«Спартак» выиграет, но очень натужно». Прогнозы на 9-й тур РПЛ

В 8-м туре нашего конкурса победу снова праздновала команда читателей. В третий раз подряд. И лидерство специалистов уже не кажется таким очевидным.

Гавриил Каширин из Москвы угадал счета матчей «Ахмат» — «Тамбов» и «Арсенал» — ЦСКА плюс исход встречи «Урал» — «Краснодар». Итого — 11 очков.

Максим Пахомов набрал 9 баллов, он угадал счёт в игре «Ахмат» – «Тамбов», разницу в матче «Локомотив» – «Ростов» и исход встречи «Урал» – «Краснодар».

Игорь Колыванов угадал счёт матча «Арсенал» — ЦСКА и разницу в игре «Крылья Советов» — «Динамо». Это 8 очков.

«Зенит» может сменить всю полузащиту после «Спартака». Что там с Малкомом? Впереди у чемпиона России сложный график – 7 матчей за 23 дня.

Таблица после 8-го тура

Специалисты — 81

Читатели — 73

Журналисты — 70

Лучшие результаты

Олег Веретенников — 18 (4-й тур)

Иван Мальцев (Москва) — 16 (2-й тур)

Михаил Гончаров — 16 (3-й тур)

Сергей Черных (Москва) — 15 (7-й тур)

Владислав Тернавский — 14 (7-й тур)



Худшие результаты

Анна Кольцова (Казань) — 3 (4-й тур)

Олег Нефёдов (Санкт-Петербург) — 4 (1-й тур)

Александр Титеев — 5 (2-й тур)

Александр Алейников — 5 (5-й тур)

Прогноз специалистов

Дмитрий Радченко, бывший нападающий «Зенита»:

«Зенит» — «Арсенал» — 2:0

«Зенит» играет дома. В хорошем настроении в команду вернулись игроки сборной, поэтому победа хозяев.



«Спартак» — «Урал» — 3:1

Думаю, что будет интересный матч. Встречаются команды, которые пропагандируют атакующий футбол. Победит «Спартак».

Томас Цорн: с Каррерой «Спартак» контактировать не намерен Первая часть интервью – о тренерах, расизме, трансферах и Шюррле.

«Сочи» — «Локомотив» — 1:1

Понятно, что «Сочи» сейчас приходит в себя, старт сезона был не очень хорошим. «Локомотив» берёт свои очки, находится вверху турнирной таблицы. Будет очень тяжёлый матч для них, который закончится результативной ничьей.



«Оренбург» — «Рубин» — 1:0

Хозяевам необходимо набирать очки. Они играют на своём искусственном поле, где очень неудобно играть другим командам. Я думаю, что «Оренбург» победит.



«Тамбов» — ЦСКА — 0:1

«Тамбов» уже показывал на своём поле хорошую игру: обыгрывал грандов, таких как «Спартак». Будет неплохая игра, но я думаю, что ЦСКА всё равно одержит победу.



«Краснодар» — «Крылья Советов» — 1:0

Команда Божовича начала сезон не очень хорошо. Будет непростой матч. «Краснодар» играет дома, находится наверху турнирной таблицы, поэтому одержит минимальную победу.



«Динамо» — «Уфа» — 3:0

«Динамо» хорошо укрепилось, состав у них боеспособный. Я думаю, этот матч они выиграют.



«Ростов» — «Ахмат» — 2:0

«Ростов» играет дома. В этом сезоне команда Валерия Карпина ставит перед собой самые большие задачи и терять очки у себя дома не собирается. «Ахмат» будет делать всё возможное, чтобы набрать очки в гостях, это им необходимо. В этом сезоне они много уже потеряли. Думаю, что «Ростов» окажется сильнее.

«Спартак» судится с фаном ЦСКА. Он назвал Адриано «обезьяной» в «Твиттере» Андрея Малосолова обвиняют по статье «о возбуждении вражды из расистских побуждений». Год назад ему грозил бы тюремный срок.

Прогноз читателей

Карен Варданян (Санкт-Петербург):

«Зенит» — «Арсенал» — 3:1

Питерцы должны спокойно выигрывать такие матчи, если хотят стать чемпионами.

«Спартак» — «Урал» — 1:1

«Спартак» умеет удивлять и в этом матче, мне кажется, так и сделает. «Урал» умеет атаковать и прилично забивает.

Говорят, Зобнин регрессирует. Это правда, но вина – на тренерах «Спартака» Одну проблему точно давно пора устранить.

«Сочи» — «Локомотив» — 0:1

«Сочи» в прошлом туре впервые в чемпионате выиграл. В гостях. С крупным счётом. Но и «Локо» будет злым после двух матчей без побед. Победит класс.

«Оренбург» — «Рубин» — 1:0

«Рубин» начал опускаться вниз, а в прошлом туре крупно проиграл дома «Сочи». У «Оренбурга» дела пошли в гору, и дома команда победит.

«Тамбов» — ЦСКА — 0:2

«Тамбов» пока очевидный кандидат на вылет и, кроме победы над «Спартаком» дома, ничего не показал.

«Краснодар» — «Крылья Советов» — 3:1

«Быки» провели дома три матча — две победы и ничья с «Локо». С Самарой у команды не должно быть проблем.

«Динамо» — «Уфа» — 1:0

Если что, «Уфа» сейчас выше в таблице, но «Динамо» два матча не пропускает, плюс начинают работать трансферы.

«Ростов» — «Ахмат» — 2:1

Это в прошлом сезоне команда Валерия Карпина хорошо играла в гостях и затем теряла очки дома. Сейчас и на своём поле «Ростов» хорош.

Егоров не сдаётся. Устроил сборы для судей, часами разбирал с ними все ошибки Говорит, скоро всё изменится к лучшему.

Прогноз журналистов

Олег Лысенко, обозреватель «Чемпионата»:

«Зенит» — «Арсенал» — 2:1

«Зенит» уже проигрывал Туле дома и в Кубке, и в чемпионате, но сегодня осечки не допустит. Совершенно неподходящий момент для благодушия и турнирной благотворительности: между первым и четвёртым местами всего одно очко!

«Спартак» — «Урал» — 1:0

«Урал» не самый приятный «клиент» для «Спартака» — 6 поражений за пятилетку с небольшим (с учётом Кубка)! А для Парфёнова каждая встреча с красно-белыми ещё и носит дополнительный личный подтекст. В этот раз «Спартак» всё же выиграет, но очень, очень натужно.



«Сочи» — «Локомотив» — 2:2

После прибытия питерской бригады «Сочи» наконец на команду РПЛ стал похож. Думаю, уж ничейку-то на своей поляне южане зацепят.



«Оренбург» — «Рубин» — 1:1

«Рубин» после стартового рок-н-ролла подсдулся, «Оренбург», наоборот, воспрянул духом. Очки нужны обоим — полагаю, оба их и возьмут. По одному.



«Тамбов» — ЦСКА — 1:3

Гогуа подскажет новым сослуживцам, где у «Тамбова» болевые точки. Оборона дебютанта и прежде не выглядела непроходимой, а с уходом Седрика стала ещё более уязвимой. Марио, Влашич и Чалов покуражатся в Саранске.

Бабаев рассказал всё о трансферах ЦСКА. Мощное интервью гендиректора «армейцев» Про Комличенко, предложение «Зенита» по Марио Фернандесу и влияние фанатов на переходы игроков.

«Краснодар» — «Крылья Советов» — 2:1

После четырёх поражений в пяти турах разговоры об отставке Божовича совсем не кажутся надуманными и беспочвенными. Самарцы будут яростно цепляться за очки в Краснодаре, но класс соперника объективно выше.



«Динамо» — «Уфа» — 1:0

После массовой летней закупки болельщики вправе требовать от «Динамо» если не моментального, то быстрого игрового прогресса. «Уфу», которая каждое «окно» лидеров теряет, москвичи должны побеждать дома.



«Ростов» — «Ахмат» — 0:1

В противоборстве одного из лидеров с 12-й командой сезона всё вроде бы очевидно, но есть ощущение, что «Ахмат» упрётся в Ростове и один мячик в ворота как-нибудь да заковыряет. Этого может хватить для третьей победы в сезоне. Хотя объективно «Ростов» сегодня сильнее.