Как изменились легионеры РПЛ 2000-х — Фининьо, Одиа, Родригес

В подборке легионеров 2000-х бывшие футболисты «Локомотива», ЦСКА и «Спартака». Не каждый из них оставил яркий след в РПЛ, но все какое-то время были основными игроками своих клубов. Как сейчас выглядят и чем занимаются Фининьо, Чиди Одиа и Клементе Родригес. Об этом ниже.

Фининьо

Годы в РФПЛ: 2006-2009



Клуб: «Локомотив»

Фото: Getty Images/instagram.com/fininho15

В 2006 году бразилец Фининьо подписал контракт с московским «Локомотивом». В составе «железнодорожников» он провёл три сезона, выходя в старте не так уж и часто. С «Локомотивом» стал бронзовым призёром чемпионата, а также обладателем Кубка России 2006/07.



Потом бразилец поиграл на родине – за клуб «Спорт Ресифи». В 2010 году вернулся на постсоветское пространство, подписав контракт с харьковским «Металлистом» Мирона Маркевича. На Украине футболист выступал удачнее, чем в России. За харьковчан Фининьо забил 7 голов в 54 матчах.



После истечения контракта с украинским клубом бразильский защитник вернулся на родину. Сначала он поиграл за «Гояс», а через год в возрасте 30 лет из-за травм завершил карьеру в футбольном клубе «Мадурейра».



В интервью «Советскому спорту» в 2014 году Фининьо заявил, что поехал в Россию только из-за денег:



«Не буду врать, Россия покорила меня зарплатой. Цифры называть не стану. Скажу лишь, что в «Локо» получал где-то в пять раз больше, чем на родине. Не подумайте, что в России мне платили какую-то фантастическую сумму. Дело в том, что бразильские клубы очень бедные – контракты на копейки. И любая прибавка кажется роскошью», — сказал Фининьо.



Уже после завершения карьеры он рассказал, что перенёс два сердечных приступа. Первый приступ произошёл в 2015 году во время игры с друзьями, а второй – ещё через несколько месяцев.



С января 2016 по май 2017 года был спортивным директором бразильского клуба «Атибайя», который выступал во втором дивизионе Бразилии. Позже стал ассистентом главного тренера в другом бразильском клубе — «Атлетико» из Кахазейраса, в котором проработал до конца 2018 года. Сейчас Фининьо часто играет со своими друзьями в пляжный футбол и тренирует команду «Атлетико Хосеэнсе».

Годы в РФПЛ: 2004-2012



Клуб: ЦСКА

Фото: Getty Images/instagram.com/action_man83

Внимание скаутов ЦСКА Чиди Одиа привлёк на Кубке Содружества, где выступал в составе молдавского «Шерифа». В 2004 году он подписал четырёхлетний контракт с армейским клубом, а 2005-й стал самым успешным в карьере нигерийского футболиста. Чиди вместе с ЦСКА выиграл чемпионат, Кубок страны, а также Кубок УЕФА, позже приняв участие и в Суперкубке против английского «Ливерпуля».



Вплоть до 2007 года Одиа был игроком стартового состава ЦСКА. Потом футболиста стали преследовать травмы, он сел на скамейку запасных. В 2012 году руководство ЦСКА вместе с футболистом приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию. Чиди на тот момент было всего 28 лет. После завершения карьеры стало появляться много слухов, связанных с Одиа. Кто-то говорил, что он работает таксистом в Нью-Йорке, но позже эту информацию опроверг бывший агент футболиста.



В 2015 году в одном из интервью генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев упомянул об Одиа:



«Последний раз с ним общался около года назад: Чиди открыл какой-то бизнес и просил оказать содействие в получении российской визы. Потом он уехал в Америку, и там след его простыл», — сказал Бабаев.



На самом деле, после завершения карьеры Одиа отправился в Бельгию, где на протяжении трёх лет лечил больные колени. В 2015 году после трёхлетнего перерыва он вернулся в футбол, сыграв за нигерийский клуб «Юлиус Бергер».В этом же году он завёл страницу в инстаграме, а в 2018 году побывал в качестве зрителя на ЧМ в России. Чиди до сих играет в футбол у себя на родине и находится в превосходной физической форме.

Годы в РФПЛ: 2004-2009



Клуб: «Спартак»

Фото: Getty Images/instagram.com/clementerodriguez03

Аргентинец Клементе Родригес тоже приехал в Россию в 2004 году. Он подписал контракт со «Спартаком» на четыре с половиной года, а сумма трансфера варьировалась в районе четырёх млн евро. Заключив контракт, Родригес отправился со сборной Аргентины на Олимпийские игры в Афины. Вернулся в Москву уже в качестве олимпийского чемпиона.



В «Спартаке» Клементе провёл более 70 матчей за несколько лет, побывав за это время в арендах в «Бока Хуниорс» и «Эспаньоле». В 2009 году у футболиста закончился срок действия контракта с красно-белыми. Он вернулся в Аргентину, где на правах свободного агента перешёл в «Эстудиантес».

Больше Родригес не покидал Южную Америку. После выступления за «Эстудиантес» он вновь вернулся в свой первый профессиональный клуб – «Бока Хуниорс». Проведя там три успешных сезона, аргентинец отправился в бразильский «Сан-Паулу», где ему удалось провести всего три матча.



Этим летом 38-летний защитник покинул аргентинский клуб «Колон» из Санта-Фе. Но карьеру не завершил и, видимо, не собирается. Сейчас играет в составе клуба «Барракас Сентраль», который выступает в третьей по значимости лиге Аргентины.



Год назад в одном из интервью аргентинец заявил, что не общается с футболистами того «Спартака»:



«Честно говоря, ни с кем из того «Спартака» я не поддерживаю отношения. Иногда переписываемся с Фернандо Кавенаги, я подписан на него в Instagram. Но тоже не могу сказать, что часто общаемся. Если когда-нибудь прилечу в Москву, то хотелось бы встретиться с кем-нибудь из спартаковского персонала», — сказал Родригес.



Сейчас футболист изменил имидж. В «Спартаке» у него было бородка, из-за которой его прозвали Индейцем. Теперь Клименте Родригес гладко выбрит и пострижен налысо.