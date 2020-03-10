5 лучших вратарей 21-го тура РПЛ. Версия Владимира Габулова

Экс-вратарь сборной России, ЦСКА, «Динамо», «Брюгге» и других клубов, председатель совета директоров ФК «Олимп» Владимир Габулов выбрал пятёрку лучших голкиперов лиги по итогам 21-го тура РПЛ. Вот здесь можно посмотреть критерии оценок голкиперов, а после этого тура борьба за первое место в рейтинге обострилась ещё больше.

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Слово Владимиру.



Тур получился очень результативным, но несмотря на это мне понравилась игра вратарей. Большое количество голов не говорит об их плохом выступлении, даже если, например, посмотреть на счёт 3:2 в матче «Ростов» — ЦСКА. Пятёрку 21-го тура было очень сложно составить, каждый кандидат должен был чётко подходить под те критерии, которые мы определили в начале сезона.

5. Игорь Акинфеев, ЦСКА

Здесь я выбирал между Игорем и теми вратарями, которые сыграли свои матчи «на ноль»: Антоном Шуниным, Андреем Климовичем, Александром Беленовым и Андреем Лунёвым. Выбрал Игоря, потому что он был вынужден провести невероятно тяжёлый выездной матч. Все происходящее на поле создало очень неудобные условия для Акинфеева.



В начале матче с «Ростовом» Ахметов получил красную карточку, а ЦСКА — пенальти в свои ворота. Но Игорь пенальти от Романа Ерёменко отразил и сохранил для команды надежду на положительный результат. Его партнеры правильно среагировали на этот импульс — сразу после этого Сигурдссон забил первый гол.

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За каждый из трёх пропущенных голов предъявить претензии Игорю сложно. Могут возникнуть вопросы по первому, но удар от Романа Ерёменко на 31-й минуте получился очень плотным. Вытащи Акинфеев этот удар – и он мог бы легко претендовать на первое место в нашем рейтинге.



Ключевым эпизодом назову спасение после удара Зайнутдинова на 61-й минуте. Игоря уже практически расстреливали, он вытянулся и вытащил мяч левой рукой из-под ближней штанги. Это был очередной импульс для команды, шанс зацепиться. ЦСКА действительно мог спасти матч и сравнять счёт, но Чалов не реализовал пенальти.

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Поставил Сергея на четвёртое место из-за его спасения на 86-й минуте в матче с ЦСКА. Он принёс «Ростову» три очка, взяв пенальти от Фёдора Чалова. Песьяков заранее выбрал угол, среагировал по удару и совершил отличный сейв.

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Не поставил Сергея на более высокое место из-за первого гола ЦСКА, когда Сигурдссон забил на 25-й минуте. Такие удары в ближний угол вратарь должен брать, учитывая, что Арнора сопровождал и опекал Хорен Байрамян, немного закрывая ему обзор.

За ЦСКА, конечно, немного обидно. Очень жаль, что не увезли из Ростова хотя бы одно очко. Играть огромную часть матча вдевятером, отрабатывать на каждом участке поля за двоих и всё равно сохранить до последнего шанс на положительный исход — дорогого стоит.

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Эпизоды, в которых Сослан выручил «Сочи» в матче против «Урала» напрямую повлияли на результат матча. На 41-й минуте, при счёте 1:0, когда Егорычев выходил практически один на один, Джанаев своевременно сократил дистанцию до игрока, вовремя раскрылся и спас команду от пропущенного гола.



Второй эпизод был очень сложным, а кому-то он мог даже показаться эффектным. На 86-й минуте из центральной зоны по воротам Джанаева наносил удар Ефремов. Мяч летел практически по центру, но Сослан момента удара не видел – обзор ему перекрывали спины защитников. Лишь в последний момент вратарю удалось вытащить мяч из-под перекладины.



Прошлый матч Джанаева против «Арсенала» сложился неудачно, но, видимо, он правильно проанализировал свою игру, хорошо подготовился и сумел реабилитироваться. В результате мы увидели «сухой» матч и два ключевых спасения в его исполнении.

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Отмечу спасение Гильерме после удара Ненахова на 24-й минуте матча с «Ахматом». Вратарю нужно было быстро и вовремя переместиться к ближней штанге, чтобы занять правильную позицию, и среагировать на удар. Мяч направлялся неприятно — под перекладину и в дальний от голкипера угол. Маринато удалось мощно выпрыгнуть и кончиками пальцев перевести мяч на угловой. Это очень сложный, но вместе с тем и красивый момент в его исполнении.



Отдельно стоит разобрать эпизод перед пенальти на 85-й минуте. Кому-то может показаться, что Гильерме ошибся, но он, наоборот, смутил Визеу, вовремя сократив дистанцию до игрока и сопроводив нападающего к лицевой линии.



Этим самым он ликвидировал опасный момент и не позволил бразильцу забить из выгодной позиции. Дальше в эпизод должна была включиться оборона, но этого не произошло. Визеу попал в перекладину, произошло добивание, и ценой удаления Кверквелия спас ворота.



Поставил Маринато на второе место, потому что он взял пенальти не без везения. Визеу пробил по центру. Но Гильерме тоже нужно отдать должное — он успешно отразил удар на последних минутах очень нервного матча и сохранил важную победу для «Локомотива».

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В игре Матвея против московского «Спартака» особенно хочу отметить эпизод на 19-й минуте. После заброса в штрафную от Джордана он решил сыграть на перехвате, но понял, что не успевает, и быстро вернулся в правильную позицию. После этого отразил удар от Эсекьеля Понсе. В таких ситуациях очень сложно занять нужное положение, не потерять ворота и вовремя среагировать на удар. Но на удар нападающего «Спартака» он среагировал хладнокровно, отразив его на двух ногах.

Отмечу, что сначала Матвей принял неправильное решение, но потом исправил ситуацию. Выручив в этом моменте, он показал всей команде, что уверен в себе и намерен сегодня не пропустить.



Также отмечу момент на 46-й минуте. После удара головой Понсе вратарь «Краснодара» энергично выбросил себя и уверенно вытащил мяч, который шёл ему в противоход. Мало того, что это было надёжно, ещё и выглядело эстетично и красиво.



В целом, даже в тех моментах, когда мяч шёл мимо, Матвей дорабатывал ногами, всегда контролировал моменты и был готов включиться, чтобы совершить спасение.



Сафонов всегда играет неброско, спокойно и чётко. Именно такие действия голкипера вызывают симпатию и заслуживают высокой оценки. Возможно, у некоторых иногда возникает чувство, что Матвей вот-вот пропустит, но в конце любого эпизода он действует очень хладнокровно. Команда чувствует уверенность, заряжается от Сафонова. Даже я через экран монитора ее чувствовал. У меня было ощущение, что Сафонов от «Спартака» не пропустит. Так и получилось.

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