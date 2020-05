Выбираем самый красивый гол наших команд в еврокубках! Ностальгический баттл «Чемпионата»

Хоть сейчас и тяжёлое время, но это не повод грустить, именно поэтому «Чемпионат» запускает жаркий ностальгический баттл. С сегодняшнего дня в нашем телеграм-канале читатели смогут выбирать самый красивый еврокубковый гол в истории отечественного футбола. Наши клубы в еврокубках сыграют ещё нескоро, так давайте же вместе вернёмся в то славное время, когда киевский динамовец Олег Блохин забивал «Баварии», Валерий Кечинов поражал ворота «Русенборга», а «армеец» Юрий Жирков уничтожал «Гамбург».

Наша редакция выбрала 32 гола разных лет и эпох. Мы вспомнили Суперкубок УЕФА 1975 года, Лигу чемпионов сезона-1995/1996 и, конечно же, не оставили в стороне и Кубок УЕФА сезона-2006/2007. Как вы могли догадаться, в нашем топе есть как забитые мячи советских команд, так и российские уже нового времени.



Голосование будет проводиться в телеграм-канале «Чемпионата» раз в два дня.

В результате жеребьёвки у нас получились следующие пары:

Александр Павленко («Спартак») — гол в ворота «Динамо» Бухарест в матче Кубка УЕФА сезона-2003/2004 (6 ноября 2003 года) vs Юрий Савичев («Торпедо») — гол в ворота «Штутгарта» в матче Кубка обладателей кубков сезона-1986/1987 (5 ноября 1986 года)

Олег Блохин («Динамо» Киев) — гол в ворота «Баварии» в матче за Суперкубок УЕФА — 1975 (9 сентября 1975 года) vs Александр Головин (ЦСКА) — гол в ворота «Арсенала» в рамках Лиги Европы сезона-2017/2018 (5 апреля 2018 года).

Сергей Шавло («Спартак») — гол в ворота «Брюгге» в рамках Кубка УЕФА сезона-1981/1982 (30 сентября 1981 года) vs Сергей Семак (ЦСКА) — гол в ворота «Пармы» в рамках Кубка УЕФА сезона-2001/2002 (3 октября 2002 года).



Алан Дзагоев (ЦСКА) — гол в ворота «Манчестер Юнайтед» в рамках Лиги чемпионов сезона-2009/2010 (3 ноября 2009 года) vs Виктор Пасулько («Спартак») — гол в ворота «Вердера» в рамках Кубка УЕФА сезона-1986/1987 (3 ноября 1987 года).



Игорь Беланов («Динамо» Киев) — гол в ворота «Рапида» в рамках Кубка обладателей кубков сезона-1985/1986 (5 марта 1986 года) vs Сергей Семак («Зенит») — гол в ворота «Бенфики» в рамках Лиги чемпионов сезона-2011/2012 (15 февраля 2012 года).

Александр Бородюк («Динамо») — гол в ворота «Грассхоппера» в рамках Кубка УЕФА сезона-1987/1988 (16 сентября 1987 года) vs Ролан Гусев (ЦСКА) — гол в ворота «Осера» в рамках Кубка сезона-2004/2005 (7 апреля 2005 года).



Сергей Игнашевич («Локомотив») — гол в ворота «Тироля» в рамках Лиги чемпионов сезона-2001/2002 (7 августа 2001 года) vs Дмитрий Аленичев («Спартак») — гол в ворота «Интера» в рамках Кубке УЕФА сезона-1997/1998 (31 марта 1998 года).



Илья Цымбаларь («Спартак») — гол в ворота «Русенборга» в рамках Лиги чемпионов сезона-1995/1996 (1 ноября 1995 года) vs Халк («Зенит») — гол в ворота «Севильи» в рамках Лиги Европы сезона-2014/2015 (23 апреля 2015 года).



Валерий Кечинов («Спартак») — гол в ворота «Аякса» в рамках Кубка УЕФА сезона-1997/1998 (3 марта 1998 года) vs Сергей Семак (ЦСКА) — гол в ворота «ПСЖ» в рамках Лиги чемпионов сезона-2004/2005 (7 декабря 2004 года).



Юрий Жирков (ЦСКА) — гол в ворота «Гамбурга» в рамках Лиги чемпионов сезона-2006/2007 (6 декабря 2006 года) vs Артём Дзюба («Спартак») — гол в ворота «Порту» в рамках Лиги чемпионов сезона-2010/2011 (14 апреля 2011 года).



Роман Павлюченко («Спартак») — гол в ворота «Спортинга» в рамках Лиги чемпионов сезона-2006/2007 (5 декабря 2006 года) vs Бранислав Иванович («Зенит») — гол в ворота «Реала Сосьедад» в рамках Лиги Европы сезона-2017/2018 (7 декабря 2017 года).



Андрей Тихонов («Спартак») — гол в ворота «Интера» в рамках Кубка УЕФА сезона-1997/1998 (14 апреля 1998 года) vs Зоран Тошич (ЦСКА) — гол в ворота «Реала» в рамках Лиги чемпионов сезона-2011/2012. (14 марта 2012 года).



Илья Цымбаларь («Спартак») — гол в ворота «Реала» в рамках Лиги чемпионов сезона-1998/1999 (30 сентября 1998 года) vs Дмитрий Хохлов («Локомотив») — гол в ворота «Интера» в рамках Лиги чемпионов сезона-2003/2004 (21 октября 2003 года).

Марк Гонсалес (ЦСКА) — гол в ворота «Севильи» в рамках Лиги чемпионов сезона-2009/2010. (24 февраля 2010 года) vs Фернандо («Спартак») — гол в ворота «Ливерпуля» в рамках Лиги чемпионов сезона-2017/2018 (26 сентября 2017 года).

Фёдор Черенков («Спартак») — гол в ворота «Нанта» в рамках Кубка УЕФА сезона-1985/1986 (11 декабря 1985 года) vs Марат Измайлов («Локомотив») — гол в ворота «Монако» в рамках Лиги чемпионов сезона-2003/2004 (24 февраля 2004 года).



Валерий Кечинов («Спартак») — гол в ворота «Русенборга» в рамках Лиги чемпионов сезона-1995/1996 (18 октября 1995 года) vs Юрий Никифоров («Спартак») — гол в ворота «Нанта» в рамках Лиги чемпионов сезона-1995/1996 (20 марта 1996 года).