Месси остаётся в «Барселоне»! Расходимся

Лионель Месси остаётся в «Барселоне»! Об этом сам аргентинец сообщил сегодня, 4 сентября, в своём официальном заявлении. У болельщиков каталонского клуба отлегло от сердца, хотя ещё не факт, что 33-летний форвард найдёт общий язык с новым главным тренером сине-гранатовых Рональдом Куманом.

«Барселона» — мечта Кумана. Но его уже подставили Сливы в прессу, скандалы и суд. Но и сам Куман пока только усугубляет конфликт.

Что сказал Месси в своём заявлении

«Я был недоволен, хотел уйти. Мне не позволили это сделать, поэтому я останусь в клубе, чтобы не заниматься судебными разбирательствами. Руководство клуба во главе с Бартомеу — это катастрофа.

Когда я сообщил жене и детям о желании покинуть клуб, это была жестокая драма. Вся семья была в слезах, дети не хотели уезжать из Барселоны и не хотели менять школу. Но я смотрел дальше.



Хочу играть на высоком уровне, выигрывать титулы, быть конкурентоспособным в Лиге чемпионов. В этом турнире невозможно всегда побеждать, поскольку это очень сложное соревнование, но нужно всегда быть конкурентным. Нужно бороться, а не разваливаться, как это было в Риме, Ливерпуле и Лиссабоне. Всё это заставило меня задуматься о смене клуба.

Я был уверен, что могу уйти. Президент клуба всегда говорил, что по окончании каждого сезона у меня есть возможность решить, ухожу я или остаюсь. Теперь руководство цепляется за соломинку в виде того, что я не успел определиться до 10 июня. Но ведь тогда мы не знали, продолжим ли сезон в условиях коронавируса. Эта болезнь изменила весь сезон.

Поэтому я остаюсь. Президент сказал, что я могу уйти, если кто-то заплатит отступные в размере 700 млн евро. А это невозможно. Был другой вариант — решить всё в суде. Я бы никогда не пошёл в суд против «Барсы», поскольку люблю этот клуб. Он многое мне дал с тех пор, как я оказался здесь. Это клуб всей моей жизни. Клуб дал мне всё, я ответил той же монетой. Мне бы никогда не пришло в голову судиться с «Барселоной».

Я люблю Барселону и понимаю, что не найду лучшего места, чем здесь. Тем не менее, у меня есть право делать выбор. Я планировал решать новые задачи и ставить новые цели. Завтра я могу вернуться, ведь в «Барселоне» у меня есть всё.

Я говорил президенту клуба, что хочу уйти. Говорил об этом весь год. Предполагал, что пришло время сделать шаг в другую сторону. Я считал, что клубу нужна молодёжь, а моё время в команде закончилось. Очень жаль, поскольку мне всегда хотелось закончить карьеру здесь. Я решил уйти не из-за поражения в матче с «Баварией», я думал об этом в течение длительного времени. В конце концов, президент клуба не сдержал слово», — цитирует Месси Goal.

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Как развивалась ситуация с возможным уходом Месси

В последние три недели события вокруг Месси развивались, как в остросюжетном фильме. Поступало много противоречивой информации, которая только запутывала всех, кто переживал за аргентинца. Но одно было понятно – Лео всерьёз намерен уехать из столицы Каталонии.

Уже через два дня после поражения «Барселоны» от «Баварии» со счётом 2:8 в Лиге чемпионов, испанские журналисты впервые написали, что Месси сообщил руководству о решении покинуть клуб, не дожидаясь лета 2021-го, когда закончится его контракт. После этого, 20 августа Лео встретился с Куманом. Судя по всему, беседа с новым тренером не понравилась игроку и только укрепила его в желании сменить команду. Согласно Deportes Cuatro, Куман повёл себя жёстко, заявив, что теперь ни у кого не будет привилегий и поблажек.

Впрочем, в своих интервью голландец говорил приятные для Месси слова: он хочет строить команду, в которой центральной фигурой по-прежнему будет Лео.

Тем временем стал известен главный претендент на аргентинца – «Манчестер Сити». Месси мечтает воссоединиться с Хосепом Гвардиолой. Писали, что английский клуб готов отдать за звезду сине-гранатовых 100 млн евро, а также трёх игроков – Эрика Гарсию, Бернарду Силву и Габриэла Жезуса. «Барселона», получив факс от Лео, созвала 25 августа экстренный совет директоров. На нём некоторые члены совета призвали вынести вотум недоверия президенту клуба Жозепу Бартомеу. У офиса «Барсы» стали собираться болельщики с требованием отправить Бартомеу в отставку.

Однако босс сине-гранатовых отказывается уходить и отпускать Месси. Клуб уведомил аргентинца, что тот может покинуть «Барселону» только в случае выплаты прописанных в его контракте отступных в размере 700 млн евро. Пункт в договоре игрока, позволявший ему досрочно расторгнуть соглашение, действовал до июня – Лео опоздал.

Впрочем, Месси продолжал бастовать: 30 августа он не приехал на базу «Барселоны» для прохождения обязательной процедуры – сдачи теста на коронавирус. Потом пропустил и первую тренировку под руководством Кумана. Испанские СМИ утверждали, что клуб не хочет штрафовать аргентинца за такое поведение, чтобы ещё крепче не разозлить его. Сообщалось о встрече Лео с Гвардиолой и подготовке «Манчестер Сити» к презентации форварда.

Но с наступлением сентября ситуация поменялась. Отец Месси Хорхе прилетел в столицу Каталонии для встречи с Бартомеу. Сперва он заявил, что его сын не будет играть за «Барселону», однако на следующий день дал понять, что Лео всё-таки может остаться до истечения срока контракта. Действительно, аргентинец не захотел судиться с родным клубом. Как минимум до лета 2021-го Месси продолжит выступления за «Барсу». А там, возможно, и передумает менять команду – подпишет новый договор.

Месси чуть не сел в тюрьму из-за отца. Теперь Хорхе пытается вытащить сына из «Барсы» Неуплата налогов, связи с наркомафией, суд – у Месси-старшего бурное прошлое.

Что происходит с составом «Барселоны»

Одна из причин недовольства Месси происходящим в «Барселоне» – отказ клуба и Кумана от лучшего друга аргентинца в команде Луиса Суареса. Нападающий перейдёт в «Ювентус». Уругваец уже договорился со «старой синьорой» о контракте, а теперь осталось разорвать действующее до лета 2021-го соглашение с сине-гранатовыми – «Барса» должна выплатить Суаресу компенсацию.

Жертвами перестройки команды станут и некоторые другие игроки. Полузащитник Иван Ракитич уже вернулся в «Севилью». Выкуп 32-летнего хорвата обошёлся севильскому клубу всего в 1,5 млн евро, а ещё 9 млн могут быть выплачены в качестве бонусов.

Защитник Самуэль Юмтити и полузащитник Артуро Видаль могут, как и Суарес, уйти из «Барселоны» бесплатно. Оба игрока не входят в планы тренера. По поводу нового места работы француза пока нет конкретной информации, а чилиец имеет договорённость с «Интером».

Под вопрос также будущее двух ещё недавно ключевых игроков сине-гранатовых – защитника Жорди Альбы и полузащитника Серхио Бускетса.

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Экс-главный тренер сборной Нидерландов Куман приводит с собой голландцев. По данным Algemeen Dagblad, к переходу в «Барселону» близки полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум, стоимость трансфера которого оценивается в 15-20 млн евро, и форвард «Лиона» Мемфис Депай. Есть несколько кандидатов на позицию левого защитника – в частности, Анхелиньо из «Манчестер Сити», Хосе Гайя из «Валенсии» и Николас Тальяфико из «Аякса».

Напомним, ранее новичками сине-гранатовых стали Миралем Пьянич («Ювентус») и молодой форвард «Браги» Франсишку Тринкау, которого сравнивают с Криштиану Роналду.

По всей видимости, останется в команде Филиппе Коутиньо, выигравший Лигу чемпионов с «Баварией». Бразилец пораньше вышел из отпуска и тренируется с «Барселоной». Куману он нужен, как и Антуан Гризманн с Месси.