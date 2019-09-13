«Спартак» выиграет, но очень натужно». Прогнозы на 9-й тур РПЛ

В 8-м туре нашего конкурса победу снова праздновала команда читателей. В третий раз подряд. И лидерство специалистов уже не кажется таким очевидным.
Гавриил Каширин из Москвы угадал счета матчей «Ахмат» — «Тамбов» и «Арсенал» — ЦСКА плюс исход встречи «Урал» — «Краснодар». Итого — 11 очков.
Максим Пахомов набрал 9 баллов, он угадал счёт в игре «Ахмат» – «Тамбов», разницу в матче «Локомотив» – «Ростов» и исход встречи «Урал» – «Краснодар».
Игорь Колыванов угадал счёт матча «Арсенал» — ЦСКА и разницу в игре «Крылья Советов» — «Динамо». Это 8 очков.
Таблица после 8-го тура
Специалисты — 81
Читатели — 73
Журналисты — 70
Олег Веретенников — 18 (4-й тур)
Иван Мальцев (Москва) — 16 (2-й тур)
Михаил Гончаров — 16 (3-й тур)
Сергей Черных (Москва) — 15 (7-й тур)
Владислав Тернавский — 14 (7-й тур)
Худшие результаты
Анна Кольцова (Казань) — 3 (4-й тур)
Олег Нефёдов (Санкт-Петербург) — 4 (1-й тур)
Александр Титеев — 5 (2-й тур)
Александр Алейников — 5 (5-й тур)
Прогноз специалистов
Дмитрий Радченко, бывший нападающий «Зенита»:
«Зенит» — «Арсенал» — 2:0
«Зенит» играет дома. В хорошем настроении в команду вернулись игроки сборной, поэтому победа хозяев.
«Спартак» — «Урал» — 3:1
Думаю, что будет интересный матч. Встречаются команды, которые пропагандируют атакующий футбол. Победит «Спартак».
«Сочи» — «Локомотив» — 1:1
Понятно, что «Сочи» сейчас приходит в себя, старт сезона был не очень хорошим. «Локомотив» берёт свои очки, находится вверху турнирной таблицы. Будет очень тяжёлый матч для них, который закончится результативной ничьей.
«Оренбург» — «Рубин» — 1:0
Хозяевам необходимо набирать очки. Они играют на своём искусственном поле, где очень неудобно играть другим командам. Я думаю, что «Оренбург» победит.
«Тамбов» — ЦСКА — 0:1
«Тамбов» уже показывал на своём поле хорошую игру: обыгрывал грандов, таких как «Спартак». Будет неплохая игра, но я думаю, что ЦСКА всё равно одержит победу.
«Краснодар» — «Крылья Советов» — 1:0
Команда Божовича начала сезон не очень хорошо. Будет непростой матч. «Краснодар» играет дома, находится наверху турнирной таблицы, поэтому одержит минимальную победу.
«Динамо» — «Уфа» — 3:0
«Динамо» хорошо укрепилось, состав у них боеспособный. Я думаю, этот матч они выиграют.
«Ростов» — «Ахмат» — 2:0
«Ростов» играет дома. В этом сезоне команда Валерия Карпина ставит перед собой самые большие задачи и терять очки у себя дома не собирается. «Ахмат» будет делать всё возможное, чтобы набрать очки в гостях, это им необходимо. В этом сезоне они много уже потеряли. Думаю, что «Ростов» окажется сильнее.
Прогноз читателей
Карен Варданян (Санкт-Петербург):
«Зенит» — «Арсенал» — 3:1
Питерцы должны спокойно выигрывать такие матчи, если хотят стать чемпионами.
«Спартак» — «Урал» — 1:1
«Спартак» умеет удивлять и в этом матче, мне кажется, так и сделает. «Урал» умеет атаковать и прилично забивает.
«Сочи» — «Локомотив» — 0:1
«Сочи» в прошлом туре впервые в чемпионате выиграл. В гостях. С крупным счётом. Но и «Локо» будет злым после двух матчей без побед. Победит класс.
«Оренбург» — «Рубин» — 1:0
«Рубин» начал опускаться вниз, а в прошлом туре крупно проиграл дома «Сочи». У «Оренбурга» дела пошли в гору, и дома команда победит.
«Тамбов» — ЦСКА — 0:2
«Тамбов» пока очевидный кандидат на вылет и, кроме победы над «Спартаком» дома, ничего не показал.
«Краснодар» — «Крылья Советов» — 3:1
«Быки» провели дома три матча — две победы и ничья с «Локо». С Самарой у команды не должно быть проблем.
«Динамо» — «Уфа» — 1:0
Если что, «Уфа» сейчас выше в таблице, но «Динамо» два матча не пропускает, плюс начинают работать трансферы.
«Ростов» — «Ахмат» — 2:1
Это в прошлом сезоне команда Валерия Карпина хорошо играла в гостях и затем теряла очки дома. Сейчас и на своём поле «Ростов» хорош.
Прогноз журналистов
Олег Лысенко, обозреватель «Чемпионата»:
«Зенит» — «Арсенал» — 2:1
«Зенит» уже проигрывал Туле дома и в Кубке, и в чемпионате, но сегодня осечки не допустит. Совершенно неподходящий момент для благодушия и турнирной благотворительности: между первым и четвёртым местами всего одно очко!
«Спартак» — «Урал» — 1:0
«Урал» не самый приятный «клиент» для «Спартака» — 6 поражений за пятилетку с небольшим (с учётом Кубка)! А для Парфёнова каждая встреча с красно-белыми ещё и носит дополнительный личный подтекст. В этот раз «Спартак» всё же выиграет, но очень, очень натужно.
«Сочи» — «Локомотив» — 2:2
После прибытия питерской бригады «Сочи» наконец на команду РПЛ стал похож. Думаю, уж ничейку-то на своей поляне южане зацепят.
«Оренбург» — «Рубин» — 1:1
«Рубин» после стартового рок-н-ролла подсдулся, «Оренбург», наоборот, воспрянул духом. Очки нужны обоим — полагаю, оба их и возьмут. По одному.
«Тамбов» — ЦСКА — 1:3
Гогуа подскажет новым сослуживцам, где у «Тамбова» болевые точки. Оборона дебютанта и прежде не выглядела непроходимой, а с уходом Седрика стала ещё более уязвимой. Марио, Влашич и Чалов покуражатся в Саранске.
«Краснодар» — «Крылья Советов» — 2:1
После четырёх поражений в пяти турах разговоры об отставке Божовича совсем не кажутся надуманными и беспочвенными. Самарцы будут яростно цепляться за очки в Краснодаре, но класс соперника объективно выше.
«Динамо» — «Уфа» — 1:0
После массовой летней закупки болельщики вправе требовать от «Динамо» если не моментального, то быстрого игрового прогресса. «Уфу», которая каждое «окно» лидеров теряет, москвичи должны побеждать дома.
«Ростов» — «Ахмат» — 0:1
В противоборстве одного из лидеров с 12-й командой сезона всё вроде бы очевидно, но есть ощущение, что «Ахмат» упрётся в Ростове и один мячик в ворота как-нибудь да заковыряет. Этого может хватить для третьей победы в сезоне. Хотя объективно «Ростов» сегодня сильнее.
- 13 сентября 2019
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