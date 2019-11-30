«Оказывается, новая форма сборной России была на перспективу»

Гендиректор «Зенита» объяснил, почему Малком тренируется с бразильским клубом
knyazboltconskiy:
— Вот бы я на работу устроился и заболел. А начальник сказал бы: «Твой этап у нас закончен, езжай в Бразилию, лечись».
10 игроков «Сочи» оказались в лазарете. Клуб отменил пятничную тренировку
sorg:
— Где-то я уже это слышал… Старик Хоттабыч!
Владельцы «Манчестер Сити» приобрели восьмой футбольный клуб
mistake85:
— Все просто. Добавляем к любому клубу РПЛ «Сити», и они его покупают. «Тамбов Сити», «Сочи Сити», «Оренбург Сити» и так далее.
Тарасов потребовал уменьшить алименты дочери с 400 до 15 тыс. рублей в месяц
gorlopan:
— Я устроился грузчиком — добавил Тарасов.
Адвокат Глушаковой: суд увеличил сумму компенсации до 43 млн рублей
noevec:
— Я понял, как зародился мат.
Лебедев: 4-е место «Локо» в группе ЛЧ второй год? А ЦСКА проигрывает «Лудогорцу»
fcfacel1992:
— Лебедев: МРОТ 11к рублей? А вы госдолг США видели?
Сёмин: в матче с «Байером» не было нашего, локомотивского, духа
shelezaka:
— Направить документы в КДК и оштрафовать дух за неявку на игру.
Милевский мечтает услышать гимн Лиги чемпионов в Бресте
pavlik-morozov:
— Похоже, Марадона кое-что забыл в Бресте, а Милевский это нашёл.
Юрист: сборная России может выступить в отборе ЧМ-2022 как независимая команда
thatupac:
— Как я и думал. Оказывается, форма от adidas была на перспективу.
Президент «Брешии»: что с Балотелли? Он чёрный и хочет обелить себя
river-of-tuoni:
— Уровень расизма в заголовке таков, что Балотелли побелеет, когда прочитает
- 30 ноября 2019
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