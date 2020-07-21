Прядкин будет править вечно? Клубам хотят запретить самовольно увольнять президента РПЛ

23 июля на общем собрании клубов РПЛ планировали утвердить новый устав лиги. Двумя днями ранее проект документа для ознакомления разослали клубам. Всё бы ничего, только вскоре вскрылись очень неприятные подробности. Оказалось, что участникам РПЛ хотят предложить отказаться от возможности отправлять президента лиги – Сергея Прядкина в отставку по собственному желанию.

Что конкретно планируют изменить?

Как сообщает журналист Сергей Егоров в своём телеграм-канале, изменения коснутся статьи устава «Президент РПЛ», а именно – пункта 12.6.



Ранее подобный пункт выглядел так:



«Президент досрочно прекращает свои полномочия в случае



— по решению Общего собрания Членов Премьер-Лиги, принятому квалифицированным большинством в 2/3 голосов от общего числа Членов Премьер–Лиги;



— установления в судебном порядке вины в умышленном причинении ущерба Премьер — Лиге;



— признания виновным в совершении уголовно наказуемого деяния;



— личной просьбы об отставке».



Сейчас в проекте устава он выглядит так:



«Президент досрочно прекращает свои полномочия по решению Общего собрания Членов Премьер-Лиги, принятому квалифицированным большинством в 2/3 голосов от общего числа Членов Премьер–Лиги в случаях:



-установления в судебном порядке вины в умышленном причинении ущерба Премьер-Лиге;



-признания виновным в совершении уголовно наказуемого деяния;



-личного заявления».



То есть, если изменения одобрят, то клубы лишатся возможности по собственному желанию отправлять президента лиги в отставку, вне зависимости от сложившихся обстоятельств. При этом, даже если глава РПЛ захочет уйти сам, его признают виновным в совершении уголовно наказуемого деяния или умышленном причинении вреда лиге, потребуется две трети голосов, чтобы отставка состоялась.

Прядкин в самоизоляции. Проблемы клубов РПЛ не волнуют? У лиги точно есть президент?

Неужели в РПЛ думают, что клубы добровольно согласятся на поправки?

Конечно, нет. Чтобы «протащить» изменения, лига воспользовалась очень примитивным и бесхитростным решением.



Как сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, новые варианты документов обычно присылают клубам с цветовыми отметками там, где были внесены изменения. В этом случае, так и произошло, но с одним важным отличием: пункт 12.6 по новому регламенту (он же пункт 14.6 по-старому) — отмечен не был.

Когда заканчивается срок полномочий Сергея Прядкина?

Прядкин занимает свой пост с ноября 2007 года, но, похоже, срок его полномочий закончится ещё нескоро. В январе 2020 года по инициативе делегата от «Ахмата» собрание клубов РПЛ единогласно продлило полномочия президента лиги ещё на пять лет. Тогда РФС воспротивился этому решению и призвал к повторному голосованию. Но результаты в итоге остались неизменными – Прядкина «продлили» на пять лет.

«Признаю: это несправедливо!» Что думают в РПЛ о скандалах последнего тура Президент лиги согласился с тем, что взрослые против мальчишек — это как-то неправильно. А вот «Уфа» всё сделала как надо.

Как Прядкин справляется со своими обязанностями?

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, достаточно лишь вспомнить, что происходило с РПЛ после возобновления – ростовские мальчишки играли против «Сочи», клубы сами договаривалась, проводить матчи или нет, сведения о заражении футболистов скрывали, а инфицированные игроки просто не попадали в заявку.



Прядкин же долго хранил молчание, а когда, наконец, заговорил – сказал: «Я признаю, что это несправедливо».