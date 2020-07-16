Всем запомнился жест Кикнадзе. Но его высказывания разочаровывают намного больше

Сначала хочется немного заступиться за Кикнадзе (самому странно, что так говорю). Просто босс «Локо» дал столько поводов для критики, что не стоит винить его в каких-то вымышленных вещах.

Взять, например, рэпера L’One. Два года назад мы с ним делали интервью о «Локо», и он был весьма точен в формулировках. А сейчас L’One уже перекручивает, вопрошая, кому Кикнадзе показал средний палец:



«Это кому? Всему Югу? Семейному сектору? Партнёрам? Футбольной общественности? Или всей истории нашего клуба?»



Насколько я понимаю, жест был адресован нескольким конкретным болельщикам, которые крыли матом генерального директора. Зачем предполагать, что этот жест адресовался семейному сектору и истории клуба? Судя по всему, лишь 3-4 ребятам. И это тоже недопустимо со стороны Кикнадзе. В развитых странах такое приводит к отставке директора. Ну и вообще смотрится просто дико, когда человек выступает резко против нецензурной брани, но позволяет себе нецензурные жесты.

Ещё одна история, в которой винят Кикнадзе, – смерть футболиста «Казанки» Иннокентия Самохвалова. Большая трагедия. Тут я не буду ничего утверждать, но выражу одно предположение: если бы не было скандального расставания с Сёминым, то некоторые не столь явно винили бы Кикнадзе в смерти футболиста.



Не хочу расписывать другие сомнительные обвинения в адрес Кикнадзе. Коллеги даже умудрились заподозрить, будто руководству «Локо» была выгодна утечка в СМИ относительно Николича. Это точно мимо, поскольку «Чемпионат» первым (в марте) сообщил о сербе, и мы точно знаем, откуда получили информацию.

Марко Николич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Тут забавнее другое. Кикнадзе заявил, будто нашёл и устранил источник, из которого просочилась новость о приходе Николича. Честно скажу, что мы с коллегами изрядно посмеялись над этим. Генеральный директор либо сам заблуждается, либо осознанно вводит в заблуждение, когда рассказывает, что нашёл и устранил источник. Мы знаем, что это не так, и плевать, если кто-то не верит.

В этой статье я не буду досконально разбирать управленческую работу Кикнадзе, о которой уже много написано и сказано. Остановлюсь на медийной составляющей. Вот тут — явный провал.

Жест со средним пальцем стал обсуждаемым. Оно и понятно. Это большая ошибка генерального директора. Причём ситуация стала настолько громкой, что затмила даже сказанные им в тот день слова. А эти слова, на мой взгляд, ещё более крупная ошибка.



«Болельщики» – я в кавычках поставлю, — которые называют себя болельщиками, позволяют себе 20 минут скандировать что-то, не имеющее отношение к поддержке, встающие и уходящие на 20-й минуте принципиального матча в сезоне, на мой взгляд, это такие… странные болельщики. И это отдельный вопрос, кто кому нужен. Я им не нужен или они – мне не нужны», – это дословное высказывание Кикнадзе. Тут полная версия видео без монтажа, если у кого-либо есть ощущение, что слова вырваны из контекста.

Знаете, такое высказывание выглядело бы высокомерным даже для бывшего гендиректора Геркуса после чемпионства. Но тот не позволял себе такого (по крайней мере публично). Кикнадзе не стесняясь говорит, что это он нужнее фанатам. Выглядит как не просто самоуверенность, а что-то большее. Особенно на фоне скандала с уходом Сёмина. Да, Василий Александрович, что бы фанаты без вас делали?

Новыми красками заиграло первомайское официальное обращение Кикнадзе: «Мне важно знать мнение болельщиков – как объединений, так и каждого человека, которому дорог «Локомотив».



Активных фанатов за воротами нельзя отождествлять сразу со всеми болельщиками клуба – это распространённая ошибка. С другой стороны, эта каста фанатов многочисленна, организованна и годами обеспечивает шумовую поддержку, которую Кикнадзе называет значимой. Удивительно, когда сначала говорится, что важен каждый болельщик, а затем одну из основных групп называют болельщиками в кавычках.



Фанаты «Локомотива» выражают свой протест адекватно. 0 негатива по отношению к тренеру, занявшему место Сёмина. Призывы Кикнадзе и Мещерякова к отставке – жёсткие, но без мата и оскорблений. В свою очередь руководство клуба не вставляет палки в колёса фанатам. Интершум на ТВ, заглушающий фанатов, – это была инициатива телевизионщиков, под которую попали далеко не только матчи «Локо». Не подтверждается и информация о том, что клуб составляет список неугодных фанатов за счёт сканеров абонементов на выходе. То есть реакцию «Локо» на критику можно было назвать здоровой, до этих слов Кикнадзе.

Сейчас к московским фанатам достаточно сурово относятся, как мы видим. И то, что часть болельщиков мирно уходит на 20-й минуте, это на сто процентов законный способ выражать свой протест. У этих фанатов только что со скандалом ушла главная легенда клуба. Удивительно в такой ситуации говорить, что все они болельщики в кавычках. Эти фанаты давно с командой, тратят свои деньги и силы на поддержку в домашних и гостевых матчах. Люди имеют полное право считать, что сейчас для них протест важнее поддержки футболистов. Считать, что важнее поддержать Сёмина, который остаётся частью клуба, даже покинув его.



Фраза Кикнадзе про то, кто кому нужнее, показалась настолько возмутительной, что я поспрашивал близких к руководству «Локо» людей, как вообще можно было такое сказать и что могло стоять за такими словами. Итог следующий. Возможно, Кикнадзе хотел дать понять, что он в нынешней ситуации спасает «Локо» от банкротства. Что ему достались футболисты с завышенными зарплатами и бюджет не выдерживает.

У меня нет ни нужного образования, ни документов, чтобы судить о том, насколько Кикнадзе спасает «Локо» от банкротства. Может быть, так и есть. Честно, не знаю. Зато я точно знаю, что Кикнадзе неудачно формулирует свои мысли в публичном пространстве. Если он думает, что болельщики осведомлены, что он спас клуб от банкротства, то он заблуждается. В конце концов, у нас многие боссы клубов РПЛ говорят про «затянуть поясок». А некоторые новоназначенные уверяют, что именно при них в клубе тяжёлая финансовая ситуация, с которой они справляются как могут. Такое уже никого не удивляет.



Одно дело заседание совета директоров, где все действительно в курсе ситуации. Другое – разговор с фанатами. Да, мы слышали, что новый босс «Локо» разумно расходует средства. А ещё так о себе говорил и прошлый босс «Локо», и позапрошлый, и позапозапрошлый… И даже пускай Кикнадзе действительно спасает клуб, всё равно его формулировки рушат отношения с болельщиками.



Ну и наверняка можно было спасать клуб и без такого неуважительного ухода Сёмина, когда турнир не закончен. Я не считаю Сёмина святым. Даже вижу чрезмерно идеализированный образ тренера. И всё же продление контракта до конца сезона требовалось. Если бы с тренером расстались в июле, после окончания чемпионата, имиджевые потери были бы не столь масштабными.



Кикнадзе говорит, что Сёмин своими интервью бьёт по себе. Может быть, так и есть для совета директоров, но для общественности всё наоборот. Похоже, что это говорит о приоритетах нынешнего руководителя «Локо». Важно, как воспринимает руководство, а не обычные болельщики.



Вообще, иногда тяжело понять, что говорит генеральный директор «Локомотива». Он приходит на телевидение и на первый же вопрос Владимира Стогниенко отвечает, что не может согласиться с формулировкой «непродление контракта с Сёминым». Серьёзно? Нужно тратить на это время? В такой тяжёлый момент для клуба? Может, ещё развернём дискуссию про товарищеские или контрольные матчи? Все говорят в таких случаях «непродление» (даже официальный сайт «Локо» в схожих ситуациях).

Другой вопрос Стогниенко: «Кто вам предложил или порекомендовал Николича? Может, вы его сами увидели?» В ответ Кикнадзе говорит, что Николич – яркий и молодой человек, давно тренирует, получил хорошие отзывы и их философии совпадают. То есть Кикнадзе просто не отвечает на вопрос. Понятно, когда боссы клубов отказываются говорить про потенциальные трансферы – там нельзя всё раскрывать. А когда уже пришёл тренер, то странно игнорировать простой вопрос. Видимо, у Кикнадзе были какие-то свои основания не отвечать, но он эти основания не назвал. А когда человек уклончив даже в таких вещах, то подозрение появляется само по себе. Но тут опять же вопрос: на кого ориентировано интервью? Если на совет директоров, то, наверное, ответ подходящий. Если на болельщиков «Локо» – вряд ли. Тут бы как раз максимальной прозрачности.

Кикнадзе акцентирует внимание на том, что журналисты занимаются сплетнями, скандалами и открыто болеют за другие клубы. Ну ок. Обобщение – это же так конструктивно? Пускай и дальше пытается убедить болельщиков, что у них общий враг – журналисты. Конечно же, критика Кикнадзе вызвана сопереживанием другим командам, а вовсе не действиями руководства «Локо». Да, да. Это мы выдумали скандал с Сёминым, а приход Николича – это слухи.



И ещё один момент. Помните уход Хвичи из «Локо»? Я сейчас не к тому, что это ошибка Кикнадзе (хотя это действительно его ошибка). Я к тому, что он возмущался, как нарушается устная договорённость. При этом в сентябре 2019 года Кикнадзе был в редакции «Чемпионата» и взял на себя обязательства, которые так и не оказались выполнены.



Когда мы говорим о проблемах Кикнадзе с коммуникацией (напрямую или через СМИ), то самое удивительное, откуда пришёл нынешний генеральный директор «Локо». Человек с мощным бэкграундом в СМИ – журналист, телеведущий, комментатор и медиаменеджер. Казалось бы, кто-кто, а он не должен был оказаться в таком положении…