Почему свиная голова запрещена, а лошадиная – нет? Кубок парадоксов России

Кубок России – удивительные турнир. В чём-то даже сказочный. Вот в среду должно было пройти три матча Кубка России (четвёртая игра «Химки» – «Торпедо» – в четверг). Однако, матч в Ярославле перенесли из-за плохого газона. Никогда такого не было и вот опять.
Круговорот тыканья пальцем выглядит так:
1. «Урал» возмущается тем, что РФС перенёс матч лишь за три часа до игры.
2. В РФС заявили, что газон усугубила тренировка «Шинника».
3. «Шинник» же утверждает, что «Урал» был готов играть и на таком поле. Это заявление выглядит особенно интересным на фоне слов президента «Урала»: «На таком поле нельзя играть».
Самое забавное в этой ситуации даже не то, что главный тренер «Урала» Парфенов узнаёт об отмене матча от корреспондента «Чемпионата». Куда смешнее выглядит позиция «Шинника»: «Мы всегда начинали сезон на таком поле».
Просто для понимания. Речь идёт о таком газоне:
Фото: twitter.com/FCURAL
Это что, получается? Раньше было можно, а теперь – нет?
На этом парадоксы не закончились. В Грозном на матче «Ахмат» – «Зенит» питерские фанаты разделись по пояс. Так поступали болельщики разных клубов на разных стадионах, но теперь реакция получилась чрезмерной. Сотни фанатов «Ахмата» прибежали по беговым дорожкам к гостевому сектору. Несколько посторонних оказались и на поле – матч пришлось прервать.
Матч «Спартак» – ЦСКА тоже останавливали, но уже из-за дыма от файеров. В Москве произошёл другой случай, который противоречит прецеденту. Всего несколько дней назад фанатам «Динамо» запретили баннер со свиными головами.
Фото: Объединение болельщиков «Динамо»
Однако теперь на «Открытие Арене» почему-то был развернёт огромный баннер с отрезанной лошадиной головой. Чем одного допустимее другого?
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
Говорю же, сказочный кубок России.
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