50 лучших матчей в истории футбольного чемпионата России. Места с 40-го по 31-е

Продолжаем вспоминать самые яркие матчи в российском футболе. Ранее мы писали о первой победе ЦСКА над «Спартаком» после развала СССР, огненном кубанском дерби и сенсационном поражении «Зенита» от «Спартака» из Нальчика. Все эти игры вошли в последнюю десятку нашего рейтинга 50 лучших матчей в истории чемпионата России.

50 лучших матчей в истории футбольного чемпионата России. Места с 50-го по 41-е В этой десятке — матч, который до сих пор греет душу болельщикам ЦСКА со стажем.

Теперь рассказываем о матчах, которые, по нашему мнению, оказались чуть интереснее.

«Спартак» – ЦСКА – 2:3 (2009) Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

40. «Спартак» – ЦСКА – 2:3 (2009)

Для «Спартака» домашнее дерби в 29-м туре РПЛ с ЦСКА началось с раннего гол Алекса с пенальти, а закончилось настоящей трагедией. К концу второго тайма на табло «Лужников» значился счёт 2:2. Открыв счёт, спартаковцы пропустили дважды – от Дзагоева и Нецида, но Веллитон всё же смог восстановить равновесие. Тем не менее от следующего удара «армейцев» хозяева оправиться уже не смогли. На 89-й минуте Нецид издали пробил прямо по центру ворот, однако голкипер «Спартака» Сослан Джанаев умудрился пропустить мяч между рук. Минуту спустя он лежал на газоне, прикрыв лицо руками. Возможно, уже тогда голкипер знал, что совершил свой главный «ляп» в карьере», который поставит крест на его будущем в «Спартаке». «Пусть он сходит в церковь. Кто-то его заколдовал. Я не помню, чтобы один вратарь закинул себе два раза подряд мяч в ворота. Такого не бывает», — говорил Леонид Федун, припоминая ещё одну ошибку Джанаева – в игре с «Крыльями Советов».

«Алания» – «Спартак» – 2:2 (1996) Фото: РИА Новости

39. «Алания» – «Спартак» – 2:2 (1996)

Июльская игра «Алании» и «Спартака» стала не только центральным матчем 19-го тура, но и одной из главных встреч того чемпионата. Озлобленный чемпион России после разгромного поражения от спартаковцев в Москве на своём поле буквально уничтожил оборону гостей в первом тайме. Но забил лишь однажды, за что и поплатился. Усилиями Цымбаларя и Тихонова «Спартак» к 82-й минуте уже вёл в счёте — 2:1. Однако увезти три очка из Владикавказа москвичам было не суждено. После нескольких рикошетов в штрафной гостей Сулейманов сравнял счёт, а молодой Констанин Головской прямо на поле получил оплеуху от Андрея Тихонова за то, что встал на пути мяча, когда спартаковцы пытались его выбить.

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«Локомотив» – «Зенит» – 4:2 (2011/2012) Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

38. «Локомотив» – «Зенит» – 4:2 (2011/2012)

Португалец Жозе Коусейру проработал в «Локомотиве» чуть меньше года. За это время он не выиграл ни одного трофея с клубом, а сезон «железнодорожники» закончили лишь на 7-м месте. Тем не менее в России португалец всё-таки успел отметиться громкими победами, а самой яркой из них стал, пожалуй, победный сентябрьский матч против будущего чемпиона «Зенита». К тому моменту безвыигрышная серия «Локомотива» во встречах с питерским клубом насчитывала аж восемь матчей. Да и в Москве «Зенит» сделал всё, чтобы её продлить. К перерыву гости вели со счётом 2:0. Тем не менее во втором тайме Малафеев начал ошибаться, Обинна и Кайседо забили по мячу, а защитник Мануэл Да Кошта неожиданно открыл в себе талант бомбардира, оформил дубль и принёс «Локомотиву» победу. На этом его голевые подвиги, правда, закончились — больше за московский клуб он не забивал.

ЦСКА – «Торпедо» – 3:3 (2004) Фото: РИА Новости

37. ЦСКА – «Торпедо» – 3:3 (2004)

Сейчас в это сложно поверить, но в июле 2004 года «Торпедо» гостило у ЦСКА на стадионе «Динамо» в качестве лидера чемпионата России. К 14-м туру команда Сергея Петренко набрала потрясающий ход: 9 побед, 3 ничьи и одно поражение. Впрочем, «армейцы» тогда на таблицу внимания обращать не стали. Благодаря голам Ярошика и Олича к началу второй половины игры ЦСКА владел комфортным преимуществом. Но затем на гостей нашло какое-то неведомое озарение. За три минуты они забили трижды. Лишь в концовке встречи Кириченко спас ЦСКА от поражения. Однако, по мнению главного тренера «армейцев» Артура Жорже, его команда всё равно заслуживала большего. Португалец посетовал на невезение и заявил, что ЦСКА упустил около 10 возможностей забить.

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«Динамо» – «Локомотив» – 2:4 (2004) Фото: РИА Новости

36. «Динамо» – «Локомотив» – 2:4 (2004)

Начало сезона-2004 «Локомотив» провалил. После 13 туров команда Юрия Сёмина занимала пятое место, отставая от лидера на 8 очков. В гостевой игре с «Динамо» у «железнодорожников» тоже дела не ладились. После первого тайма они проигрывали 2:0, пропустив от Влчека и Мурыгина, который, кстати, в РПЛ больше ни разу не забивал. Для того чтобы совершить блестящий камбэк, «Локо» потребовалось, по мнению Дмитрия Хохлова, поговорить на повышенных тонах в раздевалке. Во втором тайме команду было уже не узнать. «Локомотив» буквально уничтожил «Динамо», отгрузив 4 мяча. С этой победы начался путь «железнодорожников» к чемпионству.

«Зенит» – «Динамо» – 2:4 (2013/2014) Фото: РИА Новости

35. «Зенит» – «Динамо» – 2:4 (2013/2014)

Для «Зенита» домашний матч 29-го тура против «Динамо» мог стать если не золотым, то решающим в борьбе за чемпионство. Питерский клуб лидировал в РПЛ, опережая «Локомотив» на одно очко и на два — ЦСКА. До золота не хватало лишь победы над «Динамо» и над немотивированной «Кубанью». Однако 11 мая на «Петровском» «Зенит» не только лишился лидерства в чемпионате, но и вляпался в серьёзный скандал. На гол Данни «Динамо» ответило аж 4 забитыми мячами. В конце встречи Кержаков отквитал один гол, но это уже никого не волновало. Болельщики питерцев высыпали на поле, и вскоре Владимиру Гранату досталось по лицу от фаната по прозвищу Гулливер. После случившегося главный судья встречи Сергей Иванов решил досрочно завершить матч. «Зениту» засчитали техническое поражение, а чемпионом в тот сезон стал ЦСКА.

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«Алания» – «Спартак» – 4:3 (2002)

34. «Алания» – «Спартак» – 4:3 (2002)

За несколько часов до домашнего матча «Алании» против «Спартака» на центральном рынке Владикавказа прогремел взрыв. В результате погибли 10 человек, ещё 40 были ранены. Несмотря на негативный фон матч получился на загляденье. В сумме команды забили семь мячей, а победили хозяева. Главный герой той встречи полузащитник владикавказцев Паулу Эмилиу, оформивший дубль, после окончания матча был опустошён. Он рассказал, что вся команда была потрясена из-за случившегося и безумно хотела выиграть, чтобы посвятить победу памяти жертв теракта.

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«Москва» – «Спартак» – 3:3 (2006) Фото: РИА Новости

33. «Москва» – «Спартак» – 3:3 (2006)

Оба матча между «Спартаком» и «Москвой» в сезоне-2006 закончились с одинаковым счётом — 3:3. Тем не менее по содержанию эти игры серьёзно отличались. В игре второго круга «Москва» опять была в роли догоняющей, но на этот раз не отпускала соперника в отрыв больше, чем на два мяча. Свои огрехи в обороне хозяева сполна компенсировали удачными действиям в атаке. Так что к 74-й минуте счёт был ничейным — 2:2. В конце встречи команды не удержались от удовольствия забить ещё по голу: постарались Ковач и Семак. Несмотря на обилие голов, оба тренера остались недовольны результатом. Слуцкий заявил, что его уже не удовлетворяет одно лишь проявление характера команды, а Федотов пожаловался на потерю двух драгоценнейших очков. Впрочем, не без оснований. В том сезоне «Спартак» набрал с ЦСКА одинаковое количество баллов, но уступил чемпионство по дополнительным показателям.

ЦСКА – «Химки» – 4:3 (2008) Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

32. ЦСКА – «Химки» – 4:3 (2008)

Сезон-2008 ЦСКА Валерия Газзаева начал отвратительно. После 9 туров московский клуб занимал лишь 7-е место. Домашняя встреча с «Химками» сулила «армейцам» лёгкие три очка, но на деле оказалось не всё так просто. Аутсайдер упёрся, и на стадионе «Динамо» началась «перестрелка». Вырвать победу ЦСКА смог лишь в дополнительное время. Жиркова повалили в чужой штрафной, а Дуду хладнокровно реализовал пенальти. В том матче бразилец вышел на поле лишь на последние 20 минут, сменив другого героя встречи Алана Дзагоева. В ворота «Химок» 17-летний полузащитник забил свой первый мяч в Премьер-лиге. После игры Дзагоев признался, что в тот момент у него даже слёзы стали наворачиваться на глаза от радости.

«Локомотив» – «Динамо» – 4:2 (2014/2015) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

31. «Локомотив» – «Динамо» – 4:2 (2014/2015)

Период работы Миодрага Божовича в «Локомотиве» вышел неудачным, а потому и непродолжительным – всего 7 месяцев. За это время московский клуб под его руководством провёл 21 матч и одержал лишь 10 побед. Впрочем, об одной из них болельщики «железнодорожников» наверняка помнят до сих пор. 2 ноября 2014 года перед игрой с «Динамо» футболистам «Локомотива», похоже, не давал покоя матч команд 10-летней давности. Ведь над «РЖД Арене» они как под копирку повторили сценарий встречи на стадионе «Динамо». Уступая 0:2, «железнодорожники» также забили 4 мяча после перерыва и вырвали победу. Разница была лишь в классе соперника. Всё-таки команда Станислава Черчесова с Вальбуэна, Джуджаком, Кураньи, Ионовым, Кокориным и Денисовым играла намного лучше, чем коллектив Ярослава Гржебика.