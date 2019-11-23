«Домашний» Евро Россия не получит. Команда Черчесова полетит в Копенгаген

Так решил жребий. Об этом и другом — в обзоре новостей дня.

Дубль Крыховяка принёс «Локомотиву» победу в матче с «Тамбовом»



В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» принимал московский «Локомотив». Встреча состоялась в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.



Первый гол забил полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк на 29-й минуте. Спустя четыре минуты преимущество «железнодорожников» увеличил защитник «Тамбова» Адесойе Ойеволе, отправив мяч в свои ворота. До перерыва разницу в счёте сократил нападающий хозяев Владимир Обухов. В начале второго тайма отличился хавбек «Тамбова» Михаил Костюков. Победу гостям принёс Крыховяк, забив второй мяч на 55-й минуте.



«Локомотив», набрав 34 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, «Тамбов» (17) — 14-е.

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Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020 в Копенгагене



Сборная России проведёт матч с Данией на групповом этапе чемпионата Европы 2020 года в Копенгагене. Об этом стало известно по итогам жеребьёвки, которая состоялась 22 ноября.



Оставшиеся две встречи пройдут в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», где свои домашние матчи проводит «Зенит».



Напомним, сборная России обеспечила себе участие в Евро-2020, заняв второе место в отборочной группе. Соперником команды Станислава Черчесова по групповому этапу соревнований помимо Дании станет Бельгия. Четвёртая сборная в квартете станет известна позднее.

Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020



Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.



Полуфиналы:



Путь A

Исландия – Румыния

Болгария – Венгрия



Путь B

Босния и Герцеговина – Северная Ирландия

Словакия – Ирландия



Путь C

Шотландия – Израиль

Норвегия – Сербия



Путь D

Грузия – Беларусь

Северная Македония – Косово



Победители соседних полуфиналов затем сыграют между собой. По итогам финальных матчей определятся победители каждого из путей, которые присоединятся к 20 сборным, гарантировавшим себе участие в Евро-2020 ранее. Команды, которым предстоит разыграть оставшиеся четыре путёвки на турнир, были определены по итогам Лиги наций.

Главные итоги отбора ЧЕ-2020. Цифры, герои и неудачники Россия не смогла стать лучшей ни по одному из критериев.

Источник: трансфер Миранчука обойдётся «Ювентусу» в € 20 млн



Следующим летом полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук может перейти в «Ювентус» за сумму примерно в € 20 млн. Об этом со ссылкой на Tuttosport сообщает Goal.com.



Согласно информации источника, переговоры с Габриэле Джуффридой, который является посредником в переговорах «старой синьоры» с «железнодорожниками» по возможному трансферу 24-летнего хавбека, завершились успешно для чемпиона Италии. Летом 2020 года туринский клуб будет иметь возможность подписать россиянина за примерно € 20 млн. При этом сумма может незначительно вырасти за счёт всевозможных бонусов.



Миранчук является воспитанником «Локомотива» и выступает за основную команду «железнодорожников» с 2013 года. В нынешнем сезоне Алексей принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги и записал на свой счёт 4 мяча (2 — с пенальти), а также 2 результативные передачи.

За сколько «Локомотиву» стоит отпустить Миранчука в «Юве»? Мнения разделились Агенты и функционеры оценивают лидера «Локо».

«Спартак» примет ЦСКА. Определены хозяева матчей 1/4 финала Кубка России



В РФС состоялась жеребьевка по определению хозяев полей в матчах 1/4 финала ОЛИМП — Кубка России по футболу сезона-2019/20.



В паре «Химки» — «Торпедо» хозяин поля был определён автоматически по причине наибольшей разности выездных и домашних матчей начиная с 1/16 финала Кубка России. Между остальными парами прошла жеребьёвка.



Таким образом, в четвертьфинале ОЛИМП — Кубка России хозяевами полей выступят:



«Химки» — «Торпедо»

«Шинник» — «Урал»

«Спартак» — ПФК ЦСКА

«Ахмат» — «Зенит»



Матчи четвертьфинала Кубка России состоятся 4 и 5 марта 2020 года. Точные даты противостояний и их время проведения будут определены позже.

«Зенит» — «Спартак» и ещё 4 матча РПЛ в 2019 году, которые нельзя пропустить Изучаем календарь.

«Тоттенхэм» поборется за Ибрагимовича. Пригласить игрока хочет Моуринью



Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может вернуться в Англию после истечения контракта с американским клубом в декабре этого года.



Как сообщает The Telegraph, в борьбу за 38-летнего футболиста включился «Тоттенхэм Хотспур». Новый главный тренер «шпор» Жозе Моуринью хорошо знаком со Златаном и хочет видеть его в своей команде. Клуб готов удовлетворить запросы португальского специалиста, учитывая тот факт, что за переход шведа не придётся платить, и постарается перехватить его у «Милана», который считается главным претендентом на игрока.

По словам издания, в «Тоттенхэме» Ибрагимовича может ждать роль сменщика Гарри Кейна, которая освободилась после ухода Фернандо Льоренте минувшим летом.



Ранее Златан выступал в Англии за «Манчестер Юнайтед». В ходе своей карьеры он также защищал цвета «Мальмё», «Аякса», «Ювентуса», «Интера», «Барселоны», «Милана» и «Пари Сен-Жермен».

Моуринью получит бонус в размере € 2,3 млн, если выведет «Тоттенхэм» в ЛЧ



Новоиспечённый главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью получит солидный бонус, если по итогам текущего сезона команда сможет обеспечить себе участие в Лиге чемпионов в сезоне-2020/21. Об этом сообщает The Sun.



Согласно информации источника, руководство лондонского клуба в случае выполнения поставленной задачи выплатит португальскому специалисту бонус в размере € 2,3 млн.



После 12 туров «Тоттенхэм Хотспур» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе «шпор» 14 очков. Отставание команды от зоны Лиги чемпионов составляет 11 очков.