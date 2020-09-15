Зачем «Зениту» Влашич. Под него придётся менять схему и кого-то продавать

Не утихают разговоры об интересе «Зенита» к Николе Влашичу. В понедельник стало известно, что чемпионы России готовят трансферное предложение в размере 35 млн евро, тогда как ЦСКА может потребовать за своего лидера 45 млн. Руководители обоих клубов не подтверждают информацию о возможном переезде хорвата из Москвы в Петербург, но это и понятно – крупные сделки любят тишину.

«Зенит» предложит ЦСКА за Николу Влашича около € 35 млн

ЦСКА может потребовать у «Зенита» € 45 млн за Николу Влашича

Действительно ли Влашич способен стать настолько ценной фигурой для «Зенита», чтобы отдавать за него такие деньги, какие петербуржцы потратили на Малкома? Вопросы вроде этого всегда актуальны, когда речь идёт о больших покупках. Не каждый дорогостоящий новичок впишется в сформировавшуюся уже с точки зрения стиля и распределения ролей на поле команду и усилит её игру, что с готовностью подтвердят, например, в бывшем клубе Малкома «Барселоне».

На первый взгляд, «Зениту» вообще-то нужнее под Лигу чемпионов центральный полузащитник и третий центральный защитник. В среднюю линию хорошо бы добавить центрхава, умеющего здорово двигать мяч. Всё-таки у Магомеда Оздоева и тем более Вильмара Барриоса другие задачи на поле, иные сильные стороны. Что касается линии обороны, то у пары Ярослав Ракицкий – Деян Ловрен просто нет опытного сменщика, поэтому в центре вынужден выходить номинальный левый защитник Дуглас Сантос. В РПЛ он справляется без проблем, а вот в Лиге чемпионов невысокому и не самому атлетичному бразильцу придётся в центре тяжелее.



В группе атаки у «Зенита» будут закрыты все позиции в основе, когда восстановится от травмы Себастьян Дриусси. Аргентинец должен вернуться перед стартом Лиги чемпионов. В схеме 4-4-2 Дриусси с Малкомом поддерживают с флангов дуэт центрфорвардов Артём Дзюба – Сердар Азмун. Найти место для Влашича вроде бы непросто. Играть центрхава в нынешней зенитовской схеме хорват не сможет. Просто не потянет по объёму работы, единоборствам и оборонительным навыкам. В последнем матче за сборную Хорватии с Францией Никола исполнял «восьмёрку» в 4-3-3, но это не то же самое, что закрывать центр в 4-4-2. Быть одним из трёх центрхавов всё же проще.

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Тем не менее, рассуждая о трансфере Влашича, нужно помнить слова Сергея Семака. Главный тренер «Зенита» с самого начала внятно объяснял свои взгляды на селекцию: «Если есть более сильный игрок на ту или иную позицию, тренер может рассматривать эту кандидатуру. Невозможно взять всех футболистов за один трансферный период. Но если есть возможность, нужно приглашать игроков в команду, чтобы добавить мастерства». Возможно, по соотношению «цена-качество» в «Зените» сейчас не видят на рынке центрального полузащитника, который даст команде столько, сколько Влашич в своей роли.



Семак – не догматик. Мы убедились ещё после первых месяцев работы российского главного тренера в «Зените», что он может менять тактическую схему под футболистов. План по внедрению Влашича в игровую систему команды наверняка уже есть в его голове.



Самый очевидный вариант: Влашич на фланге в 4-4-2. В таком случае из основы выпадает, очевидно, Себастьян Дриусси. Аргентинец вернётся на любимую позицию нападающего, став дублёром Дзюбы и Азмуна. Пока у «Зенита» два чистых форварда, а впереди приходится использовать Эмилиано Ригони и других номинальных атакующих полузащитников. Не исключено, что петербургский клуб рассматривает вариант с продажей Дриусси, ведь на него есть спрос. За Себой следят и в Европе (прежде всего, в Италии), и в Америке (МЛС), сине-бело-голубым поступали предложения о трансфере аргентинца.

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Ещё напрашивается вариант с переходом на 4-2-3-1. При этой схеме Дзюба конкурирует с Азмуном за место в основе, а под центрфорвардом действует мобильная и креативная тройка атакующих хавбеков в лице Влашича, Дриусси и Малкома. У «Зенита», по всей видимости, станет меньше забросов в штрафную, зато увеличится количество комбинаций на скорости у ворот соперника. Азмун, кстати, тоже в фокусе внимания клубов из топ-5 европейских чемпионов, поэтому и его продажу в летне-осеннее трансферное окно при наличии выгодного предложения исключать нельзя.

Главное, что Влашич добавит «Зениту» – умение решать эпизоды за счёт индивидуального мастерства. Как пасом, так и ударом. Такие игроки всегда на вес золота: в самой петербургской команде это, прежде всего, Дзюба с Малкомом. И даже топ-тренеры выезжают зачастую на том, что разницу делают звёзды, а не какие-то тактические ходы, наигранные комбинации. В «Зените» атакующие футболисты имеют свободу, простор для творчества, а, значит, Влашич сможет играть на своих лучших качествах.



В новом сезоне РПЛ Влашич совершает результативные действия в каждом туре: пять матчей, четыре забитых мяча и две голевые передачи. Его голы в ворота «Зенита» и «Спартака» – просто шедевры. То, как быстро Влашич сообразил, находясь в штрафной красно-белых, подыграл себе и точно пробил почти без замаха, вызывает восхищение. Никола однозначно перерос наш чемпионат, да и на уровне Лиги чемпионов у него очень приличная статистика: три гола и два голевых паса в шести матчах за ЦСКА в сезоне-2018/2019.

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Выкупив Влашича у «армейцев», чемпион не только усилится, но и попутно ослабит конкурента. Вряд ли в руководстве «Зенита» ставят задачу увести игрока именно ЦСКА, однако ослабление противника в борьбе за золото – дополнительный бонус трансфера. Гендиректор московского клуба Роман Бабаев говорил как раз об этом, комментируя слухи про переговоры с петербуржцами: «У нас не было прецедентов, чтобы кто-то из игроков усиливал прямого соперника, хотя предложений было предостаточно».



Теперь, кажется, возможность создания прецедента реальнее, чем когда-либо. «Зенит» не может не привлекать Николу солидной зарплатой и Лигой чемпионов. ЦСКА продажей хорвата отобьёт все свои трансферы, совершённые в 2020 году, включая будущую замену Влашича.