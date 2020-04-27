Рекордсмен по штрафам в ЦСКА. Вагнер Лав всю карьеру доказывал, что он особенный

Вагнер Лав, или просто Ваня, — бразильский волшебник, легенда ЦСКА и лучший форвард-легионер в истории российского футбола. А вы помните, как всё начиналось?

Вагнер стал самым дорогим трансфером в истории ЦСКА на тот момент – $ 6,8 млн. «Спартак» тем же летом заплатил за Кавенаги 11,5

Ух, в какой же кульминационный момент Вагнер Силва ди Соуза появился в ЦСКА! Летом 2004-го от «армейцев» ждали выхода в групповой этап Лиги чемпионов. Ждали следует заменить на «требовали» и добавить «очень даже».



Тому было несколько причин.



Во-первых, реабилитация за провал предыдущей лигочемпионской кампании, которая закончилась, по сути так и не начавшись, навсегда войдя в историю кошмаром имени «Вардара». Во-вторых, известный своими амбициями Валерий Газзаев наверняка горел желанием доказать, что его замена на португальца Артура Жорже была ошибкой (обратная рокировка случилась буквально за несколько недель до старта еврокубков). В-третьих, «армейцам» нужно было оправдывать статус – они впервые играли в Европе в ранге действующего чемпиона России.

Вагнер Лав и Валерий Газзаев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

А тут ещё первый матч 2-го отборочного раунда с «Нефтчи» в Баку завершился нулевой ничьей. И единственный пропущенный гол на «Динамо» мог стоить ЦСКА очень дорого.



И вот в такой напряжённо-тревожный час в команду приехал этот человек-антистресс – косматое дитя бразильских пляжей, не признающий никаких переживаний и напряга. Живущий как играющий и наоборот.



Тот факт, что он стал самым дорогим трансфером в истории ЦСКА (форвард «Палмейраса» обошёлся москвичам в $ 6,8 млн), уверен, на него вообще не давил. А вот боссы клуба волновались – оправдается ли выбор между Вагнером и аргентинцем Фернандо Кавенаги, который за $ 11,5 млн долларов ушёл в «Спартак».

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Те, кто сейчас не помнит событий тех дней, рискуют представить, что Вагнер приехал в ЦСКА совсем неопытным юнцом (20 лет ему исполнилось только в июне), таким бразильским котом в мешке. Позвольте — игроком сборной страны и обладателем Кубка Америки! Он и прикатил-то в Москву прямиком из распоряжения «селесао», которая в Перу стала чемпионом континента (иначе объявился бы ещё в июне – сразу после подписания контракта).



Весь вклад Вагнера, заявленного на турнир ещё как игрок «Палмейраса» — первые 34 минуты за сборную против костариканцев в матче группового этапа. Конкуренция в атаке у бразильцев была на уровне – Адриано, Луис Фабиано, Жулио Баптиста…

Финал Кубка Америки состоялся 25 июля, а уже 4 августа ЦСКА предстоял ответный матч с «Нефтчи». Вагнер прилетел в Москву 2-го. Он добирался до нас 17 часов: «Вылетели из Рио-де-Жанейро во Франкфурт, там два часа пришлось ждать пересадки. Конечно, устал. Но время восстановить силы есть».



Его первое интервью в России вышло с громким заголовком: «Сыграть с «Нефтчи»? А разве не за этим я сюда приехал?!».



Свои цели в ЦСКА он обозначил четко: «Попасть в основной состав и поскорее вписаться в команду. Это задача на ближайшее время. А вообще, этот сезон мне бы очень хотелось завершить чемпионом страны. Стать душой команды? Почему бы и нет?».



И без особых подробностей рассказал о происхождении прозвища – Love («Любовь»): «Приклеилось пару лет назад во время юниорского Кубка Сан-Паулу с лёгкой руки двух популярных у нас телеведущих. Мне понравилось — с тех пор я стал Вагнером Лав».

Вагнер Лав, Юрий Жирков и Игорь Акинфеев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Это потом журналисты раскопают историю о сексуальных приключениях футболиста, который умудрялся развлекаться с девушками на базе «Палмейраса», когда там был объявлен предыгровой карантин…

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В первом матче телевизионщики перепутали его амплуа, представив защитником

На игру 4 августа Газзаев выставил следующий состав: Акинфеев, Василий Березуцкий, Алексей Березуцкий, Шемберас, Рахимич, Алдонин, Гусев, Жирков, Ярошик, Семак, Олич.



Первый тайм завершился без забитых мячей («И возникли зловещие ассоциации с «Вардаром», — отметит потом кто-то из болельщиков), после чего тренер ЦСКА решит выпустить второго форварда в пару к Оличу, заменив капитана Семака.



Время Вагнера! На 46-й новичок выйдет – на 72-й забьёт. К тому времени счёт уже будет 1:0 – первый мяч в ворота «Нефтчи» головой отправит Ролан Гусев.



«Едва появившись на поле, бразилец дважды продемонстрировал скоростной дриблинг, сразу дав понять, что авансы выданы ему не зря. Забил гол, ловко устранив двух соперников, и низом от линии штрафной уложив мяч в дальний угол. Стало очевидно: Вагнер, которому потребовалось менее получаса, чтобы открыть счет своим голам за ЦСКА, футболист и впрямь незаурядный», — напишет «Спорт-Экспресс».



Такой прыти дебютанта удивятся даже телевизионщики – в титре, представляющем гол, Вагнер будет проходить как defender — «защитник».



Отмечать успех 11-й номер красно-синих побежит к трибунам, показывая им фамилию на футболке. Мол, привыкайте. Это будет его 1-й мяч за ЦСКА из будущих 124…



«Вагнер Love: с любовью к ЦСКА» — с такой обложкой выйдет на следующий день «Спорт-экспресс». Наряду с Гусевым Вагнер получит высшую оценку среди всех игроков матча – 6,5.

ЦСКА — «Спартак». Спартаковская стенка и Вагнер Лав Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Выпуская Вагнера, я, конечно, рисковал, — признается Газзаев. — Ведь он всего два дня тренировался с командой. На весь матч его не хватило бы, а 45 минут он провёл очень хорошо. Доказал, что мы сделали удачное приобретение».



Президент ЦСКА Евгений Гинер также отметит новичка: «Вагнер футболист сборной Бразилии, разве нужно к этому что-то добавлять? Рад, что он без раскачки вписался в нашу команду, хотя и прилетел в Москву лишь за двое суток до игры. Третий день — самый сложный при адаптации, но для мастера это не проблема».



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Газзаев признается — Вагнер стал рекордсменом по штрафам среди всех его игроков

На следующий день на официальной презентации новичков ЦСКА (тем летом состав команды также пополнили Сергей Даду и Милош Красич) Вагнер выдаст ещё один концерт. Пообещает забить в оставшихся 14 матчах чемпионата России 12 мячей, объяснит смысл своей причёски («Время от времени я меняю цвет косичек. В последней игре за «Палмейрас» они у меня были цвета этого клуба — зелёные. А приехав в Москву, выбрал синий цвет в честь ЦСКА»), и порадует болельщиков первыми успехами в изучении русского языка («спасибо» и «доброе утро»).

До конца года бразилец отличится… 12 раз. Уже во втором матче чемпионата – 20 августа – дважды огорчит «Ротор». Но свои главные мячи отгрузит «Рейнджерс» в последнем раунде европейского отбора. Красно-синие не без труда справятся с шотландцами — 2:1 в Москве и 1:1 в Глазго (Вагнер забьет и дома, и в гостях), и в первый раз за 12 лет выйдут в основной турнир Лиги чемпионов.



Вопрос – а если бы он не приехал?



Новичок станет лучшим снайпером ЦСКА-2004, сыграв гораздо меньше, чем другие форварды красно-синих (21 матч против 34 у Кириченко и Олича). И пусть чемпионство в тот год «армейцы» не выиграют, но уже весной 2005-го случится Тот Самый Кубок УЕФА с финальным аккордом 18 мая в Лиссабоне. Историческую точку, забив «Спортингу» третий мяч (3:1), поставит Вагнер.



«Вагнер Лав – парень очень талантливый, но чересчур самоуверенный, — напишет Газзаев в автобиографии «Путь воина». — Более сложных футболистов отыскать трудно. Вандерлей Лушембургу рассказывал мне, что от Вагнера на родине жутко настрадались! Для него не существует такого понятия, как дисциплина. Он настоящий артист: делает что хочет. И наоборот, что не хочет, ни за что делать не будет.

Тот самый гол в финале Кубка УЕФА Фото: David Cannon/Getty Images

И вот его приходилось держать в ежовых рукавицах. Неслучайно, именно Вагнер стал рекордсменом по штрафам среди всех моих подопечных за всю мою тренерскую карьеру. Я знал, стоит мне чуть ослабить контроль, как форвард найдет повод и умчится на родину, на какое-нибудь торжество. Вызволить же его назад – задача не из лёгких.



Один раз он слишком долго задержался в Бразилии. После этого был тяжёлый разговор, я оштрафовал его на максимально возможную сумму. И на будущее объяснил, что каждый день опоздания в расположение клуба будет обходиться игроку в некую, в гораздо большую сумму, чем остальным. Сумма была такая, что этот неординарный форвард больше не опаздывал.



Вагнер, безусловно, большой игрок. Лучший легионер за всю историю Премьер-Лиги. Очень рад, что в своё время, когда мне на выбор дали его и Кавенаги, я выбрал бразильца. Кавенаги – игрок штрафной, а вот Вагнер мог всё, он из тех, кто способен в одиночку решить исход матча».



Вагнер – 259 матчей за ЦСКА, 124 мяча, 14 трофеев. Кавенаги – 63 матча за «Спартак», 17 мячей, 0 трофеев. Комментарии излишни.

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«В прошлом году Вагнер мог вернуться в ЦСКА в четвёртый раз!»

Вспомнить дебют Вагнера в России (и не только дебют) я попросил известного болельщика «армейцев» Михаила Грушевского.



— 16 лет прошло – какие-то моменты в памяти уже стёрлись. Но я точно помню, что болельщики ждали его первого появления на поле. Ходили разговоры – приезжает молодой талант, из сборной Бразилии… Конечно, всем хотелось на него посмотреть.



— Он стал ещё и самым дорогим игроком в истории ЦСКА.

— И это тоже обсуждалось. 6 миллионов долларов. По тем временам сумма будь здоров. При нынешней инфляции можно смело добавлять нолик. Сегодня бы Вагнер стоил 60 миллионов, не меньше.



Правда, в то время разговоры о трансферах не имели такого масштаба. Мы были девственно наивными в этих вопросах. Интернет ещё не был так всемогущ. Не было «Инстаграма», куда Вагнер мог выложить фото своих косичек, выкрашенных в красно-синие цвета, чтобы подогреть тему.



Единственное, просачивались слухи, что «Спартак» его тоже очень хотел, но мы их опередили.



— А они взяли Кавенаги. Который мог оказаться в ЦСКА.

— Вот видите, как бывает. Для «Спартака» он оказался почти бесполезным. Но кто знает, как бы у аргентинца получилось, перейди он к нам? Может, и заиграл бы. А Вагнер в «Спартаке».



— Уверен, болельщики ЦСКА, представив эту картину, в один голос прокричат: «Чур-чур-чур!».

— Чур-чур-чур! (Смеётся.) Да уж, что было, то было. Для нас точно всё сложилось лучше не бывает.

Вагнер Лав и Владимир Путин: техника чеканки Фото: РИА Новости

— Матч с «Нефтчи».

— Феерический дебют, что уж тут говорить. Он как-то сразу вписался. Вообще, это достаточно редкое явление, чтобы молодой бразилец, не игравший до этого в Европе, и вот так с ходу начал давать результат. Понятно, никто тогда не мог предположить, что это только первое пришествие Вагнера в ЦСКА (смеётся).



Кстати, я точно знаю, что в прошлом году он мог ещё раз вернуться. Свободным агентом. В четвёртый раз! Но ЦСКА не стал этого делать. Думаю, что и правильно. Всему своё время, уходя – уходи. В 2013-м Вагнер после победы в Суперкубке у «Зенита» — это была его прощальная ария — за хорошие деньги уехал в Китай. Помог клубу заработать. И себя не обидел.

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— Самые-самые воспоминания о Вагнере.

— Ох, их столько! Конечно, весь тот Кубок УЕФА. Где они феерили в атаке на пару с Карвалью плюс Жирков. Рвали любую оборону!



Его второе пришествие в ЦСКА в 2010-м. Дерби со «Спартаком» в «Лужниках». Вагнер только вернулся из Бразилии, и, кажется, не проведя ни одной тренировки, сразу вышел в основе. И на 90-й минуте забил победный гол! После матча его будут спрашивать: «Как?! Вы же только что прилетели!» Вагнер скажет – я не ручаюсь за дословность: «Когда мяч ударяется о мою ногу, я сразу забываю об усталости и обо всём остальном».

Понимаете — он рождён футболистом! Такое дитя футбола. Вне возраста. Что в 20 лет таким был, что будет в 90.



Никогда не забуду, как Слуцкий рискнул его первый раз заменить. После того как Вагнер в Лиге Европы не забил с пенальти. Громили киприотов 4:0, и он в концовке пошёл к «точке». Так вальяжно, лениво… И ударил абсолютно наплевательски и неуважительно к вратарю. Тот легко с ударом справился. Слуцкий тут же отреагировал – демонстративно заменил бразильца. Боже мой — надо было видеть лицо Вагнера в этот момент! Обиделся как ребёнок, у которого в песочнице машинку отобрали!



В плане поступков и поведения он всегда был абсолютно непредсказуемым. Играем дома с Нальчиком. Вагнер, сам того не желая, грубо идет на защитника – прямой ногой. Красная карточка. Как он потом переживал! Чуть ли не плакал! Пошёл в раздевалку, вернулся… Перед этим защитником сорок раз извинился. Тот уже и сам забыл, что случилось. А Вагнер всё раскаивался, что сыграл так некрасиво и неряшливо.



В одном матче мог пахать и выкладываться — потеряв мяч, нестись к своей штрафной, чтобы его отобрать. А в другом тааак лениться! Это его пресловутое завязывание шнурков… Человек настроения. Очень своенравный. Отсутствие субординации и дисциплины – игровой и вообще — всегда отличало Вагнера. Известная история – когда ему в ЦСКА сказали, что нужно тренироваться в щитках, он был готов оплатить все штрафы на сезон вперёд, только бы этого не делать.



Помню, как Газзаев в 2008-м наказал его после «Динамо». Бразилец тоже обиделся на замену, хотя действительно провёл неудачный матч. Так Валерий Георгиевич на него санкции наложил – убрал из состава. Зато потом злой Вагнер против «Спартака» вышел и уже в первом тайме сделал хет-трик!



Да многие его голы вспоминаются – «Сатурну», «Локомотиву»… Прекрасно помню ответное дерби со «Спартаком» в 2010 году в Химках. Мы после удаления Шембераса почти весь второй тайм играли вдесятером, уступая 0:1. И забили три! Вагнер – последний. Как же он за эти полтора часа измотал Пареху – просто уничтожил!

Новый Вагнер Лав: новая команда, новая причёска Фото: Jam Media/Getty Images

А «Зениту» в том же 2010-м левой ногой в девятку! В чём феномен Вагнера — он не только двуногий футболист, но и, в отличие от многих других центрфорвардов, дальними ударами мог забивать – из-за штрафной.



И, конечно, сольные проходы. Как сейчас перед глазами – его рывок к воротам. В этой своей уникальной манере. Кривые ноги, в раскачку… Набирал скорость, а наиболее нетерпеливые болельщики на трибуне, тратя последние нервы, кричали: «Да отдай ты уже пас, сволочь!» (Смеётся.)



— Лучший легионер в истории российского футбола?

— Один из – это точно. Меня тут попросили назвать тройку лучших футболистов ЦСКА в XXI веке. Первым я, конечно, назвал Акинфееева. Игорь – это наше всё. Просто вне конкуренции, за скобками. Потом – и вот тут со мной, думаю, многие поспорят – поставил Игнашевича. За выслугу лет. А на третье место – Вагнера. Хотя если брать любовь болельщиков, он находится чуть ли не на одном уровне с Акинфеевым. По-моему, это о многом говорит.

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P.S. Сейчас Вагнер на родине – в «Коринтиансе». В 35 лет и уже без косичек. Возраст берет своё — теперь он бреется налысо. Год назад его агент заикнулся о возможном возвращении ветерана в Москву: «Президент ЦСКА очень тепло относится к Вагнеру. Так что это был бы красивый вариант завершения карьеры». Красивый — кто бы спорил. Но даже у такой сильной и взаимной Любви есть свой срок. 2004-2013. #ВремяВагнера.