Гонка бомбардиров в Италии: лидер оторвался на семь голов. Роналду нет в топ-5

Даже одного поверхностного взгляда на чемпионат Италии хватит, чтобы испытать сильнейшее удивление сразу два раза. Удивление номер один: на первом месте не «Ювентус». Конечно, всё может измениться до конца сезона, но последние восемь лет уже приучили нас ценить каждый момент, когда на вершине кто-то ещё. Вторая неожиданно: в таблице бомбардиров на первом месте нет Криштиану Роналду. И на втором тоже. И на третьем. Так же, как эффект Конте стал фактором в борьбе за скудетто, эффект Сарри повлиял на гонку бомбардиров: главный португалец в истории «Ювентуса» трудно начал сезон.

Зато хватает других игроков, у которых всё отлично. Выделяется Чиро Иммобиле. В первой трети чемпионата ему, чтобы забить, нужно меньше 90 минут. На фоне проблем Роналду и отъезда в Париж Мауро Икарди ему никто не составляет конкуренцию.

Почему Иммобиле столько забивает

В мире существуют два Чиро. Один – обычный форвард: посредственно играет головой, не идёт в дриблинг, одноногий, мощный удар с правой, неплохой рывок, бьёт при любой возможности. Именно такого Иммобиле мы видели в Дортмунде, в аренде в «Севилье», в «Торино» и в сборной Италии. Другой Иммобиле обладает примерно теми же характеристиками, к которым добавляется ещё одно качество: выдающееся умение открываться на ограниченном пространстве. В «Лацио» Симоне Индзаги подстроил под это качество игру команды.



«Лацио» играет максимально нетипично для современного футбола: жертвует шириной атаки ради глубины. Несмотря на схему 3-5-2 (3-5-1-1) с двумя латералями, единственный игрок, который выполняет полторы подачи за игру, – плеймейкер Луис Альберто. Вытянутость «Лацио» хорошо заметна на карте усреднённых позиций последнего матча с «Ювентусом». Сравните сами («Лацио» — оранжевые точки, «Юве» — синие). Сразу видно, какая команда пытается растянуть соперника в ширину, а какая – в глубину.

Если сопоставить эту карту с показателями владения («Лацио» на 11-м месте в Серии А), складывается вот что. Команда провоцирует соперника сильнее обычного растягиваться по длине поля, лишая компактности. Индзаги жертвует собственными позиционными атаками, зато получает лишние свободные метры для группы атаки. В первую очередь – для Иммобиле. Он даже не смещается на фланг, чтобы постоянно иметь возможность для удара.

Вот ещё один скриншот. Это карта касаний Чиро с матча против «Ювентуса». Из 22 точек всего две находятся во фланговой зоне (ближе к бровке, чем проходит линия штрафной). Девять из 22 – внутри штрафной (40%). Шесть – удары. Это карта касаний наследника Кержакова, футболиста, который выходит на поле с одной целью — бить.

Глубиной атаки тренер создаёт форварду пространство. Но не только глубиной. Напарник Чиро по атаке Хоакин Корреа играет между линиями. Аргентинец и сам техничен и может отдать последний пас, но в системе Индзаги он скорее выполняет роль приманки: вытягивает защитников подключениями из глубины, либо отвлекает полузащитников от подлинного плеймейкера «Лацио» — Луиса Альберто. Испанец никогда в карьере не делал больше семи ассистов за сезон, а в первый же сезон с Иммобиле под руководством Индзаги набрал 19 в чемпионате и Лиге Европы. Сейчас у него 11 ассистов в 15 турах Серии А, из них четыре – пасы на Иммобиле.

Кто после Иммобиле

Только «Интер» представлен в гонке бомбардиров двумя игроками. Это не отменяет вопросов к другим тренерам, но абсолютно логично в контексте тренерских принципов Конте. Он – один из немногих тренеров в мире, кто в 2019 году играет не с одним центрфорвардом, а с парой. Выбрать более центрального в связке Лукаку/Лаутаро – трудная задача. Всё зависит от стадии атаки. Например, при забросах из обороны Лукаку играет роль таргетмена, что логично. Но при этом в завершающей фазе атаки Лаутаро только в исключительных случаях смещается на фланг, а Лукаку играет шире, по всей правой половине поля. А при затяжных атаках соперника бельгиец иногда даже закрывает фланг полузащиты.



Конте извлекает максимум из уникальной особенности Лукаку: не являясь лучшим почти ни в чём, он очень хорош в огромном количестве абсолютно разных аспектов игры и выполняет одновременно несколько ролей. Это коротко, а подробнее о бельгийце вы можете прочитать в материале, посвящённом его игре в «Интере».

Лукаку начал в «Интере» лучше, чем Роналдо и Златан. Сейчас он тащит клуб Причина не в таланте.

Статья о Лаутаро тоже есть.

В Аргентине появился новый топ-форвард. «Барселона» уже интересуется Лаутаро Мартинес вчера красиво забил в Дортмунде. Его ведёт «Барселона».

Если вам лень переходить по ссылке, вот краткая выжимка: аргентинец при Конте стал совершенным форвардом штрафной. Прыгучий, бьёт с обеих ног, играет на добивании.



Ещё один топ-форвард осени – Жоау Педро. Самое неожиданное появление в списке лучших бомбардиров, впрочем, не более неожиданное, чем появление его «Кальяри» в зоне Лиги чемпионов. Педро – универсал, который только в прошлом сезоне закрывал позиции от атакующего полузащитника до центрфорварда, а весной 2018 года получил четырёхмесячную дисквалификацию за положительный допинг-тест. И, пожалуй, именно он лучше всего объясняет сенсационное место «Кальяри».



Не отрицая того, что Роландо Маран интересный тренер, а «Кальяри» — интересная команда, ключевым фактором результатов является везение. Маран придумал классный ход со схемой 4-3-1-2, она позволяет Радже Найнгголану максимально часто бить издали, а сразу три опорника маскируют его слабую игру без мяча. Это работает: «Кальяри» — неудобный соперник, которые не даёт создавать моменты через центр и рубит атаки соперников средним блоком (рубит – в буквальном смысле, у сардинцев 43 предупреждения, только у трёх команд больше). Но даже при этих качествах более справедливым местом, чем четвёртое, было бы, скажем, седьмое.

Найнгголан оказался на Сардинии из-за болезни жены. А теперь борется за ЛЧ Стал ключевым игроком команды—открытия Серии А на фоне семейной драмы.

«Кальяри» — 13-й по количеству допущенных ударов, 14-й по остроте допущенных моментов, а главное – только 16-й по остроте созданных моментов. Невероятный оверперформанс (забили 31 гол при 16 xG) невозможно свести только к мастерским дальним ударам Найнгголана (забил все свои четыре гола из-за штрафной). Это ещё и моменты, когда залетает просто чудом, и главный по таким чудесам в этом сезоне – Педро.

Вам правда стоит найти его голы «Сампдории». Первый – пяткой, на высоте примерно метр, после сильного прострела и спиной к воротам. Считать такой момент голевым просто нереально, но у Педро было другое мнение. А через две минута он снова забил в касание: в борьбе с защитником (причём защитник выиграл позицию и, казалось, был первым на мяче), в касание, по какой-то ненормальной траектории. У бразильца не было за матч ни одного адекватного момента, но он сделал дубль. А «Сампдория» набрала 0,7 xG, но забила четыре гола. В общем, наслаждаемся аномалией, пока она не закончилась.

Почему Роналду забивает так мало

Криштиану пропустил три тура из-за травмы колена, но даже для 12 матчей его статистика слабовата. Особенно если учесть, что из семи голов три забиты с пенальти. Можно вспомнить его неожиданное интервью, в котором португалец сказал, что вообще не хотел бы играть в матчах чемпионата: только в Лиге чемпионов и за сборную. Но если в его мотивации и можно усомниться, то в профессионализме – точно нельзя. Поэтому нужны другие объяснения.

«Я бы играл только в топ-матчах и в Лиге чемпионов». Неожиданный Криш Он снова поругал «Локомотив». И назвал себя игроком без слабых мест.

После поражения от «Лацио», которое опустило «Юве» на второе место, Сарри говорил о том, как здорово его команда играла до удаления, критиковал судью и отметил, что «Криштиану возвращается на очень высокий уровень». И, честно говоря, начинает казаться, что тренер троллит суперзвезду. Напомню, как именно в прошлом туре (ничья с «Сассуоло») он после матча отметил Криштиану: «Он вернул форму, теперь пора вернуть великолепие». После победы над «Атлетико» (1:0, Дибала) Сарри стал объяснять, почему НЕ заменил португальца: «Роналду провёл на поле все 90 минут, потому что я хотел, чтобы он забил». В ответ на вопрос о конфликте с Криштиану (из-за двух подряд замен) Маурицио сказал: «Я уже 25 лет вижу, как футболисты злятся из-за замен. У нас с ним хорошие отношения». Ладно, может и хорошие.

Сарри оправдывается за замены Роналду. Или троллит главную звезду? Тренер высказался по поводу инцидента в матче с «Миланом».

Но даже хорошие отношения не помогли Сарри за четыре месяца вписать Криштиану в свою игру. Это странно: в последние годы Криш успел более-менее окончательно превратиться из вингера со сложным функционалом в форварда штрафной. А форвардов штрафной Маурицио любит и умеет использовать. Возможно, проблема в том, что Роналду нужен напарник в штрафной: ещё один форвард, который будет создавать пространство. Сарри не может сделать из Роналду и Дибалы связку: в лучшем случае они просто делят зоны в 4-3-1-2, но синергии нет и близко. Зато есть Игуаин, чьи перемещения без мяча очень удобны Дибале, потому что создают пространство для второго темпа атак. И есть текст с разбором ситуации на «Чемпионате».

Роналду всё ещё не сочетается с Дибалой. Сарри не удаётся это изменить Именно эта проблема стоила работы предыдущему тренеру «Ювентуса».

В общем, не считая конспирологии о конфликте, есть и реальные тактические трудности. Ну и некоторые странные решения Сарри тоже. Например: почему бы не дать крайним защитникам чаще подключаться при атаках? Когда на поле одновременно Криштиану и Дибала, «Юве» играет без вингеров, а крайние защитники у Сарри редко ходят в атаку. Отсюда отсутствие фланговых подач, необходимых, чтобы Криштиану мог постоянно бить из пределов штрафной. Отсюда и статистика: один гол с игры с середины октября.



Проблемы Роналду – отражение системных проблем команды. Сарри не удаётся объединить его, Дибалу и свой стиль. Пока все говорят о том, что португалец мало забивает, у «Ювентуса» есть заботы поважнее: Щенсны в топе Серии А по количеству сейвов. Не то чтобы это было плохо, просто такая статистика чаще присуща аутсайдерам. По воротам суперклубом наносится слишком мало ударов, чтобы они могли набрать количество сейвов для попадания в топ. Например, у Облака в Испании чуть больше двух отбитых ударов в среднем на 90 минут, у тер Штегена меньше двух. У Щенсны – больше четырёх, и находится в компании Бериши из «СПАЛа», Габриэла из «Лечче» и Сиригу из «Торино». Так себе достижение.



Сарри предстоит решить сразу две задачи: отладить качество игры (хотя бы позиционные атаки) и добиться большей эффективности Роналду. Только в этом случае он может не беспокоиться за своё место: обе задачи обязательные. И только в этом случае Иммобиле стоит волноваться за лидерство в гонке бомбардиров. Пока ему слишком одиноко.



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