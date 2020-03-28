От подруги Дениса Суареса не оторвать глаз! Надя могла стать невесткой Зидана

Практически все чемпионаты ушли на карантин. Если раньше футболисты оттачивали свои футбольные навыки, то сейчас показывают, как правильно мыть руки и чеканить туалетной бумагой. Одноклубник Фёдора Смолова Денис Суарес тоже продемонстрировал в своём аккаунте «Инстаграма», что сначала нужно мыть руки, а только потом играть в футбол! Правда, пока что делать это Суаресу приходится со своими собаками.

Скучать на карантине полузащитнику «Сельты» не даёт очаровательная девушка – Надя Авилес. Возлюбленной Дениса 22 года, она фотомодель, родившаяся в пригороде Барселоны. Авилес в совершенстве владеет тремя языками, а её популярность резко взлетела вверх после начала отношений с Суаресом.

Отношения пара начала ещё в апреле 2018-го года. Надя вместе с молодым человеком даже покидала родную Испанию, живя в Лондоне, где Денис играл за «Арсенал».



В социальных сетях девушка демонстрирует роскошную фигуру и делится снимками с различных фотосессий. Известно, что Надя сделала несколько пластических операций. А Суарес – не первый футболист в жизни Авилес. Ходили слухи, что модель до этого встречалась с Энцо Зиданом – сыном тренера мадридского «Реала». Но официально информация не подтвердилась.

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