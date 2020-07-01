10 самых высоких вратарей в истории футбола

Ниже — вторая часть нашей вратарской дилогии, в рамках которой мы уже успели рассказать о самых низкорослых голкиперах в истории. Теперь настала очередь более заметных товарищей, но не с точки зрения карьерных успехов, а с точки зрения лишь физических данных. Почти все «малыши» выступали на чемпионатах мира и других крупных международных соревнованиях, отметились в ведущих лигах и оставили значительный след в футболе. А вот гигантам из нашего списка эффективно использовать свои внушительные габариты не удалось. В основной массе они бороздили просторы низших дивизионов, не выигрывали трофеев, проводили много времени в запасе, а за их трансферы даже частенько не платились деньги. Из всего топа среднестатистическому болельщику известен, пожалуй, будет только Костел Пантилимон, который засветился в АПЛ и сборной Румынии.

Отметим, что разница в росте между датчанином Симоном Йоргенсеном (210 см), самым высоким голкипером в истории, и парагвайцем Педро Бенитесом (166 см), самым низкорослым его коллегой, составляет 44 сантиметра!

Кьелл Опхайм (203 см)

Возраст: 09.04.1982 (38 лет)

Гражданство: Норвегия



Норвежец Кьелл Петтер Опхайм никогда не покидал родной страны и известен далеко не каждому даже в её пределах. Все свои 18 профессиональных матчей он провёл во втором по значимости дивизионе – 15 за «Манглеруд Стар» и 3 за «Мосс». Суммарно в этих поединках в его воротах побывало 43 мяча. Несмотря на такой удручающий показатель он попал в заявку клуба «Люн», двукратного чемпиона Норвегии, на сезон Типпелиген-2008 (название высшей лиги в то время). Этот факт остался самым примечательным в его недолгой карьере, которую он завершил в конце 2009-го в возрасте двадцати семи лет в воспитавшем его «Стрюне». На тот момент команда выступала в третьем по силе дивизионе.

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Аарон Чапман (203 см)

Возраст: 29.05.1990 (30 лет)

Гражданство: Англия

Фото: theposh.com

Аарон Чапман, коренной лондонец, хоть и не выступал даже на уровне Чемпионшипа, но сумел пройти достойный путь из Северной Премьер-Лиги (7-8 дивизионы) до основы клуба Лиги 1 (3 дивизион). Начинал он своё восхождение по карьерной лестнице в команде «Белпер Таун» из городка с одноимённым названием в графстве Дербишир, за два сезона провёл 58 матчей и попал на карандаш представителям «Честерфилда». После перехода Чапман три года колесил по арендам, периодически страдал от травм и появлялся на поле весьма нечасто. Но всё равно смог приглянуться «Аккрингтон Стэнли» – соперникам «Чкстерфилда» по Лиге 2. В ланкаширский клуб он перебрался перед сезоном 2016/17 и за две последующие кампании 70 раз выходил в основе. Стабильная игра позволили Аарону подняться ещё на одну ступень – прошлый сезон он был основным стражем ворот в «Питерборо», крепком середняке Лиги 1. А в нынешнем турнире он отыграл всего 6 встреч, находясь в краткосрочной аренде в «Транмире». Вернувшись в расположение «шикарных», голкипер наблюдал за соревнованиями, сидя на скамейке запасных. Его соглашение с «Питерборо» вот-вот закончится, и пока непонятно, где и на каком уровне продолжит выступать 30-летний Чапман.

Возраст: 01.02.1987 (33 года)

Гражданство: Румыния



Костел Пантилимон перешёл в «Манчестер Сити» летом 2011-го из румынской «Тимишоары» в статусе игрока сборной и основного голкипера своего клуба. Но Роберто Манчини он был нужен исключительно в качестве дублёра для Джо Харта и два года выступал только в кубковых соревнованиях. Дебютировать в АПЛ румын смог уже при Мануэле Пеллегрини – 2 ноября 2013-го в домашнем матче с «Норвичем» был зафиксирован «сухарь» и победа хозяев со счётом – 7:0. Тем не менее Костел отлично справлялся со своей работой сменщика и профессионально воспринимал сложившуюся ситуацию. Он был одним из лучших в розыгрыше Кубка Лиги 2013/14 (победа в финале над «Санделендом») и стал чемпионом АПЛ того созыва, проведя семь матчей. Три сезона вратарская бригада «горожан» состояла из внушительных Харта (196 см.) и Пантилимона (203 см.) и являлась самой высокой в Премьер-лиге. Такой расклад выглядел бы сейчас, как ночной кошмар Пепа Гвардиолы.



Окончив своё пребывание в Манчестере, Пантилимон в 2014-м отправился как раз в «Сандерленд». Там он наконец имел много практики, был постоянно вовлечён в игру и дважды не позволил «чёрным котам» вылететь в Чемпионшип. Но на его беду, в команде подрастал Джордан Пикфорд, и дальнейшая ставка была сделана именно на англичанина. Последующее трёхлетнее нахождение в «Уотфорде» примечательно лишь скамейкой запасных и арендой в «Депортиво». Весь прошлый сезон Пантилимон пробыл первым номером «Ноттингем Форест» и завершил его с 44 матчами в активе, но из-за прихода нового вратаря в стан «лесников» текущую кампанию он проводит на Кипре. Костел имеет всего 6 встреч за «Омонию» и работу, больше похожую на отпуск. Вероятно, что 33-летний румынский голкипер не полностью реализовал себя на клубном уровне, часто оказываясь за чьей-то спиной. И неизвестно, будет ли он когда-то вновь сверкать своим мастерством в соревнованиях высокого уровня.

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Джейсон Муни (204 см)

Возраст: 26.02.1989 (31 год)

Гражданство: Северная Ирландия

Фото: alchetron.com

Джейсон Муни, воспитанник клуба «Ардс», начинал в североирландском втором дивизионе, параллельно работал и продолжал мечтать о профессиональной карьере. Он был барменом, трудился на автомойке, на ферме и выполнял обязанности садовника. Летом 2011-го мощный ирландский парень отправился в Англию и принял там участие в тренировочном лагере, за которым внимательно наблюдали скауты со всей страны. Больше всех были впечатлены представители «Уикома» из Лиги 1 и подписали с Муни однолетний контракт, сразу отправив его в аренду в седьмую лигу. В «Оксфорде» он провёл 45 матчей в основе, показал уверенную игру и помог «Сити» подняться в Северную Конференцию. «Уиком» же тем временем опустился в Лигу 2 и не стал продлевать с вернувшимся Джейсоном сотрудничество. Но хороший сезон не прошёл даром, и перспективного 23-летнего Муни подобрал «Транмир», правда, только на роль дублёра для валлийца Оуайна Фон Уильямса. Дебюта за «Роверс» пришлось ждать вплоть до последнего тура розыгрыша 2012/13 – 27 апреля 2013-го Муни не позволил «Борнмуту» распечатать свои ворота и занять первое место в таблице. Тренерский штаб был доволен прогрессом североирландца и пролонгировал соглашение ещё на год. К его огорчению расстановка сил не изменилась, и Уильямс продолжал быть первым выбором практически на каждый матч, а по итогам кампании 2013/14 «Роверс» провалились в Лигу 2.

Джейсон отправился в свободное плавание по четвертым и пятым лигам, а в 2016-м вернулся на родину, так и не сумев покорить Англию. Вместе с «Клифтонвиллом» он занял 5 место в Премьершипе, но опять лишь подменял основного голкипера. В 2018-м круг замкнулся, Муни подписался с «Ардс» и вернулся туда, откуда начинал – во вторую лигу Северной Ирландии.

Даниэль Мюллер (205 см)

Возраст: 19.05.1992 (28 лет)

Гражданство: Германия



Даниэль Мюллер в 2011-м году был выписан «Баварией» из клуба с прекрасным названием «Фюрстенфельдбрукк» из одноимённого города, который располагается между Мюнхеном и Аугсбургом. Поиграв два года за вторую команду «Рекордмайстера» в Региональной Лиге и оформив пять «сухарей», Даниэль так и не сумел впечатлить тренеров. Истёкший летом 2013-го контракт продлить никто не предложил, и Мюллер отправился на поиски нового коллектива, в котором смогли бы разглядеть не только его рост, но и футбольный талант. Полтора годя спустя, шанс проявить себя представился в «Аугсбурге II» – но опять безрезультатно. Прокочевав ещё четыре года между вторыми командами «Баварии» и «Аугсбурга» и побывав в «Зелигенпортене», 28-летний голкипер фактически завершил свою бесславную карьеру. Дальше региональных матчей в рамках родной земли он продвинуться не смог, зато стал самым высоким голкипером в истории немецкого футбола.

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Ваня Ивеша (205 см)

Возраст: 21.07.1977 (42 года)

Гражданство: Хорватия



Хорватский голкипер Ваня Ивеша лучшие годы провёл в клубах Турецкой Суперлиги «Эскишехирспор» и «Элязыгспор», отыграв 208 матчей в основном составе в период с 2008 по 2015. До этого замечательного времени воспитанник «Истры» из Пулы успел побывать в местных «Риеке», «Новалье», «Славене» и слетать в Австралию, где велика хорватская диаспора. Покинув пять лет назад чемпионат Турции, балканский великан не стал завершать карьеру, он несколько раз переходил из «Опатии» (третья лига) в родную «Истру» (первая лига) и обратно. Попутно Ивеша установил рекорд Чемпионата Хорватии, став самым возрастным и самым высоким игроком в истории элитного дивизиона. Его карьера профессионала длится вот уже 25 лет, а самому футболисту скоро стукнет 43.

Томаш Голый (206 см)

Возраст: 10.12.1991 (28 лет)

Гражданство: Чехия

Фото: itfc.co.uk

К сожалению, Томаш Голый пока ещё не добрался до российского чемпионата. Трансфер чешского голкипера определённо стал бы хитом, каждый матч с его участием автоматически становился бы менее унылым, а о популярности именной атрибутики футболиста остаётся только догадываться.



206-сантиметровый страж ворот, между прочим, является воспитанником «Спартака» из города Рихнов-над-Кнежноу, в котором и родился 10 декабря 1991-го. Затем были молодёжки «Градец-Кралове» и пражской «Спарты». Будучи юниором, он вызывался в сборную Чехии трёх возрастов – U16, U17 и U18. Взрослого футбола Голый впервые вкусил как раз во второй команде «красных», а затем трижды отправлялся в аренду в «Граффин» из Власима, «Викторию Жижков» и злинский «Фастав», постоянно оттачивая мастерство в основе. В составе последнего выиграл Кубок Чехии-2016/17 и свободным агентом перебрался в английский «Джиллингем» – середняк из Лиги 1. В первом сезоне он подменял Стюарта Нельсона, а затем стал первым номером, отпахав 101 матч за два года. Перед началом нынешней кампании также без компенсации ушёл в вылетевший из Чемпионшипа «Ипсвич» и 25 раз выходил в старте. Время, чтобы порадовать всех болельщиков РПЛ своим присутствием, у него ещё есть. Контракт Томаша Голого истекает через год, а оценочная стоимость составляет скромные 300 тысяч евро.

Тонни Брогаард (206 см)

Возраст: 10.02.1984 (36 лет)

Гражданство: Дания



Тонни Брогаард, выпускник копенгагенского «Фрема», в 2005-м был замечен скаутами «Донкастер Роверс» и подписал с «викингами» двухлетний контракт. В Англию он отправился вместе с соотечественником Дане Яном Будцем из «Норшелланна». Оба парня в конечном итоге просидели за спиной Энди Уоррингтона, а Брогаард ещё и травмировался после первой же предсезонной игры, став в итоге третьим выбором «Роверс». Двухлетнее соглашение подошло к концу, продлевать его никто не стал, и отыгравший 12 матчей за резервную команду Тонни предпочёл вернуться в Данию.



На родине он был подобран клубом третьей по силе лиги «Греве», но в основу опять-таки не пробился. С 2008-го Тонни безрезультатно побывал ещё в нескольких местных командах, а последним его пристанищем стал «Торнбю» из четвертой лиги, который он покинул летом 2015-го.

Кристоф ван Хаут (208 см)

Возраст: 09.02.1987 (33 года)

Гражданство: Бельгия



Кристоф ван Хаут появился на свет 9 февраля 1987-го в бельгийском Ломмеле, вратарскому искусству начал обучаться в раннем возрасте в местном одноимённом клубе, в молодёжных структурах которого провёл одиннадцать лет. Впервые заявил о себе на высоком уровне в сезоне 2008/09 – в составе «Кортрейка» (был третьим голкипером клуба) выбил из Кубка Бельгии «Стандард», действующего чемпиона страны, отбив три удара в послематчевой серии пенальти. После окончания футбольной части он ещё полчаса раздавал интервью и получил кучу текстовых сообщений с поздравлениями на свой телефон. В ходе разговоров с журналистами Кристоф признался, что является специалистом по отражению 11-метровых, никогда не задумывался о карьере баскетболиста и стал вратарем благодаря отцу и брату, которые также играли в рамке.



После окончания той кампании впечатлённые «красные» забрали ван Хаута себе, но в Льеже практики было немного – гигант на два года плотно занял место на скамейке под Синаном Болатом. Зато ему удалось побывать в заявке на обеих встречах группового этапа ЛЧ-2009/10 против лондонского «Арсенала». Вернувшись в «Кортрейк», он наконец-то стал основным и провёл 32 игры за сезон. Летом 2012-го «Генк» для подстраховки венгра Ласло Кётелеша приобрёл Кристофа за 850 тыс. евро. Со своей задачей он справился на отлично – помог «сине-белым» завоевать бронзу в чемпионате и выиграть Кубок Бельгии. Затем в возрасте двадцати семи лет ван Хаут скатался на годик в Индию, в 2015-м вернулся в «Вестерло» и с тех пор периодически подменяет очередного основного вратаря.

Симон Йоргенсен (210 см)

Возраст: 01.09.1992 (27 лет)

Гражданство: Дания

Фото: pitchero.com/clubs/dulwichhamlet

Симон Йоргенсен, 27-летний датский колосс, является не только самым высоким вратарём в истории игры, но и просто самым высоким футболистом. Единственная проблема – невероятный рост в 210 сантиметров, не позволил сделать парню сколько-нибудь успешную карьеру. Сейчас он и вовсе находится без команды, покинув летом прошлого года английский клуб шестого дивизиона «Далвич Хэмлет». Йоргенсен приходится двоюродным внуком Каю Хансену, защитнику сборной Дании. Тот представлял страну на ЧЕ-1964 и безуспешно пытался выбить СССР из полуфинала турнира. Блох Кристиан Петерсен – родной дед нашего героя – также был футболистом.

Симон, родившийся в немецком Фленсбурге, воспитывался в академиях «Фрема», одного из старейших клубов Дании, и «Копенгагена». Путь во взрослом футболе начал в 2010-м в составе ещё одного столичного коллектива под названием «Б-93», в 2014-м вернулся во «Фрем» и за пару сезонов в третьей лиге отметился 53 матчами в основе. Затем отправился на Туманный Альбион и путешествовал по различным малоизвестным клубам, почти не выходя на поле. Интересный факт – ни один клуб никогда не платил за его трансфер, все перемещения осуществлялись исключительно в статусе свободного агента.