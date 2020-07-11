Дюпин готов сместить Акинфеева с первого места! Рейтинг вратарей РПЛ

Экс-вратарь сборной России, ЦСКА, «Динамо», «Брюгге» и других клубов, председатель совета директоров ФК «Олимп-Долгопрудный» Владимир Габулов выбрал пятёрку лучших голкиперов лиги по итогам 27-го тура РПЛ. Критерии оценок голкиперов можно посмотреть по ссылке.

В чемпионате продолжается ожесточённая борьба за место в Лиге чемпионов. На первый план часто выходит игра голкиперов, поэтому вдвойне интересно, кто из них проявил себя ярче остальных.

«Краснодар» и «Локомотив», вы вообще хотите в Лигу чемпионов? А то ЦСКА уже рядом «Рубин» подарил нам интригу в РПЛ.

Слово Владимиру.

Миша провёл хороший матч с «Сочи», совершил несколько спасений. Несмотря на то что «Зенит» проигрывал 0:1, Кержаков сохранил тонус после быстрого гола. Хотя ему без игровой практики было сложно против сверхзаряженного «Сочи», к тому же сам «Зенит» потерял турнирную мотивацию. Кержакову нужно было сыграть надёжно, чтобы почувствовать уверенность и показать болельщикам: вратарь в порядке.



На 83-й минуте по воротам «Зенита» был неприятный удар из пределов штрафной в ближний угол. Миша успел сложиться, находясь в хорошей позиции, и кончиками пальцев отбил этот мяч. Отмечу и уверенные действия Кержакова на выходах на протяжении всего матча.

Кокорин и Заболотный соорудили гол «Зениту». Но этого оказалось мало «Зенит» одержал трудную и волевую победу в очень важном для себя матче.

Беленов не смог сыграть на ноль, но показал качественную игру, а его команда победила сильного соперника на выезде. На 50-й минуте Мамаев откликнулся на проникающую передачу в штрафную «Уфы» и нанес удар в дальний угол, но вратарь сократил дистанцию и правой ногой отбил мяч. Александр хорошо действовал в ближнем бою, выручив команду в непростом эпизоде.

В дерби «Локомотив» не очень слаженно играл в обороне, а «Спартак» имел хорошие моменты. При счёте 0:0 Коченков несколько раз выручал команду: например, на 7-й минуте при непростом ударе с линии штрафной он по-хоккейному подставил колено, отбил рукой и накрыл мяч. А на 30-й минуте справился с выходом Бакаева один на один. Сначала Антон ждал, как будет действовать защитник, но когда увидел, что тот уже отыгран, а нападающий «Спартака» прокинул мяч в штрафную, буквально одним прыжком сократил угол обстрела и занял правильную позицию. Бакаеву бить было особо некуда, он направил мяч в дальний угол, Антон его отбил.



С точки зрения эстетики пропущенный гол смотрелся не очень по-вратарски. Коченков побежал за мячом, а не попытался прыгнуть и поймать его. Спасти команду было очень сложно, Понсе наносил удар с семи метров, плюс Антону помешал рикошет от головы своего защитника. Поэтому вопросы к вратарю возникли только из-за того, что он перемещался не совсем обычно.



Хотел бы отметить ещё одно спасение, уже при счёте 1:1 – выход Айртона один на один во втором тайме. Когда Антон в стиле Яшина бросился в ноги, бразилец не стал его перепрыгивать. Айртон пытался заработать пенальти, ударился о вратаря – очень некрасивое действие. Так Коченков мог получить серьёзную травму, но действовал смело и уверенно, сыграв в мяч. Подобные эпизоды всегда выглядят эффектно.

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2. Игорь Акинфеев, ЦСКА

Очередная сухая победа Игоря на выезде. Одно из спасений Акинфеева на 49-й минуте повлияло на результат. Липовой пробил не очень сильно, но точно и в противоход вратарю. Акинфеев перемещался, занял хорошую позицию и вовремя сложился, поймав мяч намертво. Это очень важно с точки зрения эстетики и надёжности вратаря. Не скажу, что эпизод был ключевым, но важным. Конечно, ЦСКА полностью контролировал ход матча в Оренбурге, но сравняй нападающий счет в том моменте, неизвестно, как сложилась бы игра дальше. Отмечу и надёжные действия всей команды в обороне — в этом тоже есть заслуга вратаря.

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Дюпин качественно действовал в ближнем бою, своевременно спасал команду. К примеру, на 15-й минуте Юрий отбил мяч ногой после быстрой атаки соперника. Кабелла наносил удар в дальний угол, но вратарь выбрал единственно верный вариант спасения в этой ситуации. А на 31-й минуте Дюпин сумел сложиться и поймать мяч намертво после удара Вандерсона в дальний угол между ног защитника. Важно, что в первом тайме он сохранил ноль в графе пропущенных – это помогло команде после перерыва. Уже при счёте 1:0, на 73-й минуте, Рамирес наносил удар в ближний с угла штрафной. Дюпин предчувствовал, что мяч пойдет вверх, и среагировал на удар, хотя обычно в такой ситуации голкиперы стоят в нижней стойке.



В итоге у Дюпина — «сухарь» и спасения, напрямую повлиявшие на результат. Поэтому сегодня он победитель нашего рейтинга.



В конце сезона Владимир Габулов совместно с «Чемпионатом» вручит приз лучшему вратарю РПЛ сезона-2019/20.