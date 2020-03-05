Почему свиная голова запрещена, а лошадиная – нет? Кубок парадоксов России

Кубок России – удивительные турнир. В чём-то даже сказочный. Вот в среду должно было пройти три матча Кубка России (четвёртая игра «Химки» – «Торпедо» – в четверг). Однако, матч в Ярославле перенесли из-за плохого газона. Никогда такого не было и вот опять.

Круговорот тыканья пальцем выглядит так:

1. «Урал» возмущается тем, что РФС перенёс матч лишь за три часа до игры.

2. В РФС заявили, что газон усугубила тренировка «Шинника».

3. «Шинник» же утверждает, что «Урал» был готов играть и на таком поле. Это заявление выглядит особенно интересным на фоне слов президента «Урала»: «На таком поле нельзя играть».

Матч Кубка России перенесли за три часа до начала. Наш футбол вернулся! Не сказать, что мы по такому скучали.

Самое забавное в этой ситуации даже не то, что главный тренер «Урала» Парфенов узнаёт об отмене матча от корреспондента «Чемпионата». Куда смешнее выглядит позиция «Шинника»: «Мы всегда начинали сезон на таком поле».



Просто для понимания. Речь идёт о таком газоне:

Фото: twitter.com/FCURAL

Это что, получается? Раньше было можно, а теперь – нет?

На этом парадоксы не закончились. В Грозном на матче «Ахмат» – «Зенит» питерские фанаты разделись по пояс. Так поступали болельщики разных клубов на разных стадионах, но теперь реакция получилась чрезмерной. Сотни фанатов «Ахмата» прибежали по беговым дорожкам к гостевому сектору. Несколько посторонних оказались и на поле – матч пришлось прервать.

Болельщики «Ахмата» пытались напасть на фанатов «Зенита». Всё из-за голых торсов! «Зенит» выиграл в Грозном в очень горячей игре.

Матч «Спартак» – ЦСКА тоже останавливали, но уже из-за дыма от файеров. В Москве произошёл другой случай, который противоречит прецеденту. Всего несколько дней назад фанатам «Динамо» запретили баннер со свиными головами.

Фото: Объединение болельщиков «Динамо»

Однако теперь на «Открытие Арене» почему-то был развернёт огромный баннер с отрезанной лошадиной головой. Чем одного допустимее другого?

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Говорю же, сказочный кубок России.