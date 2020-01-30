10 самых возрастных футболистов РПЛ

В конце января 35-летний лидер и ветеран «Спартака» Артём Ребров, несмотря на свой возраст, в очередной раз продлил с клубом контракт. Голкипер красно-белых заявил, что готов к роли запасного и будет своим примером показывать молодёжи на тренировках, чего стоят победы.
Впрочем, Ребров далеко не единственный ветеран в российском футболе, не желающий завершать карьеру. Сейчас в РПЛ немало футболистов 35+, которые до сих пор помогают своим командам добиваться успехов.
10. Павел Аликин, «Уфа»
Фёдор Чалов и Павел Аликин
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
35 лет 10 месяцев 24 дня
Аликин — воспитанник «Амкара». На заре своей карьеры он мотался по арендам, пока его не выкупило «Динамо» Воронеж, выступающее в ЛФЛ. Спустя год Павел перебрался в «Читу» в ФНЛ, а затем подписал контракт со «СКА-Энергией». Наконец, в 2011 году на правах свободного агента защитник стал игроком «Уфы», которой помог подняться в РПЛ. Вплоть до нынешнего сезона в уфимском клубе Аликин был основным центральным защитником, однако в кампании-2019/2020 он уступил место в обороне 23-летнему Джемалу Табидзе.
9. Артём Ребров, «Спартак»
Артём Ребров
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
35 лет 10 месяцев 26 дней
Ребров выступает за «Спартак» уже 9 лет. За это время голкипер столкнулся с серьёзными травмами, непопаданием в состав и досадными ошибками. Тем не менее именно Ребров был основным голкипером красно-белых, когда «Спартак» добыл долгожданно чемпионство. Впрочем, после окончания того сезона в московском клубе Артём начал получать всё меньше игрового времени и в итоге окончательно проиграл конкуренцию Селихову и Максименко.
8. Бранислав Иванович, «Зенит»
Магомед Оздоев и Бранислав Иванович
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
35 лет 11 месяцев 8 дней
Железный Бранислав Иванович уже который год выступает на потрясающем уровне. Вплоть до своего последнего сезона в Англии он был одним из лидеров «Челси», а после возвращения в Россию продолжил зажигать в РПЛ. С «Зенитом» защитник уже выиграл Российскую Премьер-Лигу и в этом году, скорее всего, повторит тот успех. Наверняка после ухода серба питерский клуб ещё долго не сможет найти ему полноценную замену.
7. Андрей Ещенко, «Спартак»
Андрей Ещенко
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
35 лет 11 месяцев 21 день
В нынешнем «Спартаке» Андрей Ещенко, как и Артём Ребров, игрок запаса. При Олеге Кононове защитник ещё получал игровое время, однако после прихода в клуб Доменико Тедеско вообще перестал выходить на поле в официальных встречах. В последний раз Ещенко принимал участие в матче своей команды в начале октября. Тогда «Спартак» в гостях уступил «Краснодару» со счётом 1:2.
6. Павел Погребняк, «Урал»
Фото: Антон Гусев, «Чемпионат»
36 лет 2 месяца 22 дня
Несмотря на возраст Погребняка, главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов иногда предоставляет опытному нападающему шанс себя проявить. В этом сезоне Павел выходил на поле в 10 матчах РПЛ, причём в последнем из них он стал главным героем. В заключительном туре Российской Премьер-Лиги перед зимним перерывом Погребняк отметился дублем. В гостевой игре с «Крыльями Советов» он дважды поразил ворота Рыжикова и помог своей команде одержать волевую победу.
5. Юрий Жирков, «Зенит»
Юрий Жирков (справа)
Фото: Елена Разина, «Чемпионат»
36 лет 5 месяцев 10 дней
Кажется, с футболом Жирков не завяжет ещё долго. В свои 36 Юрий продолжает отчаянно бороздить бровку и удивлять своей блестящей игрой. «Иванович всё время говорит: посмотри на свой год рождения. И постоянно просит: назови трёх футболистов, кто в 36 ещё играет. Что отвечаю? Квальярелла, Ойеволе в «Тамбове». И ещё один японец, которому 52. Так что у меня ещё вся карьера впереди», — шутил недавно Жирков. В «Зените» полузащитник вряд ли надолго задержится, но поиграть ещё несколько лет в РПЛ ему точно по силам.
4. Артём Фидлер, «Урал»
Артём Фидлер (в центре)
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
36 лет 6 месяцев 16 дней
Опорный полузащитник «Урала» провёл за родной клуб более 300 матчей. За 11 лет в Екатеринбурге Фидлер превратился из подающего надежды новичка в настоящую легенду клуба. Полузащитник полюбился уральским болельщикам за неуступчивость во время единоборств, стальной характер, хороший дальний удар и преданность клубу. Сейчас Артём играет за «Урал» уже не так часто, как раньше. Однако, выходя на поле, он по-прежнему приносит много пользы команде.
3. Александр Анюков, «Крылья Советов»
Александр Анюков
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
37 лет 4 месяца 2 дня
Анюков — пример поразительного долголетия и невероятной работоспособности в российском футболе. В чемпионский сезон «Зенита» защитник, будучи 36-летним футболистом, отпахал 6 матчей без замен (всего Анюков вышел на поле в 16 играх) и был одним из тех, кто помогал команде сохранять стабильность в весенней части чемпионата. После перехода в «Крылья» на правах аренды защитник не снизил требований к себе и продолжил выступать на высочайшем уровне. «Анюков играет безошибочно, это удивительно. Дай бог ему здоровья, если оно позволит, сможет ещё играть», — восторгался защитником Миодраг Божович перед началом зимней паузы в нашем чемпионате.
2. Адесойе Ойеволе, «Тамбов»
Адесойе Ойеволе и Фёдор Смолов
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
37 лет 4 месяца 12 дней
Ойеволе — удивительный защитник. Несмотря на возраст, ему удаётся не только стабильно надёжно действовать в защите, но и регулярно помогать своей команде в атаке. За последние пять лет Адесойе забил 12 мячей и отдал 7 голевых передач. Сразу и не вспомнишь, кто среди возрастных центральных защитников в российском футболе, кроме Игнашевича, стабильно демонстрировал подобную результативность в течение стольких сезонов. Неудивительно, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Адесойе — незаменимый лидер обороны «Тамбова».
1.Сергей Рыжиков, «Крылья Советов»
Эсекьель Понсе и Сергей Рыжиков
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
39 лет 4 месяца 11 дней
Сергей Рыжиков — самый возрастной футболист РПЛ. Голкиперу уже 39 лет, однако он до сих пор демонстрирует высочайший класс в воротах и совершает порой невероятные сейвы. В первой части чемпионата России вратарь не пропустил ни одного матча «Крыльев» и вряд ли уступит своё место в воротах после зимнего перерыва. Похоже, Рыжикову не дают покоя карьера 42-летнего Буффона, который до сих пор играет в футбол, а также достижения других голкиперов-долгожителей.
- 30 января 2020
-
10:10
-
10:02
-
09:56
-
09:45
-
09:26
-
09:26
-
07:34
-
03:53
-
02:50
-
02:12
-
01:51
-
01:24
-
00:56
-
00:50
-
00:39
-
00:38
-
00:37
-
00:25
-
00:02
- 29 января 2020
-
23:40
-
23:40
-
23:18
-
23:15
-
23:09
-
22:50
-
22:37
-
22:25
-
22:17
-
22:02
-
21:56
-
21:52
-
21:50
-
21:28
-
21:16
-
21:08