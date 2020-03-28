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Красота дня — эффектная девушка футболиста Дениса Суареса Надя Авилес — фото

Надя Авилес
София Михайлова
От подруги Дениса Суареса не оторвать глаз! Надя могла стать невесткой Зидана
Одноклубник Фёдора Смолова не скучает на карантине.
Футбол / Испания 0

Практически все чемпионаты ушли на карантин. Если раньше футболисты оттачивали свои футбольные навыки, то сейчас показывают, как правильно мыть руки и чеканить туалетной бумагой. Одноклубник Фёдора Смолова Денис Суарес тоже продемонстрировал в своём аккаунте «Инстаграма», что сначала нужно мыть руки, а только потом играть в футбол! Правда, пока что делать это Суаресу приходится со своими собаками.

Скучать на карантине полузащитнику «Сельты» не даёт очаровательная девушка – Надя Авилес. Возлюбленной Дениса 22 года, она фотомодель, родившаяся в пригороде Барселоны. Авилес в совершенстве владеет тремя языками, а её популярность резко взлетела вверх после начала отношений с Суаресом.

Отношения пара начала ещё в апреле 2018-го года. Надя вместе с молодым человеком даже покидала родную Испанию, живя в Лондоне, где Денис играл за «Арсенал».

В социальных сетях девушка демонстрирует роскошную фигуру и делится снимками с различных фотосессий. Известно, что Надя сделала несколько пластических операций. А Суарес – не первый футболист в жизни Авилес. Ходили слухи, что модель до этого встречалась с Энцо Зиданом – сыном тренера мадридского «Реала». Но официально информация не подтвердилась.

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