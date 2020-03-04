Потрясающе! Вратарь «Саарбрюккена» отразил 5 пенальти в матче 1/4 финала немецкого Кубка

Клуб 4-го дивизиона Германии — в двух шагах от завоевания трофея. Об этом и другом — в обзоре новостей дня.

Клуб 4-го дивизиона вышел в полуфинал Кубка Германии



В матче 1/4 финала Кубка Германии «Саарбрюккен» в серии пенальти обыграл дюссельдорфскую «Фортуну» и вышел в полуфинал. Встреча состоялась в Фёльклингене на стадионе «Херман-Нойбергер-Штадион». Обслуживал матч арбитр Дениз Айтекин. Ему ассистировали судьи на линиях Кристиан Диц и Эдуард Байтингер.



Счёт был открыт на 31-й минуте. Автором забитого мяча стал Тобиас Еникке, ему ассистировал Кианз Фроэзе. На 83-й минуте гости могли сравнять счёт, но Роувен Хеннингс не реализовал пенальти. «Фортуне» удалось перевести матч в дополнительное время благодаря голу Матиаса Занки Йоргенсена с передачи Флориана Кастенмайера на 90-й минуте.



В серии пенальти игроки «Саарбрюккена» один раз пробили мимо и ещё в двух случаях проиграли дуэль голкиперу соперника. А вот вратарь «Саарбрюккена» Даниэль Бац парировал в серии 4 пенальти, а еще один он отразил в конце основного времени матча.

Матчи «Валенсия» — «Аталанта» и «Хетафе» — «Интер» пройдут без зрителей из-за коронавируса



Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья Рока сообщил, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Валенсия» — «Аталанта» и первая встреча 1/8 финала Лиги Европы «Хетафе» — «Интер» пройдут без зрителей.



«Баскетбольный матч «Валенсия» — «Олимпия Милан» 5 марта, футбольные встречи «Валенсия» — «Аталанта» 10 марта и «Хетафе» — «Интер» 19 марта, а также баскетбольный матч «Жирона" — «Венеция» в тот же день пройдут без зрителей.



Эти матчи, а также любые другие, которые соответствуют этой категории, пройдут за закрытыми дверями. Это согласованная мера, предписанная органами здравоохранения других стран, включая север Италии", — сказал Рока.



В результате вспышки коронавируса в Италии по состоянию на понедельник число погибших достигло 52, число подтвержденных случаев заболевания возросло до 1835.

Что известно о Лиге наций. Гид по обновлённому турниру УЕФА Рассказываем о соперниках сборной России и новом запутанном формате.

Сборная России сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией в Лиге наций УЕФА



Сборная России узнала соперников по группе в Лиге наций сезона-2020/21. В группе 3 Лиги B российской национальной команде предстоит сыграть со сборными Сербии, Турции и Венгрии.



Результаты жеребьёвки



Лига А

Группа 1: Нидерланды, Италия, Босния и Герцеговина, Польша

Группа 2: Англия, Бельгия, Дания, Исландия

Группа 3: Португалия, Франция, Швеция, Хорватия

Группа 4: Швейцария, Испания, Украина, Германия



Лига В

Группа 1: Австрия, Норвегия, Северная Ирландия, Румыния

Группа 2: Чехия, Шотландия, Словакия, Израиль

Группа 3: Россия, Сербия, Турция, Венгрия

Группа 4: Уэльс, Финляндия, Ирландия, Болгария



Лига С

Группа 1: Черногория, Кипр, Люксембург, Азербайджан

Группа 2: Грузия, Северная Македония, Эстония, Армения

Группа 3: Греция, Косово, Словения, Молдова

Группа 4: Албания, Беларусь, Литва, Казахстан



Лига D

Группа 1: Мальта, Андорра, Латвия, Фарерские острова

Группа 2: Сан-Марино, Лихтенштейн, Гибралтар

Жеребьёвка Лиги наций УЕФА. Россия сыграет с Турцией, Венгрией и Сербией Все подробности.

«ПСЖ» отказался отпустить Мбаппе на Олимпиаду



«Пари Сен-Жермен» сообщил Французской федерации футбола (ФФФ), что клуб отказывается отпускать нападающего Килиана Мбаппе в сборную Франции, которая примет участие в Олимпийских играх, сообщает France Bleu.



«ПСЖ» имеет право не отпускать футболиста, так как Олимпийский футбольный турнир состоится в даты, которые не входят в официальный календарь ФИФА.



Олимпийские игры пройдут в Токио с 22 июля по 8 августа 2020 года. Сам игрок хочет принять участие в турнире.



Мбаппе перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Монако» на правах аренды. Через год парижский клуб выкупил трансфер футболиста. Сумма трансфера составила € 145 млн. В нынешнем сезоне он провёл 20 матчей в чемпионате Франции, забил 18 голов и отдал пять результативных передач.

Мать Роналду перенесла инсульт



Долорес Авейру, мать нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, столкнулась с проблемами со здоровьем.



Как сообщает A Bola со ссылкой на JM Madeira, 65-летняя женщина минувшей ночью перенесла инсульт и была срочно госпитализирована. Оперативное вмешательство врачей предотвратило тяжёлые последствия, которые при таком виде инсульта могут выражаться в затруднении в речи и параличе. В настоящее время мать футболиста находится под наблюдением медиков.

Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года. Ранее Криштиану на протяжении девяти лет защищал цвета мадридского «Реала», а до этого выступал за «Манчестер Юнайтед» и лиссабонский «Спортинг», воспитанником которого является. В сборную Португалии 35-летний форвард вызывается с 2003 года.

«Манчестер Сити» объявил о переходе 17-летнего бразильца. Его перехватили у «Барселоны»



«Манчестер Сити» на своём официальном сайте объявил о переходе защитника «Коритибы» Яна Коуто.



17-летний бразильский футболист подпишет с английским клубом контракт, рассчитанный на пять лет. К своей новой команде Ян присоединится летом этого года.



В конце января этого года сообщалось, что «Барселона» согласовала трансфер Коуто. Ожидалось, что за юного игрока сине-гранатовые заплатят € 5 млн.



Коуто выступает в составе юношеской сборной Бразилии, в составе которой выиграл чемпионат мира в ноябре 2019 года.