32 гостя редакции «Чемпионата» в 2019-м. Все яркие цитаты в одной статье

1. Питер Одемвингие
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
– Клей я попробовал уже в интернате. Такая жизнь там тогда была – никуда не деться. Москва 90-х. Один парень ходил по этажам после клея и держал на пальце воображаемого Супер Марио. Я до такого себя не довёл, просто попробовал, когда угостили – клей «Момент», наверное…
2. Андрей Новосадов
Андрей Новосадов
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
– 29-й комплекс – эта группировка была знаменитой на всю страну. Но нас, футболистов, они оберегали. И где-то финансами помогали. Мы жили в гостинице «КАМАЗ», семейного типа. Там в центре был ресторан. Зашли как-то, смотрим: стоят огромные баулы из-под хоккейной формы, а из-за них торчат приклады. Ребятки сидят, кушают. В ресторане никого, кроме них. Видят нас: «Футболисты?» «Да», — отвечаем. «Футболистам накрывайте, пускай покушают. У них сегодня вечерняя тренировка». И по городу тоже ходила молва: если кто футболиста тронет – найдут, и мало не покажется.
3. Илья Геркус
Илья Геркус (справа)
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
– Как узнали о книге Сёмина?
– Мне кто-то прислал в электронном виде.
– Что почувствовали, когда читали часть о себе и Штоффельсхаусе?
– Досаду. А вы бы на моём месте что почувствовали?
– Попробовали бы разобраться в ситуации. В контракте тренера наверняка есть пункт…
– Есть. Это было нарушение контракта. Очень серьёзное нарушение. Так нельзя, это непрофессионально.
– Если «очень серьёзное», то почему не оштрафовали?
– Я мог применить наказание, мог не делать этого. Решил остановиться на втором варианте. Вы же сами говорите, что Юрий Палыч – это больше чем тренер, это легенда.
4. Гаиска Мендьета
Фото: «Чемпионат»
– В матче с «Шинником» было так много воды, что мяч не перемещался! Есть даже видео, как я пытаюсь подать угловой. Мы надеялись, что такого больше никогда-никогда не произойдёт. Тяжелейший матч в моей жизни.
5. Вячеслав Чанов
Вячеслав Чанов и Денис Целых
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
– Я приехал проведать Яшина в больницу после ампутации. В палате лежат два человека: один – великий Яшин, которому ногу отняли, а второй – обычный пациент, после аппендицита. Тот стонет, а Лев Иванович, без ноги, его успокаивает.
6. Сергей Овчинников
Сергей Овчинников
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
– В 1990-м я играл за «Динамо» Сухуми против «Локомотива», который мной интересовался. Перед матчем звонит Сёмин: «Я тебя прошу – не играй эту игру. Сошлись на травму. Мы же вас не обыграем, а нам два очка во как нужны, в высшую лигу идём». Это нормально – любой тренер своего потенциально будущего игрока так уговаривал бы. Он же не просил закинуть мяч в свои ворота – просил просто не выходить. Ответил: «Юрий Палыч, не могу. Я нужен команде, а там уже как карта ляжет». Естественно, он обиделся.
7. Андрей Соломатин
Андрей Соломатин
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
– То ли кто-то на «тревожную» кнопку нажал, то ли ещё что – на «Фрунзенской» залетает ОМОН и давай всех подряд без разбору лупить. Мне тоже несколько раз дубинкой прилетело. Обмяк. На «Комсомольской» подняли, принесли домой. Неделю с сотрясением мозга валялся.
8. Аркадий Дворкович
Аркадий Дворкович (справа)
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
– Глушаков при вас позволял себе некорректные высказывания вроде «Знаете кому я могу позвонить?»
– Он в целом человек импульсивный. Я не могу исключать, что он говорил те странные вещи, которые прозвучали. Такие вещи проскакивают у всех. Я тоже могу на поле накричать на судью, а потом 10 раз извиняюсь. Это эмоции.
– Вы обсуждали с ним его слова?
– Естественно, он понимает некорректность своих высказываний. Ошибки совершают все, и это не значит, что должна следовать такая обструкция. Именно ошибки можно прощать.
– Мы слышали, что иногда в футбольной раздевалке вы можете представиться: «Здравствуйте. Я – Аркаша».
– Нет, я так не представляюсь никогда. Говорю: Аркадий. Меня в жизни только мама называла Аркашей. И, может, ещё бабушка.
9. Олег Корнаухов
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
– После поражения в Новороссийске 0:3 нас встретили наши фанаты, говорят: «Ребята, вы офигели совсем?». Я возьми, да и брякни: «Следующий тур – со «Спартаком». Если выиграем, вы нас простите». «Ну смотри, — усмехаются, — тебя за язык никто не тянул». И я всю неделю с этим жил. Думал: «Ёлки-палки, а если не выиграем?..» К счастью, победили – 2:1. Фанаты похвалили: «Молодец, ответил за слова».
10. Сергей Игнашевич
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
– Акинфеева не интересовал результат. Его интересовала своя надёжная игра и ноль пропущенных мячей. Если команда не пропускала, он был самым счастливым человеком. А если побеждали 2:1 или 3:1, радовались все, кроме него.
11. Иван Злобин
Иван Злобин
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
– Юниоры тренировались на искусственном поле. А я же на эмоциях – вышел доказывать, прыгаю, стелюсь. Разодрал бока в кровь. Зелёнки нет. В медпункте один раз дали непонятную мазь – не помогла. К докторам подойти постеснялся – ещё за плаксу примут. Полез в Интернете искать, как ссадины подсушивать. Вычитал, что зубная паста помогает. Обмазался ею – соседи, африканцы, смотрели, как на сумасшедшего. Спать ночью не мог – жгло страшно. Наутро просыпаюсь – о, корочка есть, порядок. Все две недели, что там был, этой пастой мазался – больше на болячки извёл, чем на зубы.
12. Гурам Аджоев
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
– Когда играют дети руководителя, им всегда тяжело из-за пристального внимания. Он забил 8 голов и сделал 4 голевые за молодёжную команду, но об этом никто не пишет. Сразу начинается: «Вышел сын президента!». Будто бы сына кто-то заставляет заниматься футболом.
13. Роман Широков
Фото: Павел Ткачук, «Чемпионат»
– Я вот в «Спартак» пришёл – все думали, что будет комбинационный футбол. А мы стояли и смотрели, как мяч летает над головами. И на фиг я там нужен?
14. Роман Павлюченко
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
– Помню, как отмечали победу над «Слованом». Мы вышли в групповой этап Лиги чемпионов, а я забил победный мяч. Жёнам сказали: «Простите, едем праздновать». До утра гудели. Пели, танцевали. Там вообще в чём история? Один болельщик поставил на наш выход большие деньги. В итоге выиграл огромную сумму – миллионы евро. Тот болельщик общался с Титовым, и Егор после игры сказал: «Нас всей командой приглашают в ресторан – всё оплатят». Выезжаем со стадиона, а там нас уже ждут большие лимузины. Пересели и поехали отмечать.
15. Лука Джорджевич
Лука Джорджевич (справа)
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
– Югославию бомбили в том числе ураном или что-то вроде того. Очень много людей остались с проблемами, похожие на те, что были в Чернобыле. У многих детей рак. Слышал по телевидению, что 20 тысяч лет вредные вещества остаются на этом месте. Так что 20 тысяч лет я не буду относиться положительно к тем событиям.
16. Александр Егоров
Александр Егоров (в центре)
Фото: Павел Ткачук, «Чемпионат»
– У нас есть презумпция невиновности. Вы мне докажите, что кто-то что-то у кого-то взял, мы будем разбираться. У нас есть советник по безопасности в РФС, который отслеживает эти темы – Олег Железнов. Вот, допустим, мне звонит тренер и говорит: я знаю, что Пупкин взял у Попкина. А я при чём? Передавайте это куда-то.
17. Паулу Барбоза
Паулу Барбоза
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
– Есть один момент, который я, возможно, в России ещё не совсем понял. Чтобы быть агентом, нужно положить определённую сумму. Она неразумна и нереальна. Я этого не понимаю, потому что во всём мире иначе.
18. Дмитрий Тарасов
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
– Попробовать себя в политике? Почему бы и нет. Были такие мысли реально. В первую очередь изменил бы закон по разводам. Поднял бы эту тему вообще на ура. У меня там есть вопросы к законодательству. Хочется понять, почему так выстроено для мужчин. Допустим ситуация: мужчина приходит домой и видит, как жена изменяет. При этом у них есть дети. Почему мужчина должен платить жене? Детям – понятно, но жене почему?
19. Андрей Талалаев
Фото: Павел Ткачук, «Чемпионат»
– Когда команде привозили деньги, в городе закрывались обменники – всю валюту футболисты выгребали. А потом раз – и выборы. Все деньги туда пошли, а нам платить перестали. Дошло до того, что тренеры экипировку на рынке продавали, чтобы прожить.
20. Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин (слева)
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
– Бывало, что ломятся в судейскую. Совсем недавно случился один такой эпизод. Кто – говорить не буду, очень уважаемые люди. Хотел бы через вас передать: не надо больше заходить! Мы и так всё понимаем.
21. Илья Абаев
Фото: Эдгар Брещанов «Чемпионат»
– У нас играл сын президента, который ездил с охраной. Она всегда была и у самого президента. И вот один из охранников гуляет у поля, а в руках у него что-то типа автомата-пулемёта, как Узи. Ходит взад-вперёд прямо за моими воротами, и тут сзади вдруг: «Бах!». Я поворачиваюсь, а он оружие уронил, и оно выстрелило! Я в шоке. Мягкими словами кричу: «Ты идиот?!». Тут же прибежали другие охранники, отобрали у него автомат. Нормальный человек вообще? А если бы в меня прилетело?
22. Алдаир
Алдаир
Фото: Эдгар Брещанов «Чемпионат»
– Было очень тяжело, когда «Рому» тренировал Земан. Ни с кем я столько не тренировался. Бегали по 10 километров, и один тренер на велосипеде сзади футболистов, другой – спереди, чтобы контролировать ритм. Это было явно лишним. Хотя мне кажется, что Земан до сих пор даёт такие нагрузки (смеётся). И я, и Тотти жаловались, но он не слушал и продолжал, продолжал, продолжал.
23. Василий Кикнадзе
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
– Вижу много грязи, тёмных сделок, странных ситуаций. Я хочу быть абсолютно уверен в том, что принимаются понятные и обоснованные решения. В таком духе мы отработали зимнее и летнее окно. Дальше будем так же работать. Когда буду понимать, что есть кандидатура спортивного директора, которому я могу довериться, то обязательно его приглашу. Пока нет нужного кандидата.
24. Юрий Дроздов
Юрий Дроздов (справа)
Фото: Эдгар Брещанов «Чемпионат»
– К нам тоже раз зашли в начале 90-х «представители спонсора», компании Victor. Проще говоря, братки. Сказали: «Ещё раз так сыграете – не обижайтесь…» Сёмин попросил их удалиться. Палыч даже Паристого, начальника Московской железной дороги, из раздевалки выпроваживал. Тот забежал, начал кричать. Сёмин его осадил: «Выйдите, пожалуйста. Это моя территория – здесь я буду говорить. Посчитаете нужным, вызовете меня к себе в кабинет и выскажете всё, что хотите».
25. Евгений Варламов
Евгений Варламов
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
– Установка была оригинальная. Бышовец давал её шёпотом, опасаясь прослушки в отеле – ещё и при шипящем на полную громкость телевизоре! Я за овальным столом поближе к Бышовцу сидел и всё слышал, а Минько как раз возле телевизора! Выходим из комнаты в коридор, Валера спрашивает: «А где я играю?».
26. Георгий Джикия
Фото: Эдгар Брещанов «Чемпионат»
– Расстроило, что в Питере вам не позволили ехать по маршруту, на котором вас встречали болельщики?
– Да, вот это расстроило. Как я потом узнал, это специально сделали, чтобы мы не увидели акцию, которую планировали наши фанаты.
– Как вам такие мелкие пакости?
– Надо нам тоже учиться и отвечать тем же.
– С обратным маршрутом у вас тоже были проблемы?
– Водитель решил заехать куда-то по своим делам и, видимо, забыл, что у него там сзади 50 человек сидят. Проехал поворот, в итоге мы вместо 30 минут ехали час десять.
– Что-то говорили водителю?
– Много чего говорили, поверьте.
27. Дмитрий Черышев
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
– Когда Роналду встречался с Ириной Шейк, спрашивал у сына, как сказать по-русски «я тебя люблю» и всё такое.
28. Михаил Галактионов
Михаил Галактионов (справа)
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
– Репутация – очень важная для тренера история. Я сразу для себя решил: за мной не должно тянуться шлейфа из агентских дел, странных трансферов и так далее. Лучше сделать шаг назад, чем переступить через себя.
29. Александр Кержаков
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
– В Марбелье мы с Денисом Колодиным пошли в ресторан, и я заказывал салат цезарь с курицей. Курица по-испански «пойо», а название мужского полового органа – «пойа». Ну вот я и заказал официанту: «Цезарь кон пойа». Было смешно, официант пошёл рассказывать об этом другим официантам. Они тыкали на меня пальцем и смеялись.
30. Вячеслав Караваев
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
– Однажды Бюттнер хотел навесить, но не попал по мячу. После этого кто-то с помощью фотошопа сделал картинку, на которой человек стоит со снайперской винтовкой и стреляет в Бюттнера, когда он промахивается. В «Витессе» видеооператор – тот ещё фотошопер.
31. Владислав Радимов
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
– Предложение от «Спартака» было. Однажды перед тренировкой сборной Романцев поинтересовался: «Как ты смотришь на то, чтобы перейти в «Спартак»?». Я пошёл за советом к старшим товарищам – Валере Минько, Серёге Мамчуру, к сожалению, уже покойному. Минько сказал: «Тебе решать, но ты нам нужен». Какой после таких слов мог быть «Спартак»?
32. Сергей Семак
Фото: Эдгар Брещанов «Чемпионат»
– В Гвинее-Бисау дела у детей-альбиносов лучше, но в целом по Африке ситуация для них непростая. Там, где мы были, им не отрубают конечности, но воруют детей. Их даже не записывают при переписи населения, потому что боятся. Многие из таких детей не учатся в школах. Есть разные поверья, что, если съешь какую-то часть тела, излечишься от болезни, поэтому из других стран приезжают в Гвинею-Бисау, чтобы их своровать, зная, что там поспокойнее. А тех, кто этим занимается, ловят не часто.
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