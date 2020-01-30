10 самых возрастных футболистов РПЛ

Некоторые из них до сих пор незаменимы в своих клубах.

В конце января 35-летний лидер и ветеран «Спартака» Артём Ребров, несмотря на свой возраст, в очередной раз продлил с клубом контракт. Голкипер красно-белых заявил, что готов к роли запасного и будет своим примером показывать молодёжи на тренировках, чего стоят победы.

Впрочем, Ребров далеко не единственный ветеран в российском футболе, не желающий завершать карьеру. Сейчас в РПЛ немало футболистов 35+, которые до сих пор помогают своим командам добиваться успехов.



Фёдор Чалов и Павел Аликин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

35 лет 10 месяцев 24 дня

Аликин — воспитанник «Амкара». На заре своей карьеры он мотался по арендам, пока его не выкупило «Динамо» Воронеж, выступающее в ЛФЛ. Спустя год Павел перебрался в «Читу» в ФНЛ, а затем подписал контракт со «СКА-Энергией». Наконец, в 2011 году на правах свободного агента защитник стал игроком «Уфы», которой помог подняться в РПЛ. Вплоть до нынешнего сезона в уфимском клубе Аликин был основным центральным защитником, однако в кампании-2019/2020 он уступил место в обороне 23-летнему Джемалу Табидзе.

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Артём Ребров Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

35 лет 10 месяцев 26 дней

Ребров выступает за «Спартак» уже 9 лет. За это время голкипер столкнулся с серьёзными травмами, непопаданием в состав и досадными ошибками. Тем не менее именно Ребров был основным голкипером красно-белых, когда «Спартак» добыл долгожданно чемпионство. Впрочем, после окончания того сезона в московском клубе Артём начал получать всё меньше игрового времени и в итоге окончательно проиграл конкуренцию Селихову и Максименко.

Магомед Оздоев и Бранислав Иванович Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

35 лет 11 месяцев 8 дней

Железный Бранислав Иванович уже который год выступает на потрясающем уровне. Вплоть до своего последнего сезона в Англии он был одним из лидеров «Челси», а после возвращения в Россию продолжил зажигать в РПЛ. С «Зенитом» защитник уже выиграл Российскую Премьер-Лигу и в этом году, скорее всего, повторит тот успех. Наверняка после ухода серба питерский клуб ещё долго не сможет найти ему полноценную замену.

Андрей Ещенко Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

35 лет 11 месяцев 21 день

В нынешнем «Спартаке» Андрей Ещенко, как и Артём Ребров, игрок запаса. При Олеге Кононове защитник ещё получал игровое время, однако после прихода в клуб Доменико Тедеско вообще перестал выходить на поле в официальных встречах. В последний раз Ещенко принимал участие в матче своей команды в начале октября. Тогда «Спартак» в гостях уступил «Краснодару» со счётом 1:2.

Павел Погребняк Фото: Антон Гусев, «Чемпионат»

36 лет 2 месяца 22 дня

Несмотря на возраст Погребняка, главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов иногда предоставляет опытному нападающему шанс себя проявить. В этом сезоне Павел выходил на поле в 10 матчах РПЛ, причём в последнем из них он стал главным героем. В заключительном туре Российской Премьер-Лиги перед зимним перерывом Погребняк отметился дублем. В гостевой игре с «Крыльями Советов» он дважды поразил ворота Рыжикова и помог своей команде одержать волевую победу.

Погребняк сделал первый дубль в РПЛ за 20 месяцев. Жена интересно поздравила его «Урал» реализовал три стандарта в Самаре и обошёл «Спартак». Минимум на несколько часов.

Юрий Жирков (справа) Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

36 лет 5 месяцев 10 дней

Кажется, с футболом Жирков не завяжет ещё долго. В свои 36 Юрий продолжает отчаянно бороздить бровку и удивлять своей блестящей игрой. «Иванович всё время говорит: посмотри на свой год рождения. И постоянно просит: назови трёх футболистов, кто в 36 ещё играет. Что отвечаю? Квальярелла, Ойеволе в «Тамбове». И ещё один японец, которому 52. Так что у меня ещё вся карьера впереди», — шутил недавно Жирков. В «Зените» полузащитник вряд ли надолго задержится, но поиграть ещё несколько лет в РПЛ ему точно по силам.

Артём Фидлер (в центре) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

36 лет 6 месяцев 16 дней

Опорный полузащитник «Урала» провёл за родной клуб более 300 матчей. За 11 лет в Екатеринбурге Фидлер превратился из подающего надежды новичка в настоящую легенду клуба. Полузащитник полюбился уральским болельщикам за неуступчивость во время единоборств, стальной характер, хороший дальний удар и преданность клубу. Сейчас Артём играет за «Урал» уже не так часто, как раньше. Однако, выходя на поле, он по-прежнему приносит много пользы команде.

Александр Анюков Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

37 лет 4 месяца 2 дня

Анюков — пример поразительного долголетия и невероятной работоспособности в российском футболе. В чемпионский сезон «Зенита» защитник, будучи 36-летним футболистом, отпахал 6 матчей без замен (всего Анюков вышел на поле в 16 играх) и был одним из тех, кто помогал команде сохранять стабильность в весенней части чемпионата. После перехода в «Крылья» на правах аренды защитник не снизил требований к себе и продолжил выступать на высочайшем уровне. «Анюков играет безошибочно, это удивительно. Дай бог ему здоровья, если оно позволит, сможет ещё играть», — восторгался защитником Миодраг Божович перед началом зимней паузы в нашем чемпионате.

Адесойе Ойеволе и Фёдор Смолов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

37 лет 4 месяца 12 дней

Ойеволе — удивительный защитник. Несмотря на возраст, ему удаётся не только стабильно надёжно действовать в защите, но и регулярно помогать своей команде в атаке. За последние пять лет Адесойе забил 12 мячей и отдал 7 голевых передач. Сразу и не вспомнишь, кто среди возрастных центральных защитников в российском футболе, кроме Игнашевича, стабильно демонстрировал подобную результативность в течение стольких сезонов. Неудивительно, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Адесойе — незаменимый лидер обороны «Тамбова».

Эсекьель Понсе и Сергей Рыжиков Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

39 лет 4 месяца 11 дней

Сергей Рыжиков — самый возрастной футболист РПЛ. Голкиперу уже 39 лет, однако он до сих пор демонстрирует высочайший класс в воротах и совершает порой невероятные сейвы. В первой части чемпионата России вратарь не пропустил ни одного матча «Крыльев» и вряд ли уступит своё место в воротах после зимнего перерыва. Похоже, Рыжикову не дают покоя карьера 42-летнего Буффона, который до сих пор играет в футбол, а также достижения других голкиперов-долгожителей.