублей. Культурная программа обойдётся в 130 млн рублей, а подготовка площадок для организации зоны публичного просмотра матчей — в 341 млн рублей. 2,586 млрд рублей уйдет на мероприятия оргкомитета российской части турнира и продвижение чемпионата Европы.

Чемпионат Европы по футболу 2020 года пройдёт на 12 стадионах 12 городов 11 государств (12 национальных ассоциаций УЕФА). Матчи состоятся в Санкт-Петербурге, Мюнхене, Риме, Баку, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Дублине, Глазго, а также в Лондоне.

Адиев может сменить Рахимова на посту главного тренера «Ахмата»



Как стало известно «Чемпионату», грозненский «Ахмат» в самое ближайшее может уволить Рашида Рахимова с поста главного тренера команды. Главный кандидат на данную должность является экс-наставник махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев.



Рахимов вернулся в «Ахмат» в сентябре 2018 года. Ранее специалист возглавлял команду из Грозного с 2013 по 2017 год. Адиев был назначен на пост главного тренера «Анжи» летом 2018 года. В марте текущего года после разгромного поражения в матче с «Краснодаром» (0:5) Адиев подал в отставку, однако клуб её не принял. по окончании сезона-2018/2019 Адиев покинул «Анжи».



«Ахмат» набрал 7 очков в 7 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является «Краснодар». набравший 14 очков в 7 матчах.

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Мешков обслужит матч 8-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит», будет использована VAR



Назначены арбитры и инспекторы на матчи 8-го тура Российской Премьер-Лиги, сообщает официальный сайт РФС.



30 августа (пятница)

«Крылья Советов» — «Динамо»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).



31 августа (суббота)

«Уфа» — «Оренбург»: судья — Игорь Панин (Дмитров).

«Рубин» — «Сочи»: судья — Николай Волошин (Смоленск).

«Локомотив» — «Ростов»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

«Ахмат» — «Тамбов»: судья — Сергей Карасев (Москва).



1 сентября (воскресенье)

«Урал» — «Краснодар»: судья — Алексей Сухой (Люберцы).

«Арсенал» — ЦСКА: судья — Евгений Турбин (Дмитров).

«Спартак» — «Зенит»: судья — Виталий Мешков (Дмитров).